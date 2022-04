Ceny zbóż: Handel ziarnem nadal pozostawia sporo do życzenia

Na rynku handel ziarnem w dalszym ciągu pozostawia sporo do życzenia. Trwające prace polowe oraz okres świąteczny powodują, iż ofert sprzedaży ziarna ze strony rolników jest mało, a oferowane przez nich partie ziarna nie są duże - informują informują Sparks Polska i Izba Zbożowo-Paszowa.

Autor: IZP

Data: 19-04-2022, 09:09

Jakie ceny zbóż? fot. fotobaza PAP/ Marcin Bielecki

Handel ziarnem

Spore umocnienie cen pszenicy na MATIFie w ostatnich dniach także usztywniło sprzedających w nadziei na dalszy wzrost cen.

- Wydaje się, iż wzrostu obrotów ziarnem wynikającego z większych chęci sprzedaży i zakupów ziarna należy się spodziewać dopiero po długim weekendzie majowym, po zakończeniu wiosennych

prac polowych związanych z siewami upraw jarych - przewidują Sparks Polska i Izba Zbożowo-Paszowa.

Cena kukurydzy

Do kraju cały czas dociera ukraińska kukurydza drogą kolejową, która trafia do wytwórców pasz, a także do portów na eksport i na rynek niemiecki. Ceny tego zboża jednak wzrosły i obecnie na granicy kształtują się w przedziale 1300-1320 PLN/t, na samochodzie. Tym samym konkurencyjność tego zboża w porównaniu do krajowej kukurydzy spadła.



Po stronie popytowej pojawia się więcej zapytań o surowiec i nieco większe zapotrzebowanie na zboża ze strony przetwórców, w tym przede wszystkim ze strony części wytwórni pasz poszukujących towaru na maj i czerwiec br. Bardziej aktywna na rynku jest także tzw. druga ręka. Część firm pośredniczących ma bowiem porobione pozycje, które muszą pokryć.

Ceny rzepaku

Bardzo wysokie ceny rzepaku na MATIFie cały czas stanowią wsparcie cen rzepaku na rynku krajowym. Ponadto, rynkowa podaż rzepaku w kraju pozostaje mocno uszczuplona. Obecnie, ceny oferowane za rzepak zawierają się w przedziale 4500-4800 PLN/t z dostawą w kwietniu-czerwcu br., w zależności od lokalizacji zakładu.

Ceny zbóż

Według analizy Sparks Polska i Izby Zbożowo-Paszowej w połowie tygodnia, ceny ziarna na rynku krajowym oferowane przez przetwórców i firmy handlowe z dostawą kształtowały się następująco:

• pszenica konsumpcyjna - 1650-1750 PLN/t,

• pszenica paszowa – 1600-1680 PLN/t,

• żyto konsumpcyjne - 1200-1350 PLN/t

• żyto paszowe - 1150-1300 PLN/t,

• pszenżyto - 1400-1500 PLN/t,

• jęczmień paszowy - 1400-1500 PLN/t,

• owies paszowy - 950-1020 PLN/t,

• kukurydza - 1350-1450 PLN/t,

• rzepak - 4500-4800 PLN/t