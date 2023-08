- Wiele podmiotów skupowych i eksporterów zdecydowało się na rozbudowanie cennika dla pszenicy w zależności od zawartości białka (kupowana jest pszenica od 10% do 14% białka), liczby opadania i gęstości - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Ceny zbóż: Ile kosztuje pszenica? fot. unsplash Erik-Jan Leusink

Żniwa w kraju są już mocno zaawansowane. W większości regionów zbiory zbóż już się zakończyły bądź są na ukończeniu. W województwach na północy kraju (warmińsko-mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie) do zebrania pozostało jeszcze około 10% ziarna.

Szacujemy, iż w skali kraju ziarno zbóż dotychczas zebrano z ponad 90% areału uprawy. Doniesienia płynące z większości regionów niezmiennie wskazują na niską jakość zebranego ziarna, w szczególności w odniesieniu do zawartości białka i liczby opadania. Niemniej jednak, uzyskane plony zbóż ozimych są generalnie zadowalające, gorzej wygląda sytuacja w przypadku wydajności zbóż jarych, głównie na północy kraju. Zebrana w kraju pszenica średnio charakteryzuje się białkiem na poziomie ok. 11%. Tym samym wydaje się, iż konieczne będzie obniżenie parametrów skupowanego ziarna w bieżącym sezonie.

Wiele podmiotów skupowych i eksporterów zdecydowało się na rozbudowanie cennika dla pszenicy w zależności od zawartości białka (kupowana jest pszenica od 10% do 14% białka), liczby opadania i gęstości.

Ceny zbóż: Sytuacja na rynku krajowym

Na rynku cały czas notuje się spory handel ziarnem. Więcej zbóż do sprzedaży oferują firmy handlowe niż rolnicy.

Rynkowa podaż ziarna paszowego jest znacznie większa niż ziarna o parametrach konsumpcyjnych. Wielu rolników zdecydowało o zmagazynowaniu ziarna o wysokiej jakości, widząc problemy z jakością tegoroczne ziarna. Po stronie popytowej, część podmiotów wstrzymała już skup zbóż przez firmy handlowe. Kurczy się także popyt na ziarno paszowe.

Wytwórnie pasz wydają się nie robić dużych zapasów surowca widząc znaczną podaż ziarna paszowego z tegorocznych zbiorów. W trudniejszej sytuacji znalazły się młyny, które liczyły na dużą podaż ziarna konsumpcyjnego i niższe ceny ziarna konsumpcyjnego z tegorocznych zbiorów.

W zależności od regionu kraju, ceny oferowane przez krajowych przetwórców za ziarno ze zbiorów 2022-2023 z dostawą w żniwa obecnie kształtują się następująco (DAP, wg stanu na 25 sierpnia br.):

• pszenica konsumpcyjna (12.5%) - 880-980 PLN/t,

• pszenica paszowa – 750-850 PLN/t,

• żyto konsumpcyjne – 620-730 PLN/t,

• żyto paszowe – 560-660 PLN/t,

• pszenżyto – 700-750 PLN/t,

• jęczmień paszowy - 660-770 PLN/t,

• owies paszowy – 650-780 PLN/t,

• kukurydza – 850-920 PLN/t,

• rzepak – 1800-1925 PLN/t.

Ceny zbóż: Eksport

Według wstępnych danych, w całym sezonie 2022/23 (lipiec-czerwiec), eksport zbóż z kraju wyniósł ponad 11518 tys. ton wobec 7925 tys. ton wyeksportowanych w sezonie poprzednim. Z tej wielkości, eksport pszenicy wyniósł ponad 5695 tys. ton (wobec 2880 tys. ton w tym samym okresie poprzedniego sezonu), żyta – 481 tys. ton (620 tys. ton), pszenżyta – 710 tys. ton (655 tys. ton), kukurydzy – 4214 tys. ton (3180 tys. ton), owsa – 111 tys. ton (180 tys. ton), a jęczmienia – 306 tys. ton (410 tys. ton). Z kolei, w całym sezonie 2022/23 eksport rzepaku z kraju wyniósł ponad 521 tys. ton wobec 365 tys. ton wyeksportowanych w sezonie poprzednim.

Z kolei, w całym sezonie 2022/23 (lipiec-czerwiec) import zbóż ogółem wyniósł ponad 3301 tys. ton wobec 1573 tys. ton sprowadzonych do kraju w sezonie poprzednim. Z tej wielkości, import pszenicy wyniósł ponad 1136 tys. ton wobec 495 tys. ton w sezonie poprzednim), jęczmienia – 192 tys. ton (192 tys. ton), kukurydzy – 1950 tys. ton (830 tys. ton), a żyta – 12 tys. ton (45 tys. ton). W całym sezonie 2022/23 import rzepaku do kraju wyniósł około 913 tys. ton wobec 552 tys. ton sprowadzonych do kraju w sezonie poprzednim.

W sierpniu br. w dalszym ciągu notuje się spory eksport pszenicy i mniejszy eksport kukurydzy i rzepaku drogą morską. Przewidujemy, iż w sierpniu br. eksport pszenicy drogą morską może zbliżyć się do 400 tys. ton, w ramach realizacji wcześniej zawartych kontraktów. We wrześniu br. eksport prawdopodobnie będzie mniejszy niż w poprzednich miesiącach za sprawą zbyt wysokich cen i braku konkurencyjności krajowego ziarna na rynku światowym. Pojawiają się doniesienia, iż eksporterzy przesuwają statki, które miały być ładowane pszenicą w najbliższych tygodniach na bardziej odległe terminy.

W końcu minionego tygodnia, ceny zbóż ze zbiorów lat 2022-2023 z dostawą do portów kształtowały się następująco (wg stanu na 25 sierpnia br.):

• pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250) – 955 PLN/t (dostawa G/G/Sz, IX-X),

• pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1025 PLN/t (dostawa G/G/Sz, IX-X),

• pszenica konsumpcyjna (13.0/76/250) – 1035 PLN/t (dostawa G/G/Sz, IX-X),

• pszenica konsumpcyjna (13.5/76/250) – 1085 PLN/t (dostawa G/G/Sz, VIII-15.IX),

• pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280) – 1145 PLN/t (dostawa G/G/Sz, VIII-15.IX),

• pszenica paszowa – 840-860 PLN/t (dostawa IX-X),

• jęczmień (62) – 805 PLN/t (dostawa G/G/Sz, VIII-X),

• pszenżyto (68) – 780-800 PLN/t (dostawa G/G/Sz, VIII-X),

• żyto paszowe (68) – 715 PLN/t (dostawa G/G/Sz, VIII-X),

• kukurydza (DON 2000) – 870-880 PLN/t (dostawa G/G, X-XI),