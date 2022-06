Ceny zbóż: Handel ziarnem mocno rozchwiany

Handel ziarnem na krajowym rynku zbóż jest mocno rozchwiany. Widać spore rozbieżności w odniesieniu do cen oferowanych przez kupujących oraz cen oczekiwanych przez sprzedających. Niezadowolenie rolników z oferowanych cen powoduje, iż niechętnie sprzedają oni ziarno, które w znacznych ilościach zalega jeszcze w magazynach - informują Izba Zbożowo-Paszowa i Sparks Polska.

Izba Zbożowo-Paszowa i Sparks Polska wskazują, że obecnie zapotrzebowanie na ziarno ze strony przetwórców i firm handlowych jest generalnie niewielkie. Ziarno w większych partiach kupują jedynie te podmioty, które muszą i które są gotowe zapłacić więcej. Tym samym zapasy pszenicy, kukurydzy czy pszenżyta, z którymi niebawem wejdziemy w kolejny sezon 2022/23 będą wyraźnie większe niż w końcu minionego sezonu.

Ukraińska kukurydza

Do kraju cały czas dociera ukraińska kukurydza w znacznych ilościach, której cena blisko wschodniej granicy wynosiła w połowie tygodnia średnio około 1200 PLN/t (w magazynie, po przeładunku), co wywiera presję na ceny krajowego ziarna kukurydzy, szczególnie na wschodzie i południowym-wschodzie kraju. Niewiele dzieje się natomiast w odniesieniu do importu ukraińskiej pszenicy. Dane Komisji Europejskie wskazują, iż w okresie od 1 lipca 2021 do 5 czerwca 2022 do kraju wjechało ponad 0,5 mln ton ukraińskiej kukurydzy. Gros tego ziarna zostało sprowadzone do kraju w okresie marzec-czerwiec br.

Ceny zbóż: Sytuacja na rynku krajowym

Według danych IZP i Sparks Polska w połowie tygodnia, ceny ziarna ze zbiorów 2021 roku na rynku krajowym oferowane przez przetwórców i firmy handlowe z dostawą kształtowały się następująco:

• pszenica konsumpcyjna - 1550-1700 PLN/t,

• pszenica paszowa – 1450-1600 PLN/t,

• żyto konsumpcyjne - 1340-1400 PLN/t,

• żyto paszowe – 1300-1350 PLN/t,

• pszenżyto - 1400-1480 PLN/t,

• jęczmień paszowy - 1350-1480 PLN/t,

• owies paszowy - 1000-1200 PLN/t,

• kukurydza - 1350-1400 PLN/t,

• rzepak - 3500-3850 PLN/t.

Z kolei, ceny oferowane za ziarno ze zbiorów 2022 roku z dostawą w żniwa oferowane przez firmy handlowe z dostawą przedstawiały się następująco:

• pszenica konsumpcyjna (12.5/76/280) - 1600-1700 PLN/t,

• żyto konsumpcyjne (72/120) – 1230-1385 PLN/t

• pszenżyto (68) - 1300-1420 PLN/t,

• jęczmień (62) - 1300-1370 PLN/t,

• kukurydza – 1300-1400 PLN/t (dostawa X-XI),

• rzepak - 3400-3550 PLN/t (dostawa VII-VIII).

Eksport zbóż: Ceny ziarna

W pierwszych 11 miesiącach bieżącego sezonu 2021/22 (lipiec 2021 – maj 2022), eksport zbóż drogą morską wyniósł ponad 3300 tys. ton wobec 4927 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Z tej wielkości, eksport pszenicy wyniósł ponad 1699 tys. ton (wobec 3225 tys. ton w okresie lipiec 2020 - maj 2021), żyta – 171 tys. ton, pszenżyta – 218 tys. ton, kukurydzy – 1121 tys. ton (773 tys. ton w okresie lipiec 2020 - maj 2021), jęczmienia - 68 tys. ton, a owsa – 22 tys. ton.

W portach Gdańsk i Gdynia trwają załadunki kukurydzy i pszenicy na statki. W portach notuje się także spore ożywienie w załadunkach pszenicy na eksport, które w czerwcu br. drogą morską zapewne przekroczą 200 tys. ton. Obecnie w portach ładowanych jest kilka dużych statków pszenicą.

W kończącym się sezonie 2021/22, łączny eksport pszenicy z kraju wyniesie około 2,6 mln ton i będzie o 1,5 mln ton mniejszy niż w sezonie poprzednim.

Ceny zbóż ze zbiorów 2021 roku dostawą do portów kształtują się następująco (wg stanu na 14 czerwca br.):

• pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1810-1820 PLN/t (dostawa G, VI-VII),

• kukurydza – 1420-1425 PLN/t (dostawa G/G, VI/VII).

Z kolei, ceny zbóż ze zbiorów 2022 roku oferowane przez eksporterów z dostawą do portów kształtowały się następująco (wg stanu na 14 czerwca br.):

• pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1825-1835 PLN/t (dostawa G/G, VIII-IX),

• pszenica konsumpcyjna (14.0/78/280) – 1825-1850 PLN/t (dostawa G/G, VIII-IX),

• żyto (72/120) – 1515-1520 PLN/t (dostawa G/G, VIII/IX),

• pszenżyto (68) –1510-1545 PLN/t (dostawa G/G, VIII/IX),

• owies (46) - 1300 PLN/t (dostawa GG, VIII-IX),

• kukurydza – 1450-1455 PLN/t (dostawa G/G, X/XI).