Ceny zbóż: Ceny pszenżyta i jęczmienia wyraźnie wzrosły

Krajowy rynek zbóż w dalszym ciągu operuje w warunkach uszczuplonej podaży ziarna. Na rynku mało jest przede wszystkim pszenżyta i jęczmienia, których ceny wyraźnie wzrosły w ostatnim czasie - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Autor: portalspozywczy.pl za IZP

Data: 13-12-2021, 08:40

Mało pszenżyta i jęczmienia na rynku. Jakie są ceny zbóż?; fot. shutterstock

Cena pszenicy

W odniesieniu do pszenicy, zakupy tego zboża poniżej 1400 PLN/t z dostawą są bardzo trudne. Przy tym poziomie cenowym, chętne do sprzedaży są firmy handlowe. Po kilku dniach, kiedy to rolnicy byli bardziej skłonni do sprzedaży ziarna, w ostatnich dniach ofert sprzedaży zbóż z ich strony jest znacznie mniej - informuje IZP.

Izba wskazuje, że po stronie popytowej, część podmiotów przetwórczych nie jest jeszcze w pełni pokryta w surowiec na okres poświąteczny, stąd cały czas notuje się zainteresowanie zakupami ziarna ze strony wytwórni pasz i młynów. Przedmiotem obrotów są jednak niewielkie, samochodowe partie ziarna. Pogorszenie pogody i opady śniegu w kraju dodatkowo wyhamowały handel.

Ceny zbóż

Jak podaje Izba Zbożowo-Paszowa, w połowie tygodnia, ceny ziarna na rynku krajowym oferowane przez przetwórców i firmy handlowe z dostawą kształtowały się następująco:

• pszenica konsumpcyjna - 1350-1400 PLN/t,

• pszenica paszowa - 1350-1400 PLN/t,

• żyto konsumpcyjne - 1100-1200

• żyto paszowe -1050-1150 PLN/t,

• pszenżyto - 1150-1220 PLN/t,

• jęczmień paszowy - 1150-1200 PLN/t,

• owies paszowy - 900-980 PLN/t,

• kukurydza - 1100-1180 PLN/t,

• kukurydza mokra – 700-800 PLN/t,

• rzepak - 3150-3220 PLN/t.