Osobiście uważam, że decyzja ministerstwa rolnictwa w sprawie zastopowania napływu tzw. ”zboża technicznego” była jak najbardziej słuszna, choć w mojej ocenie spóźniona. Do tej sytuacji nie powinno w ogóle dojść - mówi nam Tomasz Walerowicz, dyrektor zakładu produkcji pasz Cedrob Pasze.

Ogromny napływ zboża z Ukrainy zachwiał polskim rynkiem paszowym - wiele tzw. zboża technicznego zostało sprzedane jako zboże paszowe. Pod naciskiem organizacji rolniczych instytucje wzmogły kontrole, kilka spraw skierowano do prokuratury, a minister rolnictwa poinformował, że we współpracy z rządem Ukrainy “zastopowano” niekontrolowany napływ zboża “technicznego”.

Jak do tej sytuacji odnosi się Cedrob Pasze, jak zboże z Ukrainy wpłynie na działalność polskich producentów pasz?

Tomasz Walerowicz, dyrektor zakładu produkcji pasz Cedrob Pasze w rozmowie z Portalem Spożywczym ocenia decyzję ministerstwa rolnictwa w sprawie „zastopowania” napływu tzw. ”zboża technicznego” jako jak najbardziej słuszną, choć spóźnioną.

- Do tej sytuacji nie powinno w ogóle dojść, choćby z tego powodu, że w polskim systemie prawnym nie istnieje coś takiego jak „zboże techniczne”, a wspomniana nazwa jest tylko sloganem branżowym wymyślonym na potrzeby tej sytuacji. Taki produkt nie widnieje w bazach kodów CN oraz PKWiU, a co za tym idzie nie powinien zostać w ogóle wpuszczony na teren naszego kraju. Powyższa sytuacja jest dla nas naganna i należy ją potępiać - dodaje.

Walerowicz wskazuje, że w ostatnich tygodniach tempo napływu zboża z Ukrainy wyraźnie spadło.

- Co więcej, uważam, że to sytuacja na polskim rynku surowcowym powinna skupiać główną uwagę polskiego przemysłu paszowego - mówi.

Cedrob rozwija transport kolejowy

Dyrektor zakładu produkcji pasz Cedrob Pasze opowiedział nam także o planach spółki w zakresie transportu kolejowego, na który mocno stawia spółka.

- Transport kolejowy jest jednym z najbardziej zapomnianych i niedocenianych w naszej gospodarce gałęzi transportu lądowego. W porównaniu do klasycznego transportu samochodowego jest on bardziej ekologiczny i mniej uciążliwy, zarówno dla środowiska, jak i ludności. Z kolei dzięki synergii transportu drogowego i kolejowego, uzyskujemy najbardziej ekologiczną formę przewozu towarów, jaką jest transport intermodalny - dodaje.

W tym celu Cedrob powołał do życia spółkę „córkę” Cedrob Cargo, która przed dwoma laty rozpoczęła transport kolejowy śruty sojowej z Portu w Gdyni do wytwórni pasz należących do grupy.

- Działania te idealnie wpisują się w realizowaną przez zarząd politykę zrównoważonego rozwoju. Obecnie transport intermodalny Cedrob Cargo jest innowacyjnym rozwiązaniem na skalę krajową, podjętym przez prywatne przedsiębiorstwo. Obok wymiaru proekologicznego umożliwia nam także optymalizację kosztową, usprawnia logistykę oraz spedycję. Warto zaznaczyć, że jeden pociąg zastępuje około 80 ciężarówek, co ewidentnie przekłada się na komfort i bezpieczeństwo na naszych drogach oraz minimalizuje wpływ na środowisko - podsumowuje Walerowicz.

