Cargill wdraża wytyczne WTO w produkcji olejów jadalnych

Cargill jako pierwszy globalny dostawca zobowiązuje się do przestrzegania najlepszych praktyk WHO dotyczących produkowanych przemysłowo kwasów tłuszczowych (iTFA) w zakresie całego portfolio olejów jadalnych.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 06-12-2021, 14:22

Producenci żywności nieustająco poszukują sposobów na poprawę diety konsumentów, dlatego Cargill wspiera swoich klientów, zobowiązując się do usunięcia iTFA z całego światowego portfolio olejów jadalnych. Pomaga to zarówno firmie Cargill, jak i jej klientom spełnić zalecany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) standard zawartości maksymalnie dwóch gramów produkowanych przemysłowo kwasów tłuszczowych typu trans (iTFA) na 100 gramów tłuszczów/olejów do końca 2023 roku.

Najlepsze praktyki w zakresie iTFA

Inicjatywa WHO REPLACE initiative stanowi przewodnik dla rządów i przemysłu dotyczący wdrożenia najlepszych praktyk w zakresie iTFA w globalnym łańcuchu dostaw żywności oraz analizujący problemy zdrowotne. Cargill jest pierwszym dostawcą olejów jadalnych, który podjął to zobowiązanie dołączając do wielu światowych firm spożywczych i członków Międzynarodowego Sojuszu ds. Żywności i Napojów (IFBA), którzy zobowiązali się do realizacji celu WHO.

- Jesteśmy podekscytowani, widząc zaangażowanie firmy Cargill w redukcję produkowanych przemysłowo tłuszczów trans (iTFA) we wszystkich olejach w celu realizacji zalecenia WHO, jakim jest stopniowe wycofywanie iTFA z produktów żywnościowych — powiedział René Lammers, wiceprezes wykonawczy i dyrektor generalny ds. nauki w PepsiCo.

„Ten krok jest zgodny z wysiłkami PepsiCo na rzecz zmniejszenia zawartości iTFA w naszej żywności i jest kluczowym elementem projektu pep+ (PepsiCo Positive), której celem jest ewolucja naszego portfolio żywności i napojów, aby były zdrowsze dla planety i ludzi. Cargill jest ważną częścią łańcucha dostaw i nie możemy się doczekać kolejnych postępów w realizacji celów iTFA”.

Cargill poprawia skład olejów

Szacuje się, że w ciągu ostatnich 25 lat firma Cargill usunęła z globalnych dostaw żywności około miliard funtów (prawie 500 000 ton metrycznych) iTFA, dzięki czemu około 89 procent globalnego portfela olejów jadalnych już spełnia najlepsze praktyki iTFA WHO. Dzięki podjętemu zobowiązaniu, firma osiągnie teraz 100% zgodności, również w krajach, w których obecnie nie ma mandatu prawnego. Aby to osiągnąć, Cargill inwestuje w modernizację kilku zakładów, aby zmniejszyć ilość iTFA wytwarzanych podczas procesu produkcji oleju. Wykorzystuje dziesięciolecia doświadczeń w zakresie innowacji, by zapewnić klientom alternatywne formuły żywności, które pomogą wdrażać najlepsze praktyki WHO.

- Nawet wtedy, gdy świat nadal walczy z pandemią COVID-19, wiemy, że poprawa jakości żywienia pozostaje jednym z głównych problemów — powiedział David Webster, lider firmy Cargill zajmujący się składnikami żywności oraz dyrektor ds. ryzyka. „To zobowiązanie jest zgodne z naszym celem, jakim jest odżywianie świata w bezpieczny, odpowiedzialny i zrównoważony sposób oraz daje nam możliwość usunięcia iTFA z globalnych dostaw żywności bez względu na to, gdzie żywność jest produkowana lub konsumowana”.