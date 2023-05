Minister przemysłu Włoch Adolfo Urso zwołał kryzysowe spotkanie rządu w sprawie cen makaronu. Ulubiony produkt spożywczy w tym kraju zdrożał ponad dwukrotnie w stosunku do krajowej stopy inflacji - podał Reuters.

Włochy: zwołano sztab kryzysowy ws. cen makaronu; fot. unsplash.com

Ceny makaronu we Włoszech

Ministerstwo, którym zawiaduje Adolfo Urso poinformowało, że ceny spaghetti i innych produktów z makaronu wzrosły w marcu o 17,5% rok do roku, pomimo spadku cen pszenicy. W tym miesiącu włoskie ceny konsumpcyjne zharmonizowane w UE (HICP) wzrosły ogółem o 8,1%.

Spotkanie kryzysowe w związku z makaronem

Rozmowom kryzysowym 11 maja będzie przewodniczyć wyznaczony przez rząd organ nadzorujący inflację i będzie to pierwsze posiedzenie nowego komitetu powołanego do monitorowania nietypowych ruchów cen - poinformowało ministerstwo. Wezmą w nim udział właściwe organy oraz stowarzyszenia branżowe i konsumenckie - dodano.

Włoska inflacja wzrosła jeszcze bardziej w kwietniu do 8,8% rok do roku, napędzana przez nowy wzrost cen energii, podała we wtorek krajowa agencja statystyczna ISTAT. Inflacja bazowa, po wyłączeniu świeżej żywności i energii, była stabilna na poziomie 6,8% rok do roku.