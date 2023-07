Dbamy o zdrowie naszych klientów: używamy wyłącznie naturalnych i najlepszych składników, nie stosujemy substancji konserwujących czy sztucznych barwników, nie używamy żadnych sztucznych dodatków, nie stosujemy oleju palmowego czy glutaminianu sodu. Klient jest dla nas najważniejszy – mówi Dariusz Tkocz, współwłaściciel firmy Buchcik.

Dariusz Tkocz, współwłaściciel firmy Buchcik. fot. PTWP

Buchcik „paruje na okrągło”

Albert Katana, Portal Spożywczy: Firma Buchcik działa na rynku już od 20 lat. Co zainspirowało Pana do rozpoczęcia działalności firmy, jakie najważniejsze etapy rozwoju można wyróżnić w jej historii, gdzie obecnie wytwarzane są produkty oferowane przez Buchcik?

Dariusz Tkocz, współwłaściciel firmy Buchcik: Od samego początku naszej działalności naszym najważniejszym celem było tworzenie żywności najwyższej jakości, budzącej zadowolenie naszych klientów. Pochodzimy z regionu Polski, gdzie kluski na parze są niezwykle popularne i chętnie spożywane, więc 20 lat temu postanowiliśmy stworzyć firmę, która będzie mogła rozpieszczać podniebienia naszych lokalnych klientów. Z czasem dzięki zdobytemu zaufaniu poszerzaliśmy naszą działalność i obecnie nasze produkty można zakupić w całej Polsce.

Staramy się to osiągać poprzez troskę o jak najwyższą jakość produktów i obsługi, zapewnienie bezpieczeństwa produkowanych przez nas wyrobów oraz ich jak największą naturalność. Klient jest dla nas najważniejszy – zapewniamy mu ciągłą opiekę, czy to poprzez szkolenia i pomoc we wdrożeniu produktów, czy przez stałe wsparcie merytoryczne i otwartość na każdą sugestię i nowy pomysł. W naszej ofercie mamy wiele tematycznych produktów. Stale się rozwijamy i poszerzamy swój asortyment. W 2021 roku z sukcesem weszliśmy na rynek HoReCa, gdzie zaproponowaliśmy m.in. nasze Bułeczki Bao – najwyższej jakości orientalny produkt, bardzo popularny w kuchni azjatyckiej.

Czy kluski na parze firmy Buchcik są wyrabiane według tradycyjnej receptury?

Dbamy o zdrowie naszych klientów: nie stosujemy substancji konserwujących czy sztucznych barwników, nie używamy żadnych sztucznych dodatków, nie stosujemy oleju palmowego czy glutaminianu sodu. Używamy wyłącznie naturalnych i najlepszych składników – na przykład stosujemy tylko JAJA Z WOLNEGO WYBIEGU.

Nasze wyroby przygotowujemy tylko z najwyższej jakości składników i wyłącznie od sprawdzonych dostawców. Wprowadziliśmy na opakowania oznaczenie NUTRISCORE, które pomaga naszym konsumentom podejmować bardziej świadome decyzje zakupowe. Stawiamy także na ekologię: tam, gdzie jest to możliwe zastosowaliśmy rozwiązania proekologiczne, np. wymieniliśmy w całym zakładzie oświetlenie na energooszczędne z czujnikami ruchu w miejscach wspólnych. Podejmujemy też inne działania jak zbieranie zużytych baterii i tonerów czy zachęcanie naszych pracowników do korzystania z komunikacji miejskiej.

Kluski na parze w śląskich domach podawane były jako danie główne albo jako słodki deser. Firma skoncentrowała się na tej drugiej wersji - dlaczego? Które smaki klusek oferowanych przez Buchcik cieszą się największą popularnością konsumentów?

To prawda, na Śląsku często podaje się kluski na słodko, np. z jogurtem czy owocami. Natomiast w innych rejonach Polski czy tez w Czechach, największym powodzeniem cieszą się kluski na parze, inaczej zwane pyzami drożdżowymi, w wersji „na słono”. Tradycyjnie jadą się je np. z gulaszem lub kaczką. Jednak możliwości wykorzystania naszych produktów jest mnóstwo – z klusek na parze można przyrządzić burgery, grzanki czy zapiekanki. Kluski nadziewane można smażyć na oleju i podać jako chrupiące pączki.

Państwa firma oferuje też czeskie knedliczki. Jak przyjmowana jest na rynku ta oferta?

Knedel to jedna z popularniejszych potraw za naszą czeską granicą. Jada się je głównie z gulaszem wołowym lub wieprzowym. Knedel pokrojony na kromki sprawdza się także idealnie jako grzanki na grillu, posmarowane masłem czosnkowym.

Buchcik ma specjalną ofertę dla HoReCa i nie są to kluski na parze, lecz mające już 2000 lat historii chińskie bułeczki bao oraz parowane pierożki baozi. Jak to się stało, że znalazły się one w ofercie pańskiej Firmy i jak przyjęła je branża HoReCa?

W 2022 roku weszliśmy na rynek HoReCa z naszymi nowymi produktami – między innymi z bułeczkami Bao oraz pierożkami Baozi. Rynek przyjął nas bardzo dobrze, o czym świadczyć może wygrana i uzyskany certyfikat Dobry Produkt w kategorii Horeca trends. Pracujemy nad ciągłym poszerzaniem naszego asortymentu – oferujemy produkty tylko z naturalnych składników, zarówno wegańskie bułeczki Bao oraz parowane bułki Hamburgerowe. Na uwagę zasługują także pierożki Baozi nadziewane aromatycznymi i orientalnymi farszami z wieprzowiną i kolendrą czy tofu z chili i trawa cytrynową.

Gdzie poza lokalami gastronomicznymi można kupić kluski na parze oraz bułeczki bao firmy Buchcik? Czy są one sprzedawane wyłącznie na rynku krajowym? Czy można je kupić online?

Na chwilę obecną bułeczki Bao oraz pierożki Baozi są tylko dostępne na rynku HoReCa. Natomiast nasze klasyczne produkty można zakupić w wielu sklepach w całej Polsce.

Jak już wspomnieliśmy, Buchcik świętuje 20-lecie działalności. Jakie są obecnie największe wyzwania dla Firmy, jakie plany rozwoju ma Buchcik?

Naszym najważniejszym celem jest stały rozwój – intensywnie pracujemy nad poszerzeniem asortymentu. Niedawno uruchomiliśmy kolejną linię produkcyjną. Wkrótce wejdziemy na rynek z nowym brandem i nową linią produktów, ale na razie niech to pozostanie niespodzianką ☺

W najbliższych miesiącach rozpoczynamy budowę nowego zakładu produkcyjnego. Pracujemy również nad kilkoma projektami międzynarodowymi, dzięki czemu będziemy mogli przedstawić nasze produkty nowym, zagranicznym klientom.

Warto również podkreślić, że nasza firma ma w 100% kapitał polski. Zajmujemy się wyłącznie produktami parowanymi i to już od początku naszej działalności. Śmiało można więc stwierdzić, że jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie i już od 20 lat „PARUJEMY NA OKRĄGŁO”!