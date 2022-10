Nie robimy często podwyżek, bo sama wymiana cen też kosztuje. Wymiana wszystkich etykiet cenowych przy zmianie VAT-u kosztowała nas około 100 tys. zł. Wtedy trzeba było jeszcze zmienić ustawienie kas fiskalnych. Częste zmiany cen nie są dobre. Robimy to więc raz na parę miesięcy, ale przez to może się okazać, że nagle dopłacamy do niektórych produktów - mówi Grzegorz Putka, prezes Piekarni Cukierni Putka.

Ceny gazu i prądu w piekarni

Anna Wrona, portalspozywczy.pl: Na początku stycznia rozmawialiśmy o cenach gazu i prądu. Już wtedy zmagaliście się z olbrzymimi podwyżkami. Jak to wygląda obecnie?

Grzegorz Putka, prezes Piekarni Cukierni Putka: Jak porównałem rachunek za gaz z września z rachunkiem sprzed dwóch lat, to się przeraziłem, wzrost jest trzynastokrotny, do września z zeszłego roku - pięciokrotny. Jak widać, ceny gazu zaczęły rosnąć już w zeszłym roku. My kupujemy gaz po cenach dnia, dlatego natychmiast odnotowujemy te zmiany. W ostatnich dniach ceny nawet nieco spadły, nadal jednak utrzymują się na poziomie około 6-7 krotnie wyższym niż dwa lata temu, najwyższe ceny gazu były w sierpniu, gdzie dochodziły do 1 500 zł za MWh. Aktualnie ceny te wahają się między 400 a 600 zł, podczas gdy jeszcze dwa lata temu, było to około 60-70 zł. Ale kontrakty na listopad to już znowu 900 zł za MWh, a na cały przyszły rok nawet ponad 1 000 zł, także obawiam się, że ceny znów pójdą mocno do góry.

Jak sobie z tym radzicie?

Staramy się oszczędzać zużycie mediów – przesuwamy produkcję, wyłączaliśmy czasowo niektóre urządzenia. Podejmujemy rożne działania, żeby produkować prąd własnymi siłami. Około rok temu zainwestowaliśmy w dużą instalację fotowoltaiczną, teraz myślimy o jej rozbudowie. Inwestujemy też w instalację kogeneracyjną i zastanawiamy się nad biogazownią. Część ponoszonych przez nas kosztów związanych z podwyżkami byliśmy zmuszeni przełożyć na klientów, ale znaczącą część musieliśmy ponieść my.

Sprzedaż chleba a szalejąca inflacja

Czy klienci kupują mniej pieczywa w związku z inflacją i rosnącymi cenami?

Od wielu lat inwestujemy w rozwój naszych piekarni, podnosimy jakość produktów, obsługi, poszerzamy asortyment, dlatego wciąż odnotowujemy wzrost liczby klientów, jednak w ostatnich miesiącach mocno wyhamował, a wartość średniego koszyka w cenach stałych nawet spadła. Klienci kupują mniej wyszukane i tańsze pieczywo, rezygnują z ciast czy ciastek deserowych. Zasobność portfeli jest coraz bardziej ograniczona. Klienci szukają najtańszych opcji w dyskontach. Obserwujemy odwrót od małych piekarni rzemieślniczych. Im ktoś ma droższe pieczywo, tym będzie miał większe problemy z utrzymaniem się na rynku.

Kondycja piekarni 2022

W jakiej kondycji jest rynek piekarski?

Na rynku widać i słychać, że słabsi gracze, którzy nie wypracowali sobie poduszek bezpieczeństwa, ciężko sobie radzą. My też w ostatnich miesiącach mamy najmniejszy zysk od lat, co odbije się to na dalszych inwestycjach. Jako firma rodzinna z bardzo długą perspektywą inwestycyjną, jesteśmy jednak w stanie ten ciężki okres przetrwać. Wiele firm, które wyczerpały większość środków i nie jest zabezpieczonych na gorsze czasy, może mieć teraz duże problemy.

Co jest teraz największym problemem dla branży?

Największym kłopotem są ceny wszystkich nośników energii: gazu, prądu, oleju opałowego czy węgla (niektórzy piekarze wciąż wykorzystują olej lub węgiel do opalania pieców). Drożeją również surowce, ceny szaleją i w krótkich odcinkach czasowych mamy do czynienia z coraz to inną wartością cukru czy tłuszczu. Na szczęście aktualnie ustabilizowała się cena mąki. Gdybyśmy pierwszego stycznia dowiedzieli się, że cena danego surowca wzrośnie o 50 proc., to przynajmniej wiedzielibyśmy, na czym stoimy. Tego komfortu jednak nie mamy. Bardzo trudno jest zarządzać biznesem w takiej niewiadomej. By produkcja była opłacalna, musimy co chwila przeprowadzać kalkulacje. Zajmuje to dużo czasu i obarczone jest niepewnością. Nie możemy co tydzień zmieniać cen. I tak mamy łatwiej, ponieważ zdecydowana większość naszej sprzedaży to nasze piekarnie własne. W relacjach z klientami zewnętrznymi takie żonglowanie cenami jest trudniejsze. Zbliżające się podwyżki wynagrodzeń również będą dla wielu piekarzy trudne, szczególnie tych płacących płacę minimalną.

Ceny chleba: Jak często podwyżki?

To jak często zmieniać ceny produktów?

Nie robimy często podwyżek, bo sama wymiana cen też kosztuje. Wymiana wszystkich etykiet cenowych przy zmianie VAT-u kosztowała nas około 100 tys. zł. Wtedy trzeba było jeszcze zmienić ustawienie kas fiskalnych. Częste zmiany cen nie są dobre. Robimy to więc raz na parę miesięcy, ale przez to może się okazać, że nagle dopłacamy do niektórych produktów.

Czy negocjacje z sieciami handlowymi stały się teraz łatwiejsze?

Tak jak mówiłem, jest to mniejsza część naszego biznesu i nie zależy od tego nasze być albo nie być. Współpracujemy z wieloma mniejszymi i większymi sieciami i dyskusje do prostych nie należą, ale są nieco łatwiejsze niż były kiedyś, wielu kupców rozumie sytuację rynkową.