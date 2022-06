Ceny chleba 2022. Piekarze wyjaśniają jak rosną im koszty

Jeśli sytuacja makroekonomiczna w kraju nie ulegnie poprawie i nasza branża zostanie objęta ograniczeniami w dostawach gazu i prądu, można się spodziewać, że na jesieni cena chleba będzie oscylowała nawet w okolicach 30 złotych za bochenek - mówi Jacek Górecki, Prezes Stowarzyszenia Producentów Pieczywa.

Na jesieni cena chleba może oscylować nawet w okolicach 30 złotych za bochenek - ostrzega branża/ fot. shutterstock

Skąd biorą się podwyżki cen pieczywa?

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na drastyczny wzrost cen żywności, który jest widoczny nie tylko w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale i z miesiąca na miesiąc. Podwyżki cen nie ominęły również pieczywa. Jednym z głównych czynników tej znaczącej podwyżki jest ograniczenie dostępu do surowców niezbędnych do produkcji chleba. Trwająca wojna w Ukrainie, kraju należącego do kluczowych dostawców pszenicy na świecie, spowodowała problematyczną i dynamiczną sytuację na rynku zbóż – wysokie ceny i problem z dostępnością.

Wielu producentów pieczywa liczy na obniżkę cen mąki po tegorocznych żniwach. Aby tak się stało musi najpierw spaść cena pszenicy, ponieważ stanowi ona do 80% kosztów produkcji mąki. Ceny ziarna płacone w Polsce są silnie skorelowane z rynkiem światowym, w tym z paryską giełdą matif. Niższych cen pszenicy i co za tym idzie mąki, będzie można się spodziewać po wyraźnych i trwałych obniżkach cen pszenicy na rynkach światowych. Jeśli to nie nastąpi to przewidujemy utrzymanie się obecnej ceny mąki z tendencją do jej wzrostu z uwagi na rosnące dramatycznie koszty pozasurowcowe jak choćby koszty energii czy transportu Krzysztof Gwiazda, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego

Rekordowe ceny pszenicy wpływają na branżę

Obecnie cena tony pszenicy na giełdzie w Paryżu wzrosła z ok. 270 EUR przed wojną do ok. 384 EUR w ostatnim czasie. Są to rekordowe kwoty, które zmuszają producentów do podnoszenia cen swoich produktów.

Rynek rolniczy i spożywczy to system naczyń połączonych, który obecnie nie funkcjonuje tak, jak powinien. Na ceny pieczywa wpływają jednak nie tylko problemy z dostępnością czy ceną zboża, ale także rosnące koszty gazu, prądu i benzyny. Jest to realne obciążenie, odczuwalne zarówno przez zwykłych Polaków, jak i producentów. Co więcej otrzymaliśmy od operatorów sieci energetycznych i gazowych, informacje o możliwych ograniczeniach w zakresie dostaw prądu i gazu, co - ze względu na specyfikę produkcji pieczywa – może spowodować nie tylko znaczący wzrost cen, ale też braki pieczywa na półkach sklepowych Jacek Górecki, Prezes Stowarzyszenia Producentów Pieczywa

Koszty surowców, energii i transportu a cena chleba

Na około 50% ceny chleba składa się koszt surowców oraz energii i transportu. Biorąc pod uwagę rekordowe ceny zbóż i ziarna, paliwa i potencjalne ograniczenia w dostawach gazu i prądu, przedstawiciele branży piekarniczej przestrzegają, że może wpłynąć to nie tylko na cenę ale także dostępność pieczywa.

Niedługo po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, branża rozpoczęła dialog m. in. z resortem rolnictwa i Ministerstwem Klimatu i Środowiska i liczy na implementowanie rozwiązań, które pozwolą na ustabilizowanie sytuacji i cen pieczywa.

Bochenek chleba po 30 zł jeszcze w tym roku?

- Zwróciliśmy się do decydentów z prośbą o wsparcie, niestety, w dalszym ciągu żadne formalne działania nie zostały podjęte. Ministerstwo Klimatu i Środowiska od kilku tygodni nie odpowiedziało na naszą prośbę o uznanie producentów pieczywa za odbiorców chronionych. Wszystko więc wskazuje na to, że jeśli sytuacja makroekonomiczna w kraju nie ulegnie poprawie i nasza branża zostanie objęta ograniczeniami w dostawach gazu i prądu, można się spodziewać, że na jesieni cena chleba będzie oscylowała nawet w okolicach 30 złotych za bochenek, albo - z dnia na dzień -zabraknie pieczywa na półkach sklepowych – podkreśla Jacek Górecki.