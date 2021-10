Ceny soi na giełdzie CBOT ponownie osłabły

15 października 2021 cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (listopad 2021) wyniosła 447,39 USD/t i była o 2,0% niższa niż przed tygodniem - podaje Izba Zbożowo-Paszowa.

Zwiększenie przez USDA prognoz produkcji i zapasów soi w USA wpłynęło na cenę soi; fot. unsplash

Jak informuje Izba Zbożowo-Paszowa, ceny soi na giełdzie CBOT ponownie osłabły. Trwające zbiory soi w USA, wyraźne zmniejszenie wolumenu kruszenia soi za oceanem we wrześniu br. do najniższego poziomu od 3 miesięcy, a także zwiększenie przez USDA prognoz produkcji i zapasów soi w USA na koniec bieżącego sezonu bardziej niż oczekiwał rynek to czynniki, które wywierały presję na ceny soi na giełdzie CBOT w ostatnich dniach.

W piątek 15.10.2021 cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (listopad 2021) wyniosła 447,39 USD/t i była o 2,0% niższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w styczniu 2021 spadła o 2,2% i wyniosła 450,55 USD/t.