Ceny mąki ruszyły w górę, jednak ceny pszenicy rosną w znacznie szybszym tempie

Ostatnie dwa tygodnie przyniosły nam zapowiedź zmian na rynku mąk piekarniczych. Zanotowano niewielkie 1-2% wzrosty cen w stosunku do sierpnia i września, kiedy to ceny stały w miejscu. Wydaję się, że to początek trendu, bowiem ceny pszenicy konsumpcyjnej w dalszym ciągu rosną i przekroczyły 900 PLN za pszenicę 12,5% białka z dostawą do portów z przeznaczeniem na eksport. To jest o 40-50 PLN na tonie więcej niż w pierwszej połowie października (oraz 140 PLN więcej niż w sierpniu po żniwach).