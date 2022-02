Cargill zacieśnia współpracę z chemicznym gigantem

BASF i Cargill rozszerzają partnerstwo w sektorze żywienia zwierząt, dodając możliwości badawczo-rozwojowe oraz nowe rynki dystrybucji. Wspólnie będą opracowywać, produkować, wprowadzać na rynek i sprzedawać produkty i rozwiązania enzymatyczne.

Autor: AT

Data: 14-02-2022, 11:04

BASF i Cargill pogłębiają współpracę. fot. PAP/DPA/Uwe Anspach

BASF i Cargill rozszerzają partnerstwo w sektorze żywienia zwierząt, dodając możliwości badawczo-rozwojowe oraz nowe rynki dystrybucji. Wspólnie będą opracowywać, produkować, wprowadzać na rynek i sprzedawać produkty a także rozwiązania enzymatyczne. Celem jest dostarczenie rolnikom innowacji w zakresie pasz, które zmniejszają utratę składników odżywczych, poprawiają wydajność oraz skupią się na wzroście i dobrostanie zwierząt.

„Jesteśmy dumni, że możemy rozpocząć kolejny etap współpracy z Cargillem. Dzięki wspólnym rozwiązaniom zwiększymy możliwości wdrażania nowych środków w sektorze enzymów” – mówi Julia Raquet, starszy wiceprezes BASF Animal Nutrition & Aroma Ingredients.

„Wspólnie z BASF, Cargill wprowadza rozwiązania rynkowe, które mają na celu zredukowanie do minimum utraty składników odżywczych, a także odpowiedzą na główne wyzwania klientów w zakresie hodowli i zrównoważonego rozwoju. “Łącząc nasze naukowe podejście z fachową wiedzą w zakresie żywienia zwierząt, będziemy rozwijać przemysł paszowy na rzecz lepszego wchłaniania składników odżywczych dzięki enzymom. A to wszystko w celu dbania o dobrostan zwierząt i ochronę środowiska” — mówi Adriano Marcon, prezes działu żywienia zwierząt firmy Cargill.

Nad czym będą pracować wspólnie Cargill i BASF?

Enzymy pomagają zwierzętom zwiększyć przyswajanie komponentów dostarczanych przez pasze. Przyspiesza to ich wzrost i zmniejsza wydalanie składników odżywczych do środowiska, takich jak fosfor i azot. A co za tym idzie, redukują negatywny wpływ na środowisko i poprawiają ogólną równowagę produkcji zwierzęcej. Kolejny ważnym elementem jest zmniejszenie ilości potrzebnej paszy do produkcji białka zwierzęcego dzięki wprowadzonym enzymom. W ten sposób zmniejszamy zużycie gruntu i wody do produkcji surowców paszowych.

Od ponad 30 lat, BASF jest pionierem i specjalistą w dziedzinie enzymów posiadającym w swoich bibliotekach genomowych ponad dwa miliony mikroorganizmów. Technologia enzymów BASF obejmuje ich identyfikację, inżynierię, rejestrację, zwiększanie skali, produkcję i formułowanie. Dzięki rozszerzeniu współpracy Cargill wejdzie w bezpośrednią interakcję zarówno z producentami, jak i klientami, a także konsumentami. To pozwoli na opracowanie rozwiązań, które zapewniają podstawowe korzyści zarówno ekonomiczne, jak i środowiskowe dla ich działalności. W ten sposób obie firmy działają wspólnie na rzecz tego, aby być światowymi liderami w dziedzinie rozwiązań enzymów paszowych.

Cargill i BASF szukają innowacji w paszach

„Dzięki połączeniu wiedzy badawczo-rozwojowej oraz know-how BASF i Cargilla w zakresie zastosowań i zasięgu rynkowego, dostarczymy produkty i rozwiązania enzymatyczne dającą realną wartość dla branży żywienia zwierząt”, mówi Daniela Calleri, wiceprezes ds. zarządzania biznesowego BASF Żywienie zwierząt.

„Idąc w ślad za udanym rozpoczęciem naszego partnerstwa dystrybucyjnego, skupimy się na tym, żeby jeszcze mocniej skupiać się na potrzebach naszych klientów. Korzystając z rozwiązań enzymatycznych zwiększamy wykorzystanie składników odżywczych w paszy i poprawiamy zrównoważenie produkcji zwierzęcej” — mówi Mariano Berdegue, dyrektor ds. marketingu strategicznego i technologii w firmie Cargill Animal Nutrition.

Wraz z nową umową dotyczącą dalszego rozwoju ASF i Cargill zamierzają również poszerzyć swoje partnerstwo dystrybucyjne którą rozwinęli w ostatnich latach w Brazylii, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (MEA). W nadchodzących miesiącach planują dołączenie do współpracy kolejnych krajów na różnych kontynentach.