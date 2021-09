Cedrob uruchamia piątą wytwórnię pasz

Cedrob uruchomił drugą wytwórnię pasz w Rypinie. To już piąty tego rodzaju zakład w całej Grupie. Dzięki tej inwestycji zakłady w Rypinie będą w stanie produkować nawet 1 mln ton pasz rocznie.

Autor: Portalspozywczy.pl

Data: 29-09-2021, 10:25

Cedrob uruchomił drugą wytwórnię pasz w Rypinie. fot. za YouTube

Pięć wytwórni pasz w całej Grupie może zapewnić spółce miano największego producenta pasz w Polsce.

Po blisko dwóch latach budowy druga wytwórnia pasz Cedrobu w Rypinie rozpoczyna funkcjonowanie. Zakończyły się już ostatnie odbiory obiektu. Zakład posiada analogiczne moce produkcyjne, jak znajdujący się w sąsiedztwie pierwszy zakład. Dzięki tej inwestycji Cedrob Pasze znacznie zwiększy swoją wydajność.

Cały proces technologiczny nowego zakładu został zaprojektowany przez specjalistów Grupy Cedrob.

- Zespół Cedrob Pasze, bazując na wiedzy i doświadczeniu, pod kierownictwem Tomasza Walerowicza, dyrektora zakładu produkcji pasz samodzielnie opracował projekt technologiczny wytwórni. Również i nadzór nad realizacją inwestycji został przeprowadzony przez nasz zespół, któremu przewodzili dyrektorzy Józef Sielużycki oraz Tomasz Walerowicz - informuje Cedrob.

- Druga wytwórnia pasz w Rypinie, to kolejny doskonały i jeden z najnowocześniejszych tego typu zakładów w Polsce, pozwalający na wyprodukowanie w samych Rypińskich lokalizacjach 1 mln ton paszy rocznie. A trzeba pamiętać, że posiadamy także obiekty w Gumowie, Raciążu oraz Ligocie Dolnej, których łączny potencjał jest niewiele mniejszy -mówi Tomasz Walerowicz.

Dotychczasowe wytwórnie działające w ramach Cedrob Pasze: w Gumowie, Raciążu, Rypinie i Ligocie Dolnej koło Kluczborka produkowały ponad 1,3 mln ton mieszanek paszowych rocznie.

Grupa Cedrob prognozowała, że po otwarciu piątej wytwórni pasz, stanie się nie tylko największym polskim producentem pasz, ale również największym producentem pasz w Polsce.

- Już co ósmy hodowca w Polsce kupuje nasze produkty a udział w rynku, który udało nam się wypracować wynosi obecnie 12 procent. Po otwarciu piątej wytwórni, co nastąpi w 2021 roku staniemy się nie tylko największym polskim producentem pasz, ale również największym producentem pasz w Polsce, czego sobie nie tylko życzymy, lecz do czego przede wszystkim dążymy - mówił w 2020 r. Mirosław Bodek, dyrektor spółki Cedrob Pasze.