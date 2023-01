Większość przetwórców jest pokryta w surowiec nawet do końca lutego br. - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Ceny zbóż 2023: Firmy handlowe i rolnicy sondują rynek; fot. unsplash

- Z początkiem roku firmy handlowe i rolnicy zaczęli sondować rynek pod kątem oferowanych cen za ziarno, ale te z reguły nie zadowalają sprzedających, co ogranicza liczbę zawieranych transakcji tym bardziej, iż obawy o stan ozimin zniechęcają rolników do sprzedaży ziarna. Oziminy nie są bowiem przygotowane do spoczynku zimowego. Zważywszy na panującą dotychczas aurę, rośliny nie były w stanie się zahartować, co w sytuacji wystąpienia silnych mrozów w kolejnych tygodniach zimy bez większych opadów śniegu może spowodować wystąpienie strat mrozowych - ostrzega IZP.

Ceny zbóż 2023

Jak podaje Izba, w zależności od regionu kraju, ceny zbóż kształtowały się następująco (wg stanu na 5 stycznia br.):

• pszenica konsumpcyjna (12.5%) – 1350-1400PLN/t,

• pszenicapaszowa– 1300-1360PLN/t

• żyto konsumpcyjne- 1050-1150PLN/t,

• żyto paszowe- 950-1070PLN/t,

• jęczmień paszowy – 1150- 1270PLN/t,

• pszenżyto - 1100-1230PLN/t,

• owies paszowy– 1050-1150PLN/t,

• kukurydza– 1080-1240PLN/t,

• rzepak - 2600-2770PLN/t.

Eksport zbóż 2023

W styczniu/lutym br., eksport zbóż drogą morską nie będzie duży. Utrzymujące się mało konkurencyjne ceny krajowego ziarna, a także niewiele nowych kontraktów eksportowych będzie ciążyć na tempie eksportu tego zboża z kraju w kolejnych tygodniach sezonu. Obecnie w portach trwają jeszcze załadunki statków w ramach realizacji wcześniejszych kontraktów.

Przedmiotem eksportu drogą morską jest przede wszystkim kukurydza oraz niewielkie partie pszenicy.

- Wydaje się, iż w celu uniknięcia bardzo dużej nadwyżki ziarna pszenicy i kukurydzy na koniec bieżącego sezonu 2022/23, konieczne będzie przyspieszenie tempa eksportu ziarna w II połowie sezonu, ale w obecnych uwarunkowaniach rynkowych do tego potrzeba akceptacji niższych cen przez sprzedających - komentuje IZP.

Ceny zbóż oferowane przez eksporterów z dostawą do portów kształtowały się następująco (wg stanu na 5 stycznia br.):

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250)– 1410 PLN/t(dostawaSz/G/G, I),

pszenica konsumpcyjna (13.5/77/270)– 1450 PLN/t(dostawaSz/G/G, I),

pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280)– 1520PLN/t (dostawaSz/G/G, I),

żyto paszowe– 1075PLN/t (dostawaG/G, I-II),

pszenżyto – 1205-1210PLN/t(dostawaG/G, I-II),

kukurydza (DON 2000)– 1245-1255PLN/t (dostawaG/G, I).

- Eksport zbóż na kołach do krajów ościennych jest ograniczony. Zainteresowanie zakupami polskiego ziarna ze strony kontrahentów z Niemiec jest cały czas niewielkie. Ponadto, odbiorcy z Czech i Węgier w dalszym ciągu nie są agresywnymi kupującymi i nie przejawiają dużego zainteresowania polską kukurydzą w związku z dużą konkurencją ze strony Ukrainy na rynkach tych krajów - ocenia IZP.

Import zbóż 2023

IZP informuje, że po stronie importu, w I połowie bieżącego sezonu 2022/23 krajową podaż pszenicy, kukurydzy i rzepaku mocno wsparł import tych surowców z Ukrainy. W tym okresie, import pszenicy z Ukrainy wyniósł ponad 0,45 mln ton, kukurydzy – ponad 1,1 mln ton, a rzepaku – około 0,6 mln ton. Znaczne nasycenie krajowego rynku kukurydzą i rzepakiem spowodowało, iż import ogranicza się obecnie do realizacji wcześniej zawartych kontraktów.

- Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski przyznał, iż import zbóż z Ukrainy po wybuchu wojny spowodował pewne zakłócenia na rynku, m.in. w Polsce. Jak zaznaczył, Komisja Europejska analizuje sytuację i być może zaproponuje pewne ograniczenia w imporcie - dodaje Izba.