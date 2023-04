Polska Izba Makaronu w minionym roku wielokrotnie apelowała do rządu o wsparcie dla branży w związku z rosnącymi cenami energii. Teraz producenci makaronów w Polsce ponownie zwracają się z prośbą do rządu o pomoc.

Rząd zapowiedział pomoc dla piekarni i cukierni w postaci niższej ceny gazu, co przyjęliśmy z jednej strony zadowoleniem, a z drugiej rozczarowaniem, dlaczego zostaliśmy pominięci. Jako branża apelujemy o wsparcie i równe traktowanie – bez takich gwarancji łańcuch produkcji zostanie nadszarpnięty a my, jako przedsiębiorcy, staniemy przed widmem zmian, zwolnień a nawet zamknięcia zakładów. Przez wysokie koszty produkcji już w tej chwili makaron produkowany w Polsce jest niekonkurencyjny cenowo, a producenci z Turcji, Czech, Łotwy wypierają krajowych producentów z półek sklepowych. Obniżenie stawki na gaz dla piekarni i cukierni pokazuje, że rząd wsłuchuje się w głos przedsiębiorców i podejmuje dialog na rzecz ratowania polskiego przemysłu - dodają.

Polska Izba Makaronów w swoim apelu odniosła się również do pomysłu rządu w kwestii dopłat dla rolników do sprzedanego zboża. Zdaniem PIM ten projekt rządowy nie rozwiązuje problemów branży.

Obecnie rząd proponuje dopłaty dla rolników do sprzedanego zboża. Uważamy, że jest to bardzo dobry pomysł, jednak nie rozwiązuje on istoty problemu. Dopłaty nie spowodują, że zboża będzie mniej, ono nadal będzie w kraju, tylko, że w innym magazynie. Uważamy, że najlepszym rozwiązaniem byłaby dopłata do wyeksportowanych makaronów poza Unię Europejską. Takie dopłaty funkcjonują obecnie w Turcji. Dzięki nim, będziemy mogli obniżyć cenę makaronu na rynkach trzecich i znacząco ożywić sprzedaż, co przełoży się bezpośrednio na większe zużycie pszenicy krajowej, której na rynku mamy w nadwyżce, oraz wzmocni konkurencyjność naszej branży na rynkach zagranicznych. Turcja dzięki pomocy swojego rządu w postaci dopłat do wyeksportowanych makaronów, oraz dopłat pokrywających koszty transportu eksportowanych makaronów stała się drugim producentem makaronu na świecie, pomimo tego, że importuje pszenicę. Nadmiar zboża nie musi być dla Polski problemem, a ogromnym atutem, który powinniśmy umieć wykorzystać - tłumaczą członkowie PIM.