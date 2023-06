Po notowanym w końcu maja rynkowej podaży ziarna, w ostatnich dniach ofert sprzedaży ziarna jest już znacznie mniej. Wielu mniejszych rolników sprzedało zmagazynowane ziarno, podczas gdy największe gospodarstwa sprzedały część zbóż, za którą mogły dostać dopłaty, a resztę ziarna zapewne przeniosą na kolejny sezon - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Ceny zbóż: Ile kosztuje obecnie pszenica? fot. unsplash

Po stronie popytowej, na rynku zboża jeszcze kupują przetwórcy i firmy skupowe, ale po ostatnim wysypie ziarna podmioty skupowe kupują wybiórczo bądź wstrzymały skup. Niemniej, biorąc pod uwagę atrakcyjne ceny, niektórzy przetwórcy kupują ziarno przewidując, iż w żniwa rynkowa podaż zbóż może być mniejsza, a ceny wyższe. Ziarno pszenicy i kukurydzy cały czas kupują eksporterzy, zarówno z dostawą do portów (praktycznie już na dostawy lipcowe) jak i magazynów zlokalizowanych na terenie kraju.

Ceny zbóż: Sytuacja na rynku krajowym

W zależności od regionu kraju, ceny zbóż z dostawą kształtowały się następująco (wg stanu na 2 czerwca br.):

pszenica konsumpcyjna (12.5%) – 750-880 PLN/t,

pszenica paszowa – 740-840 PLN/t

żyto konsumpcyjne – 660-740 PLN/t,

żyto paszowe – 600-680 PLN/t,

jęczmień paszowy – 680-800 PLN/t,

pszenżyto – 680-770 PLN/t,

owies paszowy – 580-670 PLN/t,

kukurydza – 780-860 PLN/t,

rzepak – 1560-1720 PLN/t.

W portach Gdańsk i Gdynia cały czas notuje się wzmożony ruch, gdzie ładowane są kolejne statki, głównie pszenicą i kukurydzą. W maju br., wolumen załadunków ziarna na statki Mógł przekroczyć 700 tys. ton. Największe załadunki notuje się w przypadku pszenicy. Wiele wskazuje na to, iż w całym sezonie 2022/23 (do 30 czerwca br.), całkowity eksport pszenicy z kraju będzie rekordowy i przekroczy 5 mln ton, a eksport kukurydzy może wynieść ok. 4 mln ton.

Według ostatnich doniesień, w minionym tygodniu nabywcy ze Stanów Zjednoczonych kupili kolejnych 60 tys. ton pszenicy konsumpcyjnej o zawartości 12.5% i 13% białka prawdopodobnie pochodzącej z Polski i Niemiec. Przy obecnych cenach pszenicy w UE i wysokich cenach pszenicy konsumpcyjnej HRW w USA, import unijnej pszenicy przez amerykańskich odbiorców stał się opłacalny. Ocenia się, iż łącznie w ostatnich tygodniach amerykańscy młynarze kupili 270-300 tys.ton unijnej pszenicy z wysyłką w czerwcu-sierpniu br.

W porównaniu do cen z połowy tygodnia, ceny pszenicy z dostawą do portów wzrosły o około 5 PLN/t i kształtowały się następująco (wg stanu na 2 czerwca br.):

pszenica konsumpcyjna (10.0/76/250) – 875 PLN/t (dostawaG/G, VI-VII),

pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250) – 925 PLN/t (dostawaG/G VI-VII, Sz VII),

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 965 PLN/t (dostawa G/G, VI-VII, Sz VII),

pszenica konsumpcyjna (13.5/77/270) – 925 PLN/t (dostawaG/G, VI-VII, Sz VII),

pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280) – 1005 PLN/t (dostawaG/G VI-VII, Sz VII),

kukurydza (DON 2000) – 900-910 PLN/t (dostawaG/G, VI),

kukurydza (DON 3000) – 880-890 PLN/t (dostawaG/G, VI),

kukurydza (DON 4000) – 850-860 PLN/t (dostawaG/G, VI),

pszenżyto – 795 PLN/t (dostawaG/G, VI-VII),

żyto –7055 PLN/t (dostawaG/G, VI-VII),

Z kolei, oferowane ceny ziarna zbóż ze zbiorów 2023 roku z dostawą do portów kształtowały się następująco (wg stanu na 2 czerwca br.):

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 985 PLN/t (dostawa Sz/G/G, VIII-IX),

pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280) – 1015 PLN/t (dostawaSz/G/G, VIII-IX),

pszenżyto – 830 PLN/t (dostawaSz/G/G, VIII-X),

żyto paszowe – 735 PLN/t (dostawaSz/G/G, VIII-X),

kukurydza (DON 2000) – 810-830 PLN/t (dostawaG/G, X-XI).

Import zbóż z Ukrainy

W związku z decyzjami rządu i KE, import zbóż z Ukrainy do Polski pozostaje zastopowany. Według danych KE, w pierwszych 48 tygodniach bieżącego sezonu 2022/23 (do 28 maja br.), import pszenicy do Polski spoza UE wyniósł około 815 tys. ton, a kukurydzy – 1311 tys. ton. W ostatnim tygodniu (21-28 maja br.), import tych zbóż spoza UE do Polski nie wystąpił. Z kolei, w pierwszych 48 tygodniach bieżącego sezonu import rzepaku do Polski spoza UE wyniósł około 709 tys. ton. Z tej wielkości, import rzepaku w ostatnim tygodniu nie wystąpił.