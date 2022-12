Nasz eksport systematycznie rośnie. Globalna sieć oraz znaczący wpływ Bunge w Europie otworzyły nam drzwi do rozwoju naszego portfolio premium w kategorii olejów jadalnych. W krajach takich jak Rumunia, Węgry, Finlandia, Litwa i Łotwa, wprowadzamy na rynek oleje z dodatkiem ziół oraz oleje tłoczone na zimno pod lokalnymi markami. Nasza fabryka w Brzegu służy jako europejski hub dla olejów rozlewanych w szklane opakowania. W ostatnim czasie uzyskaliśmy również certyfikację tej linii dla produktów ekologicznych UE, dzięki czemu jesteśmy gotowi zaspokoić popyt płynący z rynków Europy Zachodniej na produkty bio tłoczone na zimno - mówi Tomasz Wika, Country Lead Bunge w Polsce.

Rozwój Bunge w Polsce

Firma Bunge obchodziła w tym roku 20-lecie w Polsce. Jak ważny jest nasz kraj dla działalności firmy?

Tomasz Wika, Country Lead Bunge w Polsce: Polska jest dla Bunge strategicznym rynkiem i kluczowym uczestnikiem działalności Bunge w zakresie nasion oleistych w Europie. Jesteśmy motorem wzrostu Bunge w Europie, ponieważ dostarczamy zdywersyfikowaną ofertę na rynek rolno-spożywczy, a także jesteśmy największym przetwórcą nasion oleistych i producentem tłuszczów roślinnych w kraju i jednym z największych w Europie Środkowej.

Bunge jest obecny w Polsce od 2002 roku, najpierw w partnerstwie z ZT "Kruszwica" S.A. jako większościowy udziałowiec, a od grudnia 2021 roku działamy jako jednolita spółka Bunge. Obecnie prowadzimy trzy zakłady przetwórcze w Kruszwicy, Brzegu i Karczewie, morski terminal portowy w Świnoujściu oraz Centrum Technologiczne w Warszawie, zatrudniając w kraju ponad 1000 pracowników.

Jak obecnie wyglądają moce produkcyjne poszczególnych zakładów Bunge w Polsce?

Nasze placówki w Polsce mają zdolność do tłoczenia ponad 1 mln ton rzepaku.

Dwa główne zakłady w Kruszwicy i Brzegu są w pełni zintegrowane i produkują oleje surowe, oleje rafinowane luzem, oleje butelkowane oraz margaryny i tłuszcze (tylko zakład w Kruszwicy).

Ponadto Bunge prowadzi samodzielną wytwórnię margaryn w Karczewie. W naszych zakładach w Polsce produkujemy obecnie oleje roślinne, margaryny, lipidy i ingrediencje Posiadamy blisko 200 jednostek magazynowych i około 20 marek konsumenckich olejów i margaryn: Kujawski, Smakowita, FINUU i inne. Produkujemy również szeroką gamę tłuszczów profesjonalnych dla naszych klientów B2B z branży spożywczej i cukierniczej.

Jakie inwestycje w zakładach wprowadziliście w ostatnim czasie, a jakie są jeszcze planowane?

W ostatnich latach dokonaliśmy kilku inwestycji w projekty, które poprawiły nasze wyniki w zakresie bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Zainwestowaliśmy w nowoczesny sprzęt, który pozwolił nam poprawić wydajność operacyjną, zmniejszyć zużycie CO2, plastiku i wody oraz zwiększyć innowacyjność produktów.

Ponieważ wciąż koncentrujemy się na czynieniu postępów w zakresie działań na rzecz klimatu, będziemy nadal inwestować w projekty mające na celu przyjęcie jeszcze bardziej zrównoważonych praktyk i pomoc w poprawieniu wydajności środowiskowej naszych zakładów. Na przykład w Karczewie zamierzamy zmniejszyć zużycie gazu i obniżyć emisję gazów cieplarnianych po znacznym ulepszeniu naszych systemów chłodzenia i ogrzewania, a w Brzegu zainwestujemy w dużą farmę słoneczną.

W 2023 roku będziemy kontynuować inwestycje w nasz Data and analytics Hub w Warszawie, gdzie planujemy dodać kilka pełnoetatowych stanowisk ekspertów w dziedzinie danych i technologii. Zespół ten obsługuje Bunge globalnie i odgrywa kluczową rolę w ambitnej transformacji cyfrowej firmy.

Inne obszary wzrostu firmy w skali globalnej to poprawa naszych możliwości w zakresie przetwórstwa i powstawania produktów, innowacje w portfolio produktów w celu zaspokojenia większego zainteresowania konsumentów zdrowiem i dobrym samopoczuciem, a także rosnący popyt na białka pochodzenia roślinnego. Spodziewamy się również wzrostu w dziedzinie paliw odnawialnych i rozszerzenia naszego portfela surowców odnawialnych w Europie, co niedawno ogłosiliśmy we współpracy z firmą Olleco.

Będziemy stale ewaluować nowe inwestycje, aby dostosować się do wymagań klientów i rynku.

Bunge: Eksport do krajów Europy Centralnej

Jak kształtuje się eksport polskich olei jadalnych do krajów Europy Centralnej?

Nasz eksport systematycznie rośnie. Globalna sieć oraz znaczący wpływ Bunge w Europie otworzyły nam drzwi do rozwoju naszego portfolio premium w kategorii olejów jadalnych. W krajach takich jak Rumunia, Węgry, Finlandia, Litwa i Łotwa, wprowadzamy na rynek oleje z dodatkiem ziół oraz oleje tłoczone na zimno pod lokalnymi markami. Nasza fabryka w Brzegu służy jako europejski hub dla olejów rozlewanych w szklane opakowania. W ostatnim czasie uzyskaliśmy również certyfikację tej linii dla produktów ekologicznych UE, dzięki czemu jesteśmy gotowi zaspokoić popyt płynący z rynków Europy Zachodniej na produkty bio tłoczone na zimno.

Które produkty z oferty ZT Kruszwica sprzedają się najlepiej? Czy obserwują Państwo zmianę zachowań konsumenckich związaną z rosnącą inflacją?

Olej Kujawski, nasza flagowa marka w Polsce, jest nie tylko liderem sprzedaży na lokalnym rynku, ale także mistrzem innowacji, zwiększającym wartość kategorii i napędzającym jej wzrost. W tłuszczach roślinnych mamy również bardzo silne marki, takie jak Słynne MR, bardzo wartościowa marka w Polsce.

Inflacja stała się głównym problemem dla konsumentów, klientów i producentów, a także ma wpływ na zachowania konsumentów i kupujących. Ludzie są bardziej świadomi kosztów i mogą oszczędzać na dobrach luksusowych, rozrywce, a także szukać najlepszych ofert i promocji, przechodzić na marki własne lub znajdować tańsze zamienniki.

Nasze kategorie należą do grupy żywności podstawowej, niezbędnej, w mniejszym stopniu podlegającej drastycznym zmianom w zachowaniach konsumentów. Oleje jadalne są trudne do zastąpienia, a tłuszcze roślinne stały się głównym substytutem masła.

Nasze marki są silne. Niedawno zostaliśmy nagrodzeni Złotym Effie za długofalową kampanię Kujawskiego. Nasze kujawskie produkty są produkowane z najwyższą jakością i w oparciu o wartości, które są istotne dla konsumentów nawet w trudnych czasach.

Ceny oleju i tłuszczy roślinnych notują duże wzrosty. Czym jest to spowodowane?

Na obserwowane w ostatnich miesiącach wahania cen, poza fundamentami podażowo-popytowymi, wpływa szereg czynników, w tym inflacja. Wojna na Ukrainie doprowadziła do ograniczeń logistycznych i ograniczenia dostaw. Dodatkowo, zwiększony popyt i ciągły wzrost kosztów energii w Polsce i w całej Europie, kosztów opakowań i logistyki (w tym paliw) przełożyły się na wzrost kosztów produkcji i dystrybucji.

Połączenie wszystkich tych czynników wpłynęło na wzrost cen w większości branż. Jako firma wdrożyliśmy szereg działań mających na celu optymalizację naszych operacji i z naciskiem na maksymalne zminimalizowanie bezpośredniego negatywnego wpływu na naszych konsumentów oraz ponad 10 000 lokalnych rolników, z którymi współpracujemy w Polsce.

Jakie największe wyzwania stoją obecnie przed Bunge Polska?

Bezprecedensowa pandemia COVID, która doprowadziła do powstania nowych metod pracy, a następnie obecny czas inwazji rosyjskiej to jedne z najtrudniejszych okresów w ostatnich latach. Rosyjska inwazja i obecny kontekst ekonomiczny doprowadziły do powstania wielu czynników, które wpływają na nasze życie i działalność. Ograniczenia logistyczne, dostęp do dostaw, gwałtownie rosnące koszty gazu i energii w Europie, itp. Jako istotna branża i gracz w łańcuchu dostaw żywności, jesteśmy dumni z tego, że nasz zespół jest w stanie pozostać skoncentrowany na dostarczaniu wysokiej jakości żywności na stół, zwiększaniu zrównoważonego rozwoju w miejscach, w których działamy i wzmacnianiu globalnego bezpieczeństwa żywnościowego.