Ceny chleba znów ostro w górę! Ten kwartał przyniesie kolejne wzrosty cen nawet o 20 procent - alarmuje Izba Zbożowo-Paszowa. Jej analitycy opracowali raport dotyczący rynku zbóż na świecie podsumowujący rok wojny w Ukrainie. Produkty zbożowe podrożeją głównie z powodu drastycznie rosnących kosztów produkcji. Kolejnym, ważnym powodem jest bezczynność polskich władz, by udrożnić przesył ukraińskiego zboża na światowe rynki.

Ceny chleba znowu będą rosły/ Jude Infantini on Unsplash

Eksperci Izby poddali analizie światowy, krajowy i europejski rynek zbóż, a także sytuację na rynku ukraińskim.

"W ślad za rosnącymi cenami zbóż i równolegle do rosnących cen energii obserwowaliśmy drastyczny wzrost kosztów produkcji i cen na sklepowych półkach" – komentuje Prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska.

Piątkowska wskazuje, że "obecnie mierzymy się z najtrudniejszym kwartałem, w którym wzrosty cen żywności będą wynosiły ponad 20 proc. w porównaniu do okresu sprzed rosyjskiej agresji".

"Jeśli przyjrzymy się średniej cenie kilograma chleba to w lutym ubiegłego roku wynosiła ona 4,2 zł, a w styczniu tego roku osiągnęła wartość 7,2 zł. Kilogram potrafi kosztować nawet 11,9 zł. Mówimy więc o ponad 70 proc. wzroście" - dodaje Prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

Problemy z logistyką

Eksperci Izby podkreślają w raporcie, że „niedostateczny rozwój infrastruktury logistycznej oraz bliskości nadwyżkowego rynku ukraińskiego oddziałuje na rynek krajowy, w tym w szczególności region Polski południowo-wschodniej". „Krytyczne znaczenie ma zmiana polityki rządu na rzecz pilnych działań infrastrukturalnych i administracyjnych. Bez inwestycji w bocznice, dodatkowe tory, nowe drogi i powierzchnie magazynowe nie będzie mowy o udrożnieniu transferu zboża od wschodniej granicy do portów w północnej Polsce, a co za tym idzie zwiększenia eksportu na rynki trzecie" – komentuje Prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska. Zdaniem Piątkowskiej istotne są także „działania administracyjne m.in. w zakresie świadectw fitosanitarnych poszczególnych państw trzecich, a także w zakresie dyplomacji gospodarczej i udrożnienia kolejnych kierunków eksportowych".

Zboża w Europie i Polsce

W rok gospodarczy 2012/2022 Unia Europejska weszła z zapasami pszenicy i zbóż paszowych rzędu 25,3 mln ton. Były one niższe od średniej z poprzednich trzech lat o 16,7%, w tym pszenicy o 31,5% oraz zbóż paszowych o 1,1%. Zbiory pszenicy i zbóż paszowych w 2021/2022 roku były stosunkowo dobre, gdyż zebrano ich łącznie 292,6 mln ton, tj. o 2,3% więcej niż średnio w trzech poprzednich latach. Lepsza sytuacja była na rynku pszenicy, gdyż zbiory były wyższe od średniej o 3,1%, co poprawiło możliwości eksportowe UE. W przypadku zbóż paszowych wzrost zbiorów był na poziomie 1,5% w stosunku do średniej. Należy jednak pamiętać, że UE jest ich importerem netto.

W bieżącym roku gospodarczym w UE zebrano 134,7 mln ton pszenicy, co oznacza że jej zbiory były na przeciętnym poziomie. Trudniejsza sytuacja była na rynku zbóż paszowych, których zebrano 135,6 mln ton, tj. o 10,9% mniej niż średnio. Z prognoz wynika, że w bieżącym roku gospodarczym nastąpi ożywienie w handlu z krajami trzecimi. Poziom importu pszenicy i zbóż paszowych zwiększy się, w stosunku do średniej, ogółem o 32,4% do 34,6 mln ton, w tym pszenicy o 61,7% do 9 mln ton i zbóż paszowych o 24,5% do 25,6 mln ton. Eksport pszenicy i zbóż paszowych sięgnie 45,5 mln ton i będzie wyższy od średniej o 7,6%.

Z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w roku 2022 w Polsce zebrano 35,3 mln ton zbóż, tj. o 2% więcej niż w roku poprzednim. Pszenicy zebrano 13,4 mln ton, kukurydzy 8,3 mln ton, tj. o 11% więcej niż w roku poprzednim. Z szacunków i prognoz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wynika, że w bieżący rok gospodarczy krajowy rynek zbóż wszedł z zapasami rzędu 6,4 mln ton. Oznacza to, że będzie dysponował zasobami krajowymi na poziomie 41,7 mln ton zbóż. Przy zużyciu krajowym rzędu 25,3 mln ton i utrzymaniu się zapasów końcowych na poziomie z początku roku rynek, po uwzględnieniu importu/przywozu rzędu 3 mln ton, będzie dysponował nadwyżką ponad 13 mln ton.

W trzech latach poprzedzających inwazję Rosji na Ukrainę z Polski wyeksportowano/wywieziono zagranicę średnio 7,4 mln ton zbóż, w tym 47% pszenicy i 23% kukurydzy. Należy jednak zauważyć, że podlegał on silnym wahaniom, od 4,4 mln ton w 2019 roku do 9,2 mln ton w 2020 roku. W okresie tym z zagranicy sprowadzano średnio 1,4 mln ton, w tym 50% stanowiła pszenica a 25% kukurydza. W 2022 roku od stycznia do listopada do Polski sprowadzono do kraju 2,95 mln ton zbóż i produktów zbożowych, w tym 1,8 mln ton kukurydzy (61% zbóż i produktów zbożowych) i 0,8 mln ton pszenicy (27%).

Wyeksportowano/wywieziono zagranicę sięgnęła 8,3 mln ton, w tym około 3,5 mln ton kukurydzy i około 3,3 mln ton pszenicy. Oznacza to, że Polska w analizowanym okresie była eksporterem netto zbóż i produktów zbożowych, z nadwyżką eksportu nad importem rzędu 5,3 mln ton. Oznacza to, że w porównaniu do średniej z całorocznych danych poprzednich trzech lat, poziom importu/przywozu z zagranicy za jedenaście miesięcy 2022 roku był wyższy o 111%. Również poziom eksportu/wywozu był a analogicznym okresie wyższy o 12,2%. Należy się spodziewać, że po uzyskaniu danych z całego 2022 roku okaże się że ww. różnice będą jeszcze wyższe

Handel zagraniczny

Szczegółowa analiza danych handlu zagranicznego wskazuje, że w pierwszych jedenastu miesiącach 2021 roku importowana/przywożona do kraju pszenica pochodziła główne od naszych południowych sąsiadów, tj. z Słowacji – 52,5% i Czech – 37,0%, krajów posiadających nadwyżki ziarna, nie posiadających dostępu do morza. Import/przywóz kukurydzy w analogicznym okresie był realizowany głównie ze Słowacji – 35,2%, Argentyny – 24% i Czech – 15,2%. Z danych za 11 miesięcy 2022 roku wynika, że w imporcie dokonała się znacząca zmiana strumieni handlu. Import kukurydzy był w ponad 91% realizowany z rynku ukraińskiego. Import pszenicy również pochodził głównie z Ukrainy – 49,7% a następnie z Czech – 21,9% i Słowacji 21,1%.