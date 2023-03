Ceny ziarna na rynku krajowym w dalszym ciągu pozostają pod wpływem tendencji spadkowej. Notowana w I połowie marca br. wyraźna korekta cen zbóż na giełdach światowych przełożyła się na spadki ziarna na rynku krajowym, zarówno w portach jak i na rynku wewnętrznym - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Ceny zbóż: Sprzedaż ziarna pomimo zniżkujących cen; fot. shutterstock

Jak informuje IZP, utrzymujące się umiarkowane zakupy ze strony przetwórców oraz wzrost podaży ziarna wywierają presję na ceny. Zbliżające się prace polowe i konieczność zakupu środków produkcji skłoniły część rolników do większej sprzedaży ziarna, pomimo zniżkujących cen.

Sytuacja na rynku krajowym

Przetwórcy ciągle kupują mało ziarna pod bieżącą produkcję po niskich cenach lub nie kupują wcale. Podmioty skupowe widzą jeszcze duże ilości zbóż w magazynach i ograniczają zakupy większych partii surowca licząc na dalszy spadek cen ziarna. W dalszym ciągu bardziej aktywnymi kupującymi pozostają eksporterzy, zainteresowani zakupem przede wszystkim pszenicy konsumpcyjnej i kukurydzy, ale zazwyczaj na dostawy w kwietniu/maju br. Ceny oferowane za te zboża z dostawą do portów są najwyższe.

W dalszym ciągu pod dużą presją głębokiej korekty notowań na MATIFie oraz bardzo dużych zapasów w kraju pozostają ceny rzepaku. Podaż nasion jest duża podczas gdy nie ma zbyt wielu kupujących rzepak.

Ceny zbóż

W zależności od regionu kraju, ceny zbóż z dostawą kształtowały się następująco (wg stanu na 17 marca br.):

pszenica konsumpcyjna (12.5%) – 980-1120PLN/t,

pszenica paszowa – 850-1000PLN/t

żyto konsumpcyjne – 850-920PLN/t,

żyto paszowe – 750-850PLN/t,

jęczmień paszowy – 850-960PLN/t,

pszenżyto – 850-960PLN/t,

owies paszowy– 750-950PLN/t,

kukurydza– 920-1040PLN/t,

rzepak– 2000-2200PLN/t.

Eksport zbóż

Obecnie w portach realizowane są głównie załadunki pszenicy na eksport. W marcu br., wielkość eksportu pszenicy drogą morską będzie większa niż w lutym i wyniesie ponad 300 tys. ton. Mniejsze załadunki notuje się w przypadku kukurydzy.

W końcu tygodnia, ceny zbóż z dostawą do portów kształtowały się następująco (wg stanu na 17 marca br.):

pszenica konsumpcyjna (10.0/76/250)– 1130 PLN/t (dostawaG/G, IV),

pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250)– 1135-1155PLN/t (dostawaSz/G/G, IV-V),

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250)– 1185-1205PLN/t (dostawaSz/G/G, IV-V),

pszenica konsumpcyjna(13.5/77/270)– 1200-1220PLN/t (dostawaSz/G/G, IV-V),

pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280)– 1210-1230PLN/t (dostawaSz/G/G, IV-V),

kukurydza (DON 2000)– 1120-1130PLN/t (dostawaG/G, IV-V),

kukurydza (DON 3000) – 1100-1110 PLN/t (dostawaG/G, IV-V),

kukurydza (DON 4000)– 1070-1080 PLN/t (dostawaG/G, IV-V)

Z kolei, ceny ziarna zbóż ze zbiorów 2023 roku z dostawą do portów w żniwa kształtowały się następująco (wg stanu na 17 marca br.):

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250)– 1205PLN/t (dostawaSz/G/G, VIII-IX),

pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280)– 1235 PLN/t (dostawaSz/G/G, VIII-IX),

pszenżyto – 1010 PLN/t (dostawaSz/G/G, VIII-X),

żyto paszowe– 915PLN/t (dostawaSz/G/G, VIII-X),

kukurydza (DON 2000)– 1070 PLN/t (dostawaG/G, X-XI).

Po stronie importu, w pierwszych 37 tygodniach bieżącego sezonu 2022/23 (do 12 marca br.), import pszenicy do Polski spoza UE wyniósł około 712 tys. ton, a kukurydzy – 1285 tys. ton. W ostatnim tygodniu (5-12 marca br.), fizyczny import pszenicy spoza UE wyniósł ponad 65 tys. ton, a kukurydzy około 9 tys. ton. Z kolei, w pierwszych 37 tygodniach bieżącego sezonu import rzepaku do Polski spoza UE wyniósł około 684 tys. ton. Z tej wielkości, import rzepaku w ostatnim tygodniu wyniósł około10 tys. ton.