Handel ziarnem na krajowym rynku zbożowym w dalszym ciągu jest spowolniony. Notowane w ostatnich dniach spadki cen zbóż na szerszym rynku przełożyły się na korektę cen oferowanych za ziarno u krajowych przetwórców, firmach skupowych i u eksporterów - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Ceny zbóż: Handel ziarnem na krajowym rynku zbożowym spowolniony; fot. unsplash

Handel ziarnem na krajowym rynku

Chęci sprzedaży ziarna przez rolników i firmy handlowe wyraźnie osłabły. Wkrótce część rolników rozpocznie już wiosenne prace polowe, tj. siewy nawozów, a także siewy zbóż jarych, stąd też sprzedaż przez nich ziarna zejdzie na dalszy plan.

Analizując stronę popytową, krajowi przetwórcy nie kwapią się obecnie z większymi zakupami bazują na posiadanych zapasach ziarna, realizują wcześniej zawarte kontrakty i dokupują ziarno na bieżąco, po niskich cenach. Zapotrzebowanie branży paszowej na ziarno ogranicza notowany spadek produkcji pasz przez wytwórnie.

Ptasia grypa na zachodzie kraju wpłynie na mniejsze wstawienia drobiu wiosną br. Głęboki spadek pogłowia trzody chlewnej w kraju będzie dodatkowo wywierać dalszą presję na wielkość produkcji pasz w 2023 roku.

Ceny zbóż: Sytuacja na rynku krajowym

Wielkości zakupów ziarna przez eksporterów spadły, w reakcji na spory spadek cen oferowanych za pszenicę i kukurydzę z dostawą do portów. W zależności od regionu kraju, ceny zbóż z dostawą w lutym-marcu kształtowały się następująco (wg stanu na 3 marca br.):

pszenica konsumpcyjna (12.5%)– 1100-1200PLN/t,

pszenica paszowa– 1050-1150PLN/t

żyto konsumpcyjne – 900-1000PLN/t,

żyto paszowe– 850-950PLN/t,

jęczmień paszowy – 950-1100PLN/t,

pszenżyto – 950-1100PLN/t,

owies paszowy– 950-1050PLN/t,

kukurydza– 1050-1150PLN/t,

rzepak– 2380-2470PLN/t.

Eksport zbóż

W lutym br., wielkość eksportu zbóż drogą morską była sporo większa niż styczniu br. Większy był przede wszystkim eksport kukurydzy, którego wolumen przekroczył 200 tys. ton, ale znaczny był także eksport pszenicy. W marcu br., należy się przede wszystkim spodziewać utrzymania sporego tempa eksportu kukurydzy drogą morską. Część eksportowanego ziarna cały czas stanowi kukurydza ukraińska.

W ostatnich dniach, wielkości zakupów ziarna przez eksporterów spadły, w reakcji na spory spadek cen oferowanych za pszenicę i kukurydzę z dostawą do portów.

W porównaniu z połową tygodnia, ceny pszenicy i kukurydzy z dostawą do portów w marcu/kwietniu br. spadły o kolejne 20-25 PLN/ i w końcu tygodnia kształtowały się następująco (wg stanu na 3 marca br.):

pszenica konsumpcyjna (10.0/76/250) – 1195 PLN/t (dostawa G/G, III-IV),

pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250) – 1225PLN/t (dostawa Sz/G/G, III-IV),

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1260PLN/t (dostawa Sz/G/G, III-IV),

pszenica konsumpcyjna(13.5/77/270) – 1270 PLN/t (dostawa Sz/G/G, III-IV),

pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280) – 1285PLN/t (dostawa Sz/G/G,III-IV),

kukurydza (DON 2000) – 1190-1200PLN/t (dostawa G/G, III-IV),

kukurydza (DON 3000) – 1170-1180 PLN/t (dostawa G/G, III-IV),

żyto paszowe – 950PLN/t (dostawa III-IV).

Z kolei ceny ziarna zbóż ze zbiorów 2023 roku z dostawą do portów w żniwa kształtowały się następująco (wg stanu na 3 marca br.):

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1230 PLN/t (dostawa Sz/G/G, VIII-IX),

żyto paszowe – 950PLN/t (dostawa Sz/G/G, VIII-X),

pszenżyto – 1045 PLN/t (dostawa Sz/G/G, VIII-X).

Import zbóż

Po stronie importu, zainteresowanie zakupem ukraińskiego ziarna jest w dalszym ciągu niewielkie. Ceny pszenicy paszowej/konsumpcyjnej na granicy to obecnie przedział 1100-1150 PLN/t. W pierwszych 35 tygodniach bieżącego sezonu 2022/23 (do 26 lutego br.), import pszenicy do Polski spoza UE wyniósł ok. 638 tys. ton, a kukurydzy – 1275 tys. ton. W ostatnim miesiącu (29 stycznia-26 lutego br.), fizyczny import pszenicy spoza UE wyniósł ok. 37 tys. ton, a kukurydzy – jedynie ok. 3 tys. ton. Z kolei, w pierwszych 35 tygodniach bieżącego sezonu import rzepaku do Polski spoza UE wyniósł 673 tys. ton. Z tej wielkości, import rzepaku w ostatnim miesiącu wyniósł około 5 tys. ton.