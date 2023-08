W wielu powiatach Wielkopolski żniwa przekroczyły już półmetek; rolnicy wskazują, że tegoroczna susza miała wpływ na spadek plonów - poinformował Andrzej Przepióra z Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Dodał, że problemem dla rolników są także niskie ceny w skupach.

Ceny zbóż 2023 Wielkopolskie: fot. unsplash Paz Arando

Żniwa 2023

W powiecie gnieźnieńskim rolnicy informują o zakończeniu zbioru jęczmienia ozimego. Plony kształtowały się na poziomie 5-6 t/ha na dobrych glebach. "Jeżeli chodzi o zaawansowanie prac polowych zbóż i rzepaku, to w małych gospodarstwach zostały zebrane w całości. W przypadku dużych gospodarstw stopień zaawansowania wynosi około 60 proc. Plony rzepaku sięgają około 3-4 t/ha, plon pszenicy na dobrych glebach sięga nawet do 8 t/ha" - przekazał przedstawiciel WIR.

Zaznaczył, że rolnicy zgodnie twierdzą, że tegoroczna susza miała znaczący wpływ na spadek plonów. Na terenie powiatu gnieźnieńskiego na słabych ziemiach straty sięgają nawet 80 proc. w porównaniu z poprzednimi latami.

Ceny zbóż 2023

Zboże w pow. gnieźnieńskim skupywane jest od rolników w cenach: pszenica 820-890 zł/t, żyto 620 zł/t, pszenżyto 700-740 zł/t. Cena rzepaku to 1700 zł/t.

W powiecie wrzesińskim jęczmień ozimy został zebrany w całości i plony wynosiły 4-4,5 t/ha. Pozostałe zboża i rzepak zebrane zostały w około 70 proc. "Plony pszenicy na dobrych glebach są na poziomie około 7 t/ha, w kłosach obserwuje się drobne ziarno. Na glebach gorszych straty w plonie będą na poziomie około 25-35 proc." - podał.

Skupy w pow. wrzesińskim skupują zboże w cenach: pszenica 850-870 zł/t, pszenżyto 750 zł/t, kukurydza 900 zł/t, natomiast rzepak: 1870 zł/t.

W powiecie jarocińskim zaawansowanie żniw szacowany jest na 60-70 proc. Są miejsca, gdzie rolnicy są już po żniwach. Plony ziarna są na poziomie 3-7 t/ha. Podobnie stan żniw wygląda w powiecie krotoszyńskim.

Zboże od rolników w pow. jarocińskim skupowane jest w cenach: pszenica 820-900 zł/t, żyto 620 zł/t, jęczmień 600-670zł/t, pszenżyto 710-740zł/t. Cena rzepaku to 1750 zł/t.

W powiecie poznańskim zboże zostało zebrane w 50-70 proc. "Rolnicy zwracają uwagę na bardzo niskie ceny w skupach. Ceny pszenica konsumpcyjnej to 940 zł/t, pszenicy paszowej 810 zł/t, żyta 630 zł/t, pszenżyta 700 zł/t, rzepaku 1780 zł/t" - podał Andrzej Przepióra.

Żniwa w powiatach leszczyńskim i gostyńskim są na półmetku. "W wielu przypadkach ceny w skupach są niskie, zniechęcające do sprzedaży. Przy zbiorze rzepaku rolnicy zwracali uwagę na brak skutecznych środków do zwalczania śmietki, co miało wpływ na plon" - poinformował przedstawiciel WIR.

Ceny w skupach w tych dwóch powiatach wynoszą: jęczmień 600-800 zł/t, pszenica paszowa 700-800 zł/t, żyto 500-600 zł/t, rzepak 1650zł/t.

Żniwa na terenie powiatu nowotomyskiego w minionym tygodniu stanęły z uwagi na opady. W powiecie chodzieskim stan zawansowania żniw wynosi ok. 50 proc. Rolnicy informują, że plony rzepaku kształtują się na poziomie 4-5 t/ha. Susza przyniosła straty w plonach na poziomie: 20-30 proc. w przypadku rzepaku, 40-60 proc. w zbożach ozimych, 50-70 proc. w zbożach jarych.

W powiecie obornickim plony zostały zebrane w 35 proc. W powiecie wągrowieckim zebrano połowę rzepaku i ok. 20 proc. zbóż.

"Z rozmów z rolnikami z powiatu wągrowieckiego wynika, że plony rzepaku były na poziomie ok. 3 ton/ha, pszenicy ok. 6 t/ha, pszenżyta 4,5-5 ton/ha" - podał Andrzej Przepióra.

Ceny w tamtejszych skupach wynoszą: żyto 620 zł/t, pszenica 900 zł/t, rzepak 1880zł/t.