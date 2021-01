Cena pszenicy oscyluje wokół 1000 zł za tonę

Nadal dzieje się dużo na rynkach zbóż. Cena pszenicy, jak informował farmer.pl przekroczyła magiczną liczbę tysiąca złotych za tonę, a rzepaku dwa tysiące. Jednak w skupach do których dzwoniłfarmer.pl, nie odnotowano takich poziomów, bo najwięcej za tonę pszenicy konsumpcyjnej płacono 970 zł netto, ale już za rzepak – 2 tys. zł.

Na giełdach w ostatnim czasie również można było zauważyć zwyżki i rekordowe notowania. Sytuacja nieco zmieniła się wczoraj, kiedy można było zaobserwować delikatne spadki. Ale ceny surowców rolnych są nadal wysokie.

Dlaczego mamy do czynienia w ostatnim czasie z tak wyraźnymi wzrostami? - Ceny zbóż rosną w odpowiedzi na kilka czynników. Po pierwsze USDA obniżyło szacunki zbiorów kukurydzy w krajach Ameryki Południowej (Argentyna, Brazylia), gdzie występują niedobory opadów oraz w USA, co wraz z przewidywanym wzrostem popytu przełożyłoby się na spadek poziomu zapasów – komentuje dr Wiesław Łopaciuk z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie.

Jak dodaje, oprócz tego do wzrostu cen przyczyniło się wprowadzenie podatku eksportowego w Rosji oraz pogłoski o wprowadzeniu ograniczeń eksportu w Ukrainie. - Jednocześnie popyt importowy utrzymuje się na wysokim poziomie, a do tego dochodzi niepewność, co do sytuacji w światowym handlu i gospodarce z tytułu pandemii – podkreśla dr Łopaciuk.

Z kolei, dopytując o ceny w Polskich skupach dowiadujemy się, że istnieją obawy o dostępność ziarna. Dlaczego? Zdaniem przedstawicieli firm, eksporterzy podpisali bardzo dużo kontraktów w styczniu na pszenicę. Stąd jest obawa o pokrycie zapotrzebowania lokalnych mieszalni i młynów w 2 kwartale 2021 r.

