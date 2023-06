Ostatnie dni przyniosły wzrost cen zbóż na rynku krajowym, w reakcji na uszczuploną podaż ziarna. Notowana zwyżka cen ziarna na giełdach światowych w ostatnich dniach oraz niepewność co do wielkości tegorocznych plonów spowodowała, że rolnicy, którzy jeszcze dysponują zapasami ziarna usztywnili się na ich sprzedaż, licząc na dalszy wzrost cen. Mało jest ofert sprzedaży praktycznie wszystkich zbóż - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Ceny zbóż: Ile kosztuje obecnie pszenica? fot. unsplash

Jak podaje IZP, na rynku rosną obawy o kondycję zasiewów, przede wszystkim na północy i zachodzie oraz lokalnie w centrum kraju w związku z brakiem wystarczających opadów deszczu, które szczególnie degradują kondycję zbóż jarych. Susza meteorologiczna nie odpuszcza, a ostatnie w większości punktowe opady deszczu wydatnie nie poprawiły warunków wilgotnościowych na północy kraju.

Ceny zbóż: Sytuacja na rynku krajowym

Krajowi przetwórcy w dalszym ciągu chętnie kupują ubiegłoroczne ziarno chcąc tym samym zabezpieczyć potrzeby surowcowe do czasu pojawienia się ziarna z tegorocznych zbiorów. Zboża cały czas kupują eksporterzy, zarówno z dostawą do portów, jak i do magazynów zlokalizowanych na terenie kraju. Wydaje się, iż handel zbożami może się ożywić dopiero w końcu czerwca br., tj. tuż przed wygaśnięciem terminu sprzedaży uprawniającego do otrzymania rządowych dopłat(do 30 czerwca br.).

W zależności od regionu kraju, ceny zbóż z dostawą wzrosły i kształtowały się następująco (wg stanu na 16 czerwca br.):

• pszenica konsumpcyjna (12.5%) – 830-960 PLN/t,

• pszenica paszowa – 800-910 PLN/t

• żyto konsumpcyjne – 670-730 PLN/t,

• żyto paszowe – 620-680 PLN/t,

• jęczmień paszowy – 700-850 PLN/t,

• pszenżyto – 700-850 PLN/t,

• owies paszowy – 700-850 PLN/t,

• kukurydza – 800-890 PLN/t,

• rzepak – 1760-1930 PLN/t.

Eksport zbóż

W portach Gdańsk i Gdynia cały czas notuje się wzmożony ruch, gdzie ładowane są kolejne statki, głównie pszenicą i kukurydzą, ale także pszenżytem. Podobnie jak w kwietniu i maju br., eksport zbóż drogą morską będzie bardzo duży także w czerwcu br. Największe załadunki w dalszym ciągu notuje się w przypadku pszenicy.

Wiele wskazuje na to, iż w całym sezonie 2022/23 (do 30 czerwca br.), całkowity eksport pszenicy z kraju będzie rekordowy i wyraźnie przekroczy 5 mln ton, a eksport kukurydzy może wynieść ok. 4 mln ton. W porównaniu do cen z połowy tygodnia, ceny zbóż z dostawą do portów wzrosły o ok. 10-20 PLN/t i kształtowały się następująco (wg stanu na 16 czerwca br.):

• pszenica konsumpcyjna (10.0/76/250) – 965 PLN/t (dostawaG/G, VI-VII),

• pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250) – 995 PLN/t (dostawaG/G VI-VII, Sz VII),

• pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1035 PLN/t (dostawaG/G, VI-VII, Sz VII),

• pszenica konsumpcyjna (13.5/77/270) – 1055 PLN/t (dostawaG/G, VI-VII, Sz VII),

• pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280) – 1075 PLN/t (dostawa G/G VI-VII, Sz VII),

• kukurydza (DON 2000) – 960-970 PLN/t (dostawaG/G, VI),

• kukurydza (DON 3000) – 940-950 PLN/t (dostawaG/G, VI),

• kukurydza (DON 4000) – 910-920 PLN/t (dostawaG/G, VI),

• pszenżyto – 875 PLN/t (dostawaG/G, VI-VII),

• żyto – 785 PLN/t (dostawaG/G, VI-VII).

Z kolei, oferowane ceny ziarna zbóż ze zbiorów 2023 roku z dostawą do portów także wzrosły o ok. 5-15 PLN/t i kształtowały się następująco (wg stanu na 16 czerwca br.):

• pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250) – 1010 PLN/t (dostawaSz/G/G, VIII-IX),

• pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1050 PLN/t (dostawaSz/G/G, VIII-IX),

• pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280) – 1085 PLN/t (dostawa Sz/G/G, VIII-IX),

• pszenżyto – 890 PLN/t (dostawaSz/G/G, VIII-X),

• żyto – 800 PLN/t (dostawaSz/G/G, VIII-X),

• kukurydza (DON 2000) – 910-920 PLN/t (dostawaG/G, X-XI),

Import zbóż

W związku z decyzją KE, import zbóż z Ukrainy do Polski pozostanie zastopowany przynajmniej do 15 września br. W pierwszych 50 tygodniach bieżącego sezonu 2022/23 (do 11 czerwca br.), import pszenicy do Polski spoza UE wyniósł około 813 tys. ton, a kukurydzy – 1308 tys. ton. W ostatnim tygodniu (4-11 czerwca br.), import tych zbóż spoza UE do Polski nie wystąpił. Z kolei, w pierwszych 50 tygodniach bieżącego sezonu import rzepaku do Polski spoza UE wyniósł około 709 tys. ton. Z tej wielkości, import rzepaku w ostatnim tygodniu nie wystąpił.