Ceny rzepaku pozostaną wysokie

Prognozujemy, że cena rzepaku w Polsce na koniec 2021 r. wyniesie ok. 2220 zł/t oraz ok. 1860 zł/t na koniec 2022 r. - informuje Credit Agricole.



Autor: Credit Agricole

Data: 27-09-2021, 10:33

Utrzymuje się silny popyt na rośliny oleiste ze strony Chin; fot. shutterstock

Zgodnie z prognozą USDA (U.S. Department of Agriculture) z 10 września br. światowa produkcja nasion i owoców najważniejszych roślin oleistych w sezonie 21/22 zwiększy się do 629,2 mln t wobec 601,1 mln t w sezonie 20/21 (+4,7%), głównie ze względu na wyższe zbiory soi (+5,8%) oraz nasion słonecznika (+13,8%).

W kierunku wzrostu produkcji oddziaływać będą również wyższe zbiory orzechów ziemnych, nasion bawełny, nasion palmowca oraz kopry, podczas gdy przeciwny wpływ będzie miał ich spadek przypadku rzepaku. Do wzrostu produkcji roślin oleistych przyczyni się ich większa powierzchnia zasiewów, czemu sprzyjają bardzo wysokie ceny roślin oleistych. Indeks cen żywności FAO dla oleju roślinnego mimo korekty w czerwcu i lipcu pozostaje na poziomach zbliżonych do historycznego maksimum.

Zgodnie z prognozą USDA globalne zużycie nasion i owoców roślin oleistych w sezonie 21/22 zwiększy się do 627,6 mln t wobec 604,4 mln t w sezonie 20/21 (+3,8%). Istotnym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu światowego spożycia roślin oleistych pozostaje zwiększony popyt ze strony Chin, które już w znacznym stopniu odbudowały swój sektor trzody chlewnej, po tym jak ASF doprowadził do drastycznego spadku tamtejszego pogłowia świń. W efekcie, po uwzględnieniu zapasów początkowych, zapasy końcowe nasion roślin oleistych w sezonie 21/22 zwiększą się do 111,2 mln t wobec 109,7 mln t w sezonie 20/21 (+1,4%). Tym samym zapasy zwiększą się w mniejszym stopniu niż zużycie, stąd wskaźnik zapasy końcowe/zużycie spadnie do 17,7% wobec 18,1% w poprzednim sezonie, pozostając na relatywnie niskim poziomie.

Produkcja rzepaku

Zgodnie z szacunkami USDA produkcja rzepaku w sezonie 21/22 zmniejszy się do 68,2 mln t wobec 72,3 mln t w sezonie 20/21 (-5,7%). Spadek produkcji rzepaku będzie efektem znaczącego obniżenia zbiorów w Kanadzie (-28,1%) ze względu na suszę, którego nie zdołają skompensować wyższe zbiory w UE (+3,4%), Australii (+20,0%) i na Ukrainie (+5,5%). Światowe zużycie rzepaku w sezonie 21/22 spadnie do 70,6 mln t wobec 74,2 mln t w sezonie 20/21 (-4,8%). W efekcie zapasy końcowe w sezonie 21/22 obniżą się do 3,7 mln t wobec 6,1 mln t w sezonie 20/21 (-40,0%), co będzie ich najniższym poziomem od sezonu 04/05. W konsekwencji wskaźnik zapasy końcowe/zużycie spadnie do 5,2% wobec 8,2%, osiągając najniższą wartość od sezonu 97/98.

- Uważamy, że ze względu na napiętą sytuację popytowo-podażową ceny roślin oleistych pozostaną w najbliższych kwartałach na podwyższonym poziomie. Czynnikiem negatywnym dla cen roślin oleistych est natomiast perspektywa spadku cen ropy naftowej, co będzie negatywne dla popytu na biopaliwa. W naszej ocenie wyraźną obniżkę cen mogą przynieść dopiero szacunki sytuacji zbiorów na sezon 22/23 wskazujące na odbudowę światowych zapasów. W konsekwencji uwzględniając tendencje na globalnym rynku roślin oleistych oraz czynniki krajowe prognozujemy, że cena rzepaku w Polsce na koniec 2021 r. wyniesie ok. 2220 zł/t oraz ok. 1860 zł/t na koniec 2022 r. Czynnikami ryzyka dla naszej prognozy są warunki agrometeorologiczne wśród światowych producentów roślin oleistych, a także kształtowanie się cen ropy naftowej - informuje Credit Agricole.