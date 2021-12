Cena rzepaku: Rzepak bije historyczne rekordy na MATIF

W minionym tygodniu notowania kontraktów terminowych na oleiste na światowych giełdach były zróżnicowane. Jako jedyny podrożał rzepak na Matif - aż o 5,2 proc. i jest najdroższy w historii notowań - informuje farmer.pl

Prognozuje się spadek globalnych zbiorów rzepaku wobec poprzedniego sezonu o 4,81 mln t do 68,35 mln t; fot. shutterstock

Rzepak: Notowania

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w lutym wzrosły w piątek o 1,3 proc. do 718,25 euro/t (3313) zł/t, ) i były o 75,8 proc. wyższe niż o tej porze przed rokiem. Przez ostatni tydzień rzepak podrożał 5,2 proc. Uzyskana w piątek cena jest najwyższa w historii notowań.

Spadek globalnych zbiorów rzepaku

W czwartek późnym popołudniem Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) opublikował najnowszy raport na temat m.in. prognoz światowej produkcji rzepaku i soi. W miesięcznym raporcie w obecnym sezonie prognozuje się spadek globalnych zbiorów rzepaku wobec poprzedniego sezonu o 4,81 mln t do 68,35 mln t. W Unii Europejskiej produkcja ma wzrosnąć o 0,95 mln t do 17,25 mln t, w Kanadzie spaść- o 6,89 mln t do 12,6 mln t, na Ukrainie wzrosnąć- o 0,3 mln t do 3,05 mln t, w Australii wzrosnąć- o 1,0 mln t do 5,5 mln t. i w Rosji- o 0,23 mln t do 2,8 mln t.

Więcej informacji oraz wykresy ze wzrostów cen na farmer.pl