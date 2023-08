Ostatnie dni przyniosły wyraźne przyspieszenie tempa zbiorów zbóż. Żniwa są już mocno zaawansowane na zachodzie i południowym zachodzie kraju, gdzie ziarno zebrano z około 90% areału uprawy. Mniejsze zaawansowanie notuje się w centrum i na wschodzie (około 70%), a najmniejsze na północy kraju (około 60%). W skali całego kraju, zboża zebrano z ponad 70% areału uprawy. Rolnicy starają się jak najszybciej zebrać ziarno zbóż w obawie przed dalszą degradacją jego jakości.

Notowane obfite opady deszczu na początku miesiąca i obecna upalna pogoda sprzyjały szybkiemu

powstawaniu chorób grzybowych. Z terenu dochodzą sygnały o występowaniu DONów w dostarczanej

do punktów skupu pszenicy. Ponadto, cały czas potwierdzają się doniesienia płynące z terenu

wskazujące na niską zawartość białka w ziarnie pszenicy. Występują także problemy z liczbą opadania

w życie i pszenicy.

Ceny zbóż 2023: Ile kosztuje pszenica? fot. unsplash James Baltz

Ceny zbóż: Rynek krajowy

Jak podaje Izba Zbożowo-Paszowa, wiele wskazuje na to, iż udział pszenicy paszowej w łącznych zbiorach tego zboża w kraju będzie sporo większy od spodziewanego wcześniej. Tym samym, premia płacona za pszenicę wysokobiałkową będzie wyraźnie większa niż w sezonie poprzednim. Ma to już odzwierciedlenie we wzroście cen pszenicy o parametrach konsumpcyjnych oferowanych przez podmioty skupowe i eksporterów.

Wraz z postępującymi żniwami, podaż ziarna na rynku wzrosła, szczególnie ziarna paszowego, w tym przede wszystkim pszenicy paszowej. Z kolei, wielu rolników, którzy już zebrali bądź zbierają dobrej jakości ziarno decydują się na jego przechowanie, widząc problemy z jakością ziarna. Kurczy się natomiast popyt na ziarno paszowe. Wytwórnie pasz wydają się nie robić dużych zapasów surowca widząc znaczną podaż ziarna paszowego z tegorocznych zbiorów. W trudniejszej sytuacji znalazły się młyny, które liczyły na dużą podaż ziarna konsumpcyjnego i niższe ceny ziarna konsumpcyjnego z tegorocznych zbiorów.

W zależności od regionu kraju, ceny oferowane przez krajowych przetwórców za ziarno ze zbiorów 2022-2023 z dostawą w żniwa kształtowały się następująco (wg stanu na 18 sierpnia br.):

• pszenica konsumpcyjna (12.5%) - 800-980 PLN/t,

• pszenica paszowa – 700-850 PLN/t,

• żyto konsumpcyjne – 620-700 PLN/t,

• żyto paszowe – 560-640 PLN/t,

• pszenżyto – 720-760 PLN/t,

• jęczmień paszowy - 660-780 PLN/t,

• owies paszowy – 600-800 PLN/t,

• kukurydza – 850-920 PLN/t,

• rzepak – 1800-1930 PLN/t.

Ceny zbóż: Eksport

W sierpniu br. w dalszym ciągu notuje się spory eksport pszenicy i mniejszy eksport kukurydzy drogą morską. Przewidujemy, iż w sierpniu br. eksport pszenicy drogą morską przekroczy 300 tys. ton, w ramach realizacji wcześniej zawartych kontraktów. Eksport będzie jednak sporo mniejszy niż w czerwcu i lipcu br., za sprawą zbyt wysokich cen i braku konkurencyjności krajowego ziarna na rynku światowym.

W końcu minionego tygodnia, ceny zbóż ze zbiorów lat 2022-2023 z dostawą do portów kształtowały się następująco (wg stanu na 18 sierpnia br.):

• pszenica konsumpcyjna (10.0/76/250) – 910-920 PLN/t (dostawa G/G/Sz, dostawa VIII-IX),

• pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250) – 940-950 PLN/t (dostawa G/G/Sz, VIII-IX),

• pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1010-1020 PLN/t (dostawa G/G/Sz, VIII-IX),

• pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280) – 1110-1120 PLN/t (dostawa G/G/Sz, VIII-IX),

• pszenica paszowa – 865-875 PLN/t (dostawa VIII-15.IX),

• jęczmień (62) – 790 PLN/t (dostawa G/G, IX),

• pszenżyto (68) – 800 PLN/t (dostawa G/G/Sz, VIII-X),

• żyto paszowe (68) – 705-715 PLN/t (dostawa G/G/Sz, VIII-X),

• kukurydza (DON 2000) – 950-960 PLN/t (dostawa G/G, VIII),

• kukurydza (DON 3000) – 930-940 PLN/t (dostawa G/G, VIII),

• kukurydza (DON 4000) – 920-930 PLN/t (dostawa G/G, VIII).