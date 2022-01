Cena chleba: Grzegorz Putka tłumaczy, dlaczego pieczywo drożeje

Jak rosnące koszty wpłyną na ceny pieczywa? Czy zerowy VAT pomoże piekarniom? Dlaczego dostawcy chleba mają problem w negocjacjach z dużymi sieciami handlowymi? Grzegorz Putka, nowy prezes Piekarni Cukierni Putka, tłumaczy na łamach serwisu portalspozywczy.pl, dlaczego pieczywo drożeje.

Autor: Anna Wrona

Data: 28-01-2022, 18:17

Grzegorz Putka, prezes Piekarni Cukierni Putka, przyznaje, że wzrost kosztów przełoży się na ceny pieczywa; fot. mat.pras.

Cena chleba a koszty piekarni

Grzegorz Putka, prezes Piekarni Cukierni Putka, przyznaje w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że gwałtownie rosnące już od paru miesięcy ceny gazu i prądu mocno wpływają na koszty produkcji pieczywa.

– W naszym przypadku gaz i prąd wzrosły ponad trzykrotnie. Historycznie koszty te stanowiły ok. 4 proc. kosztów produkcji. W tym momencie to już 12 proc. – wskazuje.

Rosną również koszty surowców. – Cena podstawowego surowca, czyli mąki, wzrosła prawie dwukrotnie. Cena mąki przez długi czas utrzymywała się ok. 1 zł za kg. Teraz przebija 2 zł – dodaje prezes Putka.

Do kosztów mediów i surowców dochodzą inne, m.in. opakowań i paliw. Jakie będą skutki dla rynku piekarniczego?

Czy część piekarni zniknie z rynku?

– Pierwszym odruchem wszystkich będzie podnoszenie cen, żeby to „odbić”. Przetrwają Ci, którym się to powiedzie. Są jednak firmy, które nie mogą pozwolić sobie na podwyżkę cen. Powodowane jest to np. specyficzną lokalizacją, gdzie klienci nie zaakceptują wyższych cen lub długoterminowymi kontraktami z sieciami. Takie firmy rzeczywiście mogą zbankrutować – przyznaje Grzegorz Putka.

Problemem dla piekarni może być właśnie współpraca z wielkimi sieciami, które w pewien sposób uzależniają od siebie dostawców. Jeżeli ponad połowa sprzedaży trafia właśnie tam, to – siłą rzeczy – dostawcy nie są w stanie twardo negocjować. Jest po prostu za duże ryzyko.

– Duże sieci mają silną pozycję i ciężko się z nimi negocjuje. Nieznaczne podwyżki producentom udało się wynegocjować. Są to jednak niesatysfakcjonujące wzrosty, dużo niższe niż wzrosty kosztów – zdradza Grzegorz Putka.

Zerowy VAT a ceny chleba

Co z zerowym VAT-em na żywność? Pieczywo i cukiernictwo są objęte 5-procentowym VAT-em, więc także je powinna objąć obniżka. Czy pomoże ona w zatrzymaniu wzrostów cen?

– W naszym przypadku, dla zdecydowanej większości produktów nie uda nam się obniżyć cen. Pozwoli nam to jednak zmniejszyć skalę podwyżek. Już pracujemy nad nowymi cenami. Ostatnie zmiany wprowadziliśmy w październiku ubiegłego roku, nie doszacowaliśmy wtedy jednak wzrostów cen mąki oraz mediów. Dlatego teraz jesteśmy zmuszeni podjąć decyzję o kolejnych. Zaplanowane przez nas podwyżki będą trochę niższe dzięki obniżeniu VAT, ale niestety nadal znaczące – przewiduje Grzegorz Putka.

Jest jednak jeszcze jeden ważny aspekt zerowego VAT-u: piekarzom może być ciężej wynegocjować podwyżkę w sieciach handlowych.

– Producentom może być trudniej wynegocjować podwyżkę, ponieważ sieci będą wskazywały, że muszą teraz obniżyć ceny, a nie je podwyższać. Obawiamy się też reakcji Klientów, jeżeli tej obniżki nie wprowadzimy, a raczej nie będziemy w stanie znaleźć zapasu cenowego. Klienci mogą uznać, że przedsiębiorcy zostawili dla siebie obniżkę, którą rząd „dał” obywatelom. Trzeba jednak pamiętać, że rzeczywiste koszty wzrosły o wiele więcej niż te 5 proc. – mówi Grzegorz Putka.