Ceny majonezu szokują. Katarzyna Bosacka podpowiada, jak zrobić go samemu

Jak zrobić własny majonez?

Katarzyna Bosacka, dziennikarka specjalizująca się w sprawach konsumenckich, przedstawiała swój przepis na domowy majonez.

Jak zrobić domowy majonez szczypiorkowy? Wystarczy posiekać drobno roślinę, wrzucić do garnka i zalać szklanką oleju lub oliwy. Następnie podgrzewać, ale nie gotować. Kolejny krok to blendowanie. Powstały w ten sposób olej szczypiorkowy przelewamy do szklanki i odstawiamy.

Majonez według Katarzyny Bosackiej

Następnie bierzemy sparzone wcześnie jajko i wbijamy żółtko do wysokiego naczynia. Dodajemy łyżkę musztardy i ocet jabłkowy lub zwykły. Możemy też dodać sok z cytryny. Do naczynia wkładamy blender i dolewamy trochę oleju szczypiorkowego. Miksujemy na małych obrotach, nie unosząc do góry blendera i stopniowo dolewamy olej. Możemy następnie zwiększyć obroty. Kiedy zrobi się gęsty, dodajemy sól, troszkę cukru i pieprzu. Wszystko miksujemy aż do wykorzystania całego oleju. I gotowe.

