Cedrob Pasze: Rośnie popularność upraw słonecznika

Uprawa słonecznika na ziarno staje się coraz popularniejsza szczególnie na terenach Polski południowo-wschodniej i południowo-zachodniej – sprzyja temu nieco cieplejszy klimat niż w pozostałej części naszego kraju.

Tendencja wzrostowa obserwowana w uprawie słonecznika jest szczególnie widoczna, gdy weźmiemy pod uwagę realizację zapotrzebowania na ten surowiec w najmłodszej wytwórni Cedrob Pasze zlokalizowanej w Ligocie Dolnej koło Kluczborka (województwo opolskie). Całkowite roczne zużycie ziaren słonecznika w tym zakładzie jest szacowane na 1500 ton i już wiadomo, że w 100 procentach zostanie pokryte z zasobów pochodzących z polskich gospodarstw. Dla porównania - rok wcześniej zapotrzebowanie na ziarno słonecznika w tej wytwórni było pokryte przez polskie gospodarstwa w ilości 15 procent.

- Ziarno słonecznika wykorzystywane w produkcji pozyskujemy głównie z terenu województwa opolskiego i szerokiego podkarpacia, które pokrywają zapotrzebowanie naszej wytwórni w Ligocie Dolnej a także regionów Podlasia oraz terenów, które znajdują się wokół takich miast, jak Sochaczew, Łowicz, Kutno, Gostynin. Te zaspokajają potrzeby naszych zakładów zlokalizowanych w województwie mazowieckim i kujawsko–pomorskim – mówi Andrzej Schodowski, kierownik działu zaopatrzenia w surowce Cedrob Pasze.

Słonecznik sprawdza się świetnie na słabszych glebach - głównie czwartej lub piątej klasy bonitacyjnej. Bardzo dobrze wkomponowuje się między uprawę kukurydzy, roślin okopowych, strączkowych, motylkowatych i zbóż. Uprawa słonecznika nie wymaga intensywnego nawożenia, co zmniejsza ogólne koszty uprawy, a ponadto pozwala maszynom, takim jak siewnik czy kombajn pozostawać w ciągu roku dłużej w użyciu.

- Coraz większa liczba rolników współpracujących na co dzień z marką Cedrob Pasze dostrzega realne korzyści z uprawy słonecznika. Nie dość, że jest on rośliną wytrzymałą na zmienne warunki atmosferyczne to daje również satysfakcjonujący zysk z hektara. Należy jednak pamiętać, że minimalny areał do obsiania słonecznikiem powinien wynosić 20 hektarów – wówczas możemy mówić o uprawie zyskownej.

W tym roku Cedrob Pasze planuje skupić w sumie około 25 tysięcy ton ziaren słonecznika. Tylko w pierwszym kwartale 2020 roku marka zakontraktowała aż 1/5 całkowitego rocznego zapotrzebowania na ten surowiec.