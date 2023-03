- Droga Viki! Ostatnio w Biedrze natknęłam się na płatki czekoladowe Yummer Choco Milk Shake, które podpisałaś swoim nazwiskiem. Śpiewasz pięknie, ale może warto było skonsultować ich skład z dietetykiem? - pyta Katarzyna Bosacka na swoich mediach społecznościowych.

Bosacka punktuje płatki Viki Gabor; fot. facebook.com/vikigaborofficial

Płatki śniadaniowe Viki Gabor dostępne w Biedronce

Płatki śniadaniowe Viki Gabor na początku roku dołączyły do portfolio dostępnych w sieci Biedronka produktów spożywczych Yummer’s sygnowanych przez influencerów.

- Połączyłam siły z Yummers i stworzyłam swój własny, wymarzony smak płatków Choco Milkshake - ogłosiła pod koniec stycznia 2023 r. w social mediach piosenkarka i finalistka The Voice Kids, Viki Gabor.

Produkt kosztuje 9,99 zł za 300 g.

Katarzyna Bosacka analizuje skład płatków śniadaniowych Viki Gabor

- Czy wiesz, że polskie dzieciaki mają coraz większy problem z nadwagą i otyłością? Tymczasem w 100 gramach Twoich płatków jest aż 27 g cukru, czyli 5,5 łyżeczki! To więcej niż w 100 g shake'a czekoladowego z McDonalda (17 g cukru, 3,5 łyżeczki)! W składzie jest też syrop glukozowo-fruktozowy jeszcze gorsza postać cukru i sztuczny aromat - punktuje Bosacka.

Powołuje się przy tym na zalecania WHO, wskazujące, że zawartość cukru w diecie dzieci nie powinna przekraczać 10% dziennego zapotrzebowania na energię co daje ok. 10 łyżeczek przy średnim spożyciu 2000 kcal. Z kolei mniejsze dzieci 6-7 letnie nie powinny jeść więcej, niż 5 łyżeczek cukru dziennie. - Jedna porcja płatków może zatem przekroczyć tę normę… - podkreśla.

Bosacka do Gabor: "Szkoda Twojego nazwiska na przetworzony chłam"

- Znane osoby, nawet te piekielnie utalentowane, piętnastoletnie, nie mają łatwo. Za udział w reklamie produktów biorą nie tylko pieniądze, ale i odpowiedzialność za ich wpływ na zdrowie, w tym przypadku - Twoich fanów - głównie dzieci - podkreśla Katarzyna Bosacka.

- Szkoda Twojego nazwiska na przetworzony chłam, bo jak sama śpiewasz: "We are the superheroes, we can save the world!" - podsumowuje.