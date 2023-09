Kolejny produkt osiąga rekordowe ceny. Stawki za oliwę wzrosły o ponad 100 proc. rok do roku. Podwyżki spowodowały zwiększenie kradzieży tego produkty. Sklepy umieszczają na butelkach zabezpieczenia jak na alkoholu.

Cena oliwy z oliwek bije rekordy. Sprzedawcy zabezpieczają butelki jak alkohol/fot. shutterstock

Ceny oliwy z oliwek biją rekordy. To łakomy kąsek dla złodziei

Ceny oliwy z oliwek na świecie osiągnęły rekordowy poziom. Jak informuje cnbc.com, średni koszt w sierpniu 2023 roku był o 130 proc. wyższy w porównaniu z rokiem ubiegłym. We wrześniu trzeba zapłacić blisko 9 tys. dolarów za tonę metryczną produktu a już w maju, gdy cena Oliwy wynosiła ok. 6 tys. dolarów za tonę metryczną, mówiło się, że jest to poziom najwyższy od 26 lat.

Oliwa - co spowodowało tak ogromne podwyżki?

Jak wynika z raportu Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, winę ponoszą ekstremalne warunki pogodowe, głównie susza. Jak przekazywał w maju analityk ds. nasion oleistych i olejów roślinnych Mintec, Kyle Holland cytowany przez CNBC, wysokie ceny oliw z oliwek mogą się utrzymywać "przez jakiś czas".

Jak informuje next.gazeta.pl, Hiszpania, która jest największym na świecie producentem i eksporterem oliwy z oliwek, przez wiele miesięcy zmagała się z bardzo wysokimi temperaturami. W kwietniu termometry w Kordobie na południu kraju, wskazywały 38,7 st. Celsjusza. Przyczyną upałów był wtedy napływ gorącego i suchego powietrza z Afryki. Potem Półwysep Iberyjski zmagał się z upałem, gdzie termometry w Walencji i Andaluzji, wskazały 44 stopnie. Wysokie temperatury i brak opadów deszczu były niemal zabójcze dla upraw roślinnych, w tym oliwek.

Brak plonów oraz zawieszenie eksportu owoców z Turcji, który wynika także z braku produktów, spowodowały spore ograniczenia w dostępności towaru. Jak pisze portal, według danych firmy Mintec, produkcja oliwy z oliwek w Hiszpanii w ostatnim sezonie spadła do około 610 tys. ton. Co oznacza spadek o ponad 50 proc. w porównaniu do poprzednich sezonów.

Oliwa jest za droga - więcej kradzieży

Pod koniec sierpnia w jednej z hiszpańskich olejarni Marin Serrano El Lagar, skradziono ok. 50 tys. litrów oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia. Wartość produktu została oszacowana na ok. 450 tys. dolarów. Sprzedawcy są zmuszeni do zakładania na butelki zabezpieczeń antykradzieżowych, jak w przypadku alkoholi.