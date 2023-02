Zboża

Ceny pączków rosną jak na drożdżach. Ile zapłacimy za pączki w tym roku?

Autor: Jakub Szymanek

Data: 16-02-2023, 11:35

Przyzwyczailiśmy się do widoku długich kolejek w tłusty czwartek w piekarniach i cukierniach. W tym roku może być jednak inaczej, bo pączek staje się dobrem luksusowym – za sztukę możemy zapłacić nawet 9 zł. Winna temu jesy inflacja i wzrost kosztów prowadzenia biznesu. Cukiernicy i piekarze muszą windować ceny, by utrzymać się na powierzchni, bo ich zaległe zobowiązania przekraczają już 224 mln zł. To o 20 proc. więcej niż przed rokiem – podaje Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor.

Ile zapłacimy za pączki w tym roku? / fot. PAP/Marcin Obara