Bunge ogłasza wezwanie na akcje Zakładów Tłuszczowych Kruszwica

W wyniku wezwania, Koninklijke Bunge zamierza posiadać 22.986.949 akcji, stanowiących 100 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.



Przyjmowanie zapisów rozpocznie się 31 grudnia 2020 r., a ich zakończenie planowane jest na 29 stycznia 2021 r.



Planowana data transakcji nabycia akcji na GPW to 3 lutego 2021 r.



"Wzywający zamierza osiągnąć 100 proc. akcji w spółce i nie wyklucza wycofania akcji spółki z obrotu na GPW po zakończeniu wezwania, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu pozostałych akcji Spółki od akcjonariuszy mniejszościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (squeeze out)" - napisano.



We wtorek na zamknięciu sesji za akcję Kruszwicy płacono na GPW 56 zł.