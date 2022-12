W handlu ziarnem panuje zastój. Rynek sprzedającego ziarno przerodził się obecnie w rynek kupującego, który dyktuje warunki zakupu zbóż. Popyt na zboża jest mocno ograniczony, zarówno ze strony przetwórców jak i firm handlowych i eksporterów - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Ceny zbóż: Zastój w handlu ziarnem; fot. unsplash

Zbiory kukurydzy 2022

Jak podają Izba Zbożowo-Paszowa i Sparks Polska, zbiory kukurydzy w kraju jeszcze nie zostały zakończone. Kukurydza stoi jeszcze na polach w regionach na wschodzie kraju, głównie na Lubelszczyźnie i Podlasiu, a także bliżej centrum. Lokalnie, do zebrania pozostało jeszcze nawet 20-30% areału.

- Rolnicy czekają ze zbiorem w związku z kolejkami do sprzedaży mokrego ziarna zaraz po skoszeniu. Nie jest to łatwe gdyż wiele firm skupowych zaprzestało skupu mokrego ziarna kukurydzy. Z racji niskich cen skupu i trudności ze sprzedażą, wielu rolników decyduje się na przechowywanie kukurydzy w rękawach. Obecnie, w zależności od regionu ceny oferowane za kukurydzę mokrą (30% wilgotności) zawierają się w przedziale od 600 PLN/t na wschodzie do 800 PLN/t na zachodzie kraju - informuje IZP.

Ceny zbóż 2022

W handlu ziarnem generalnie panuje zastój. Rynek sprzedającego ziarno przerodził się obecnie w rynek kupującego, który dyktuje warunki zakupu zbóż. Popyt na zboża jest bowiem obecnie mocno ograniczony, zarówno ze strony przetwórców jak i firm handlowych i eksporterów. Wytwórnie pasz i młyny wydają się bowiem pokryte w surowiec na najbliższe tygodnie i nie planują większych zakupów ziarna do końca roku. Ponadto, zakupy ziarna na eksport są ograniczone gdyż przy obecnych cenach nie ma zbyt wielu chętnych do sprzedaży. Na obecną chwilę, trudno liczyć na przyspieszenie tempa eksportu pszenicy z kraju w kolejnych tygodniach sezonu. Pomimo ostatniej korekty cen, polskie ziarno zbóż w dalszym ciągu jest zbyt drogie, co czyni jego eksport nieopłacalnym.

Po stronie podażowej, sprzedaż ziarna przez rolników jest w dalszym ciągu mocno ograniczona. Krajowa podaż ziarna jest uzupełniana ofertami sprzedaży ukraińskich zbóż, szczególnie kukurydzy i pszenicy paszowej.

Zniżkujące ceny na giełdach światowych i spadek zapotrzebowania na ziarno ze strony krajowych odbiorców w dalszym ciągu wywierają presję na ceny zbóż. W zależności od regionu kraju, w porównaniu do poprzedniego tygodnia ceny zbóż kształtują się następująco (wg stanu na 9 grudnia br.):

pszenica konsumpcyjna(12.5%) - 1350-1420PLN/t,

pszenica paszowa - 1260-1360PLN/t

żyto konsumpcyjne- 1050-1150PLN/t,

żyto paszowe- 1000-1100PLN/t,

jęczmień paszowy - 1100-1260PLN/t,

pszenżyto - 1150-1260PLN/t,

owies paszowy– 1050-1200PLN/t,

kukurydza - 1100-1250PLN/t,

kukurydza mokra (30% wilgotności) - 600-800PLN/t,

rzepak - 2500-2750PLN/t.

Eksport zbóż 2022

W listopadzie br., eksport pszenicy drogą morską przekroczył 200 tys. ton, a kukurydzy – ponad 150 tys. ton. Część eksportowanej kukurydzy stanowiło ziarno ukraińskie. W grudniu br. eksport pszenicy drogą morską raczej będzie mniejszy niż w listopadzie, spory może być natomiast eksport kukurydzy realizowany w ramach wcześniej zawartych transakcji.

W dalszym ciągu przewidujemy, iż utrzymanie dotychczasowego tempa eksportu zbóż w najbliższych tygodniach może być trudne. Notowane umocnienie kursu złotego do głównych walut, a także trwająca korekta cen ziarna na giełdach światowych wywierają presję na ceny zbóż oferowanych przez eksporterów, które nie zadowalają sprzedających ziarno. Dlatego też zakupy zbóż przez eksporterów są cały czas niewielkie.

Ceny zbóż oferowane przez eksporterów z dostawą do portów kształtują się następująco (wg stanu na 9 grudnia br.):

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250)– 1430-1450 (dostawa Sz/G/G, XII-I),

pszenica konsumpcyjna (13.5/77/270)– 1515-1525 (dostawa Sz/G/G, XII),

pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280)– 1550-1560PLN/t (dostawa Sz/G/G, XII),

żyto paszowe– 1080-1100PLN/t(dostawa Sz/G/G, XII-I),

pszenżyto– 1250PLN/t (dostawa Sz/G/G, XII-I),

kukurydza (DON 2000)– 1230-1240PLN/t (dostawa Sz/G/G, XII).

W odniesieniu do importu, na wschodzie kraju notuje się bardzo dużo ofert sprzedaży ukraińskich zbóż, szczególnie kukurydzy i pszenicy paszowej, które na granicy oferowane są w cenach nieco ponad 1000 PLN/t i 1200 PLN/t. Z kolei, cena ukraińskiej kukurydzy na bazie FCA terminal przeładunkowy w woj. świętokrzyskim w dalszym ciągu wynosi około 260 $/t, po przeładunku.