Ceny pszenicy i jaj mocno w górę. Czy czekają nas podwyżki cen makaronów? (wywiad)

Wojna w Ukrainie spowodowała zachwiania na rynku zbóż. Jest to duży problem na polskich producentów makaronów, którzy borykają się nie tylko z zawirowaniami związanymi z dostępnością i cenami surowców, ale także dostępnością materiałów potrzebnych do produkcji opakowań. O obecnej sytuacji na rynku makaronów w Polsce mówią Marek Dąbrowski, prezes Polskiej Izby Makaronu oraz Dominik Polak, prezes Wytwórni Makaronu Domowego POL-MAK i członek zarządu Polskiej Izby Makaronu.

Autor: Jakub Szymanek

Data: 10-05-2022, 10:34

Jakub Szymanek, Portalspozywczy.pl: Przez wojnę w Ukrainie pojawiły się problemy z dostępnością surowców takich jak np. pszenica. Jaki ma to wpływ na sytuację na rynku makaronów w Polsce?

Marek Dąbrowski, prezes Polskiej Izby Makaronu: Bez wątpienia na obecną sytuację na rynku makaronów w Polsce, Europie i na świecie wpływa sytuacja geopolityczna. Ukraina i Rosja odpowiadają za ¼ światowego handlu pszenicy. Ukraina jest również znaczącym producentem jaj, a to dwa główne surowce wykorzystywane do produkcji makaronu. Co więcej, sytuację dodatkowo utrudnia tegoroczna susza w Teksasie, gdzie również zboża produkowane są przede wszystkim na eksport. Takie zachwianie dostaw surowców w Europie w znacznym stopniu odczuwalne jest przez podwyżki cen zbóż i jaj. Dostępność surowców oraz ich ceny w dużej mierze kształtują dziś rynek makaronów w Polsce. Ta sytuacja oczywiście dotyczy całego sektora rolno – spożywczego. Stanęliśmy u progu nowej rzeczywistości, a to dopiero początek.