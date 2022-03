Jak wojna w Ukrainie wpłynie na ceny mąki?

Nie wiemy, z jaką sytuacją będziemy mieli do czynienia w Ukrainie w średniej i dłuższej perspektywie. Czy Ukraina będzie w stanie wznowić eksport ? Jeśli tak, to kiedy? W jakim zakresie wojna ograniczy zasiewy kukurydzy, które powinny się za chwilę rozpoczynać? W jakich warunkach będą przebiegały tegoroczne żniwa itd. Od tego, jaki scenariusz się zrealizuje, zależeć będą poziomy cen - mówi Krzysztof Gwiazda, prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego.

Autor: Anna Wrona

Data: 11-03-2022, 11:01

Krzysztof Gwiazda, prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego

Ceny zbóż a sytuacja na Ukrainie

Portalspozywczy.pl: Jak agresja Rosji na Ukrainę wpływa na dostępność i ceny zbóż?

Krzysztof Gwiazda, prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego: Udział obu krajów w światowym eksporcie pszenicy wynosi blisko 30%, a w przypadku kukurydzy jest to około 15%. Oczywistym więc jest, że jakiekolwiek zakłócenia w realizacji eksportu z tych krajów lub wręcz jego wstrzymania (nawet krótkoterminowego) mają bardzo istotny wpływ na światowe rynki obu zbóż. Aktualnie mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją wobec zatrzymania wszelkich załadunków zbóż w portach ukraińskich, a także wstrzymania żeglugi statków handlowych na morzu Azowskim.

Odbiorcy ziarna ukraińskiego (ale także w sporym zakresie rosyjskiego) zaczęli poszukiwać alternatywnych źródeł pozyskania pszenicy i kukurydzy, a to spowodowało drastyczne podwyżki cen na rynkach i giełdach światowych. Polska jako ważny eksporter obu produktów odczuła bardzo wyraźnie ten zwiększony popyt i ceny oferowane przez eksporterów także poszybowały w górę. W okresie ostatnich 2 tygodni pszenica podrożała w Polsce o ok. 35 % dochodząc do poziomów powyżej 2000 PLN/t oferowanych za towar dostarczony do portów a kukurydza zanotowała wzrosty cen o blisko 50% do poziomu ponad 1700 PLN/t także z dostawą do Gdyni czy Gdańska.

Trzeba jednak podkreślić, iż rynki działają pod wpływem wiadomości z Ukrainy i te przekazy, które dają nadzieję na wstrzymanie działań wojennych czy choćby rozpoczęcie jakichkolwiek rozmów między stronami, powodują realne spadki cen równie gwałtowne jak uprzednie wzrosty. Sytuacja jest więc bardzo dynamiczna i trudno przewidzieć, na jakich poziomach dojdzie do stabilizacji cen.

Ceny mąki będą rosły

Co to może oznaczać dla młynarstwa w Polsce?

Dla młynarstwa w Polsce to jest bardzo trudna sytuacja, przede wszystkim z powodu braku stabilizacji rynku i gwałtownych skoków cen w górę jak i nagłych spadków. Mamy nadzieje, że wkrótce sytuacja na rynku zbóż się jednak uspokoi i nie będziemy świadkami ruchów cenowych do 150 złotych w ciągu jednego dnia. Natomiast nie wiemy, z jaką sytuacją będziemy mieli do czynienia w Ukrainie w średniej jak i dłuższej perspektywie. Czy Ukraina będzie w stanie wznowić eksport ? Jeśli tak, to kiedy? W jakim zakresie wojna ograniczy zasiewy kukurydzy, które powinny się za chwilę rozpoczynać? W jakich warunkach będą przebiegały tegoroczne żniwa .... itd. Od tego jaki scenariusz się zrealizuje, zależeć będzie czy obecne, znacznie wyższe niż 2-3 tygodnie temu, poziomy cenowe się utrwalą czy jednak ceny spadną.

Jak obecnie wygląda sytuacja ze sprzedażą i zakupem mąki? Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie?

Młyny pracują bez zakłóceń. Oczywiście, młynarstwo zmaga się z problemami jak pozostałe gałęzie przemysłu spożywczego, tj. z drastycznymi podwyżkami cen energii elektrycznej, drożejącym transportem z powodu wiadomej sytuacji na rynku paliw, drożejącym gazem, ale też opakowaniami, folią, paletami itp. Niestety te zwyżki cen pszenicy już przekładają się na podwyżki cen mąki i to znaczne.

Nie pozostawiam złudzeń – ceny mąki będą rosły. Koszt ziarna to nawet do 80% kosztów produkcji mąki. Łatwo policzyć, że przy 35 % droższej pszenicy mąka musi zdrożeć o prawie 30%. Niestety to jest szok dla naszych odbiorców z sektora piekarniczego czy ciastkarskiego i firmy młynarskie zdają sobie z tego sprawę. Ale aby mieć z czego mielić i produkować mąkę, młyn musi pozyskać pszenicę, a więc płacić rolnikom bardzo zbliżoną cenę do tej, która jest płacona na eksport.