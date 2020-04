Brand Manager Sys: Zwiększamy sprzedaż online i pracujemy nad nowymi produktami

W połowie marca z brand managerem firmy Sys porozmawialiśmy o sytuacji w firmie w pierwszych tygodniach pandemii koronawirusa w Polsce.

Jak mówi Małgorzata Krześniak, priorytetem firmy SYS było zawsze zapewnienie bezpiecznych warunków pracy osobom, które spółka zatrudnia oraz dostarczenie klientom produktów najwyższej jakości.

- W związku z pandemią COVID-19 wprowadziliśmy szereg nowych procedur i rozwiązań prewencyjnych, m.in. zwiększenie częstotliwości dezynfekcji w zakładzie, obowiązkowe pomiary temperatury u pracowników, zwiększenie odległości między stanowiskami pracy i lepsze ich zabezpieczenie, powszechny dostęp do środków ochrony osobistej i dezynfekcji. Przeorganizowaliśmy pracę wszystkich działów firmy, wprowadziliśmy system zmianowy także wśród pracowników biurowych, a osoby, których fizyczna obecność w firmie nie była konieczna, przeszła na pracę zdalną. Wszystko po to, aby ograniczyć liczbę osób przebywających jednocześnie w firmie do koniecznego minimum - mówi.

Brand Manager w firmie Sys wskazuje, że początek kwarantanny wiązał się z nagłym, skokowym wzrostem sprzedaży we wszystkich kanałach.

- Było to dla nas największym wyzwaniem. Jednak dzięki reorganizacji pracy szybko dostosowaliśmy się do nowych warunków, utrzymaliśmy ciągłość produkcji i sprawnie realizowaliśmy zamówienia z sieci handlowych i hurtowni. Poza tym, dostrzegając ogromny potencjał e-commerce, wykorzystujemy ten czas na nawiązanie współpracy z nowymi kontrahentami i lepsze pozycjonowanie u tych obecnych. Od początku roku kilkukrotnie wzrosła sprzedaż online. Jest to efekt konsekwentnych działań handlowych i marketingowych, ale także zwiększonego popytu na produkty sypkie trwającego od pierwszych tygodni marca. Nasz sklep online również odnotował rekordowe obroty — w marcu miał miejsce przeszło 500-procentowy wzrost sprzedaży r/r. Kolejny pik sprzedażowy przypadł przed świętami. Sprzedaż żurku z serii Dania Babci Zosi w tygodniach poprzedzających Wielkanoc była niemal pięciokrotnie wyższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Obecnie sytuacja we wszystkich kanałach normalizuje się. Sprzedaż utrzymuje się na wysokim, ale stabilnym poziomie - mówi.