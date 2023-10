Na polskim rynku pojawiła się nowość – Bułeczki Bao marki Asia at Home. To debiut nowego brandu firmy BUCHCIK. Bułeczki pojawiły się jako nowość w sieci Biedronka.

Na polskim rynku pojawiła się nowość – Bułeczki Bao marki Asia at Home/fot. materiały prasowe

Bułeczki Bao marki Asia at Home - to debiut nowego brandu firmy BUCHCIK, zapowiadany już wcześniej na naszym portalu podczas wywiadu z Dyrektorem Handlowym Buchcika. Bułeczki pojawiły się jako nowość w sieci Biedronka.

Inspirowane kuchnią azjatycką Bułeczki BAO to z pozoru skromne, parowane bułeczki, których tajemnica tkwi w delikatnym cieście drożdżowym i w niezliczonych możliwościach użycia.

Nazwa brandu „Asia at home” sugeruje, że możemy przenieść Azję do swoich domów na własne talerze. Wystarczą do tego właśnie Bułeczki Bao i kilka dodatkowych składników, których przykłady kryją się pod kodem QR na opakowaniu.

Świeżym pomysłem jest umieszczenie tam bazy przepisów wraz z filmem instruktażowym. Biorąc pod uwagę wciąż rosnącą popularność kuchni orientalnej oraz dodając do tego czysty skład i wysoką jakość produktu, Bułeczki BAO mogą okazać się hitem sprzedażowym!