Ostatnie dni nie przynoszą większych zmian na krajowym rynku zbożowym. Rynkowa podaż ziarna w dalszym ciągu pozostaje mocno uszczuplona - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Ceny zbóż: Ile kosztuje obecnie pszenica? fot. shutterstock

Handel zbożem w Polsce

Jak podaje IZP, notowane zwyżki cen ziarna na przestrzeni ostatnich 2 tygodni oraz niepewność co do wielkości tegorocznych plonów i zbiorów w związku z posuchą na zachodzie północy i częściowo w centrum kraju spowodowały, że rolnicy, którzy jeszcze dysponują zapasami ziarna usztywnili się na ich sprzedaż. Mało jest ofert sprzedaży praktycznie wszystkich zbóż. Handel ziarnem w znacznej mierze ogranicza się do realizacji wcześniej zawartych kontraktów i pokrywania wcześniejszych umów. Trudno zawiera się także umowy na dostawy ziarna z tegorocznych zbiorów.

IZP prognozuje, że pewne ożywienie w handlu zbożami może nastąpić w kolejnych kilku dniach, tj. tuż przed wygaśnięciem terminu sprzedaży uprawniającego do otrzymania rządowych dopłat (do 30 czerwca br.).

Po stronie popytowej, krajowi przetwórcy w dalszym ciągu chętnie kupują ubiegłoroczne ziarno chcąc tym samym zabezpieczyć potrzeby surowcowe do czasu pojawienia się ziarna z tegorocznych zbiorów, co wspiera ceny zbóż. Cały czas aktywni na rynku są eksporterzy, którzy kupują ziarno (głównie pszenicy i kukurydzy) zarówno z dostawą do portów jak i magazynów zlokalizowanych w głębi kraju.

Ceny zbóż: Sytuacja na rynku krajowym

W zależności od regionu kraju, ceny zbóż oferowane przez przetwórców pozostają pod wpływem lekkiej tendencji wzrostowej i kształtują się następująco (DAP, wg stanu na 23 czerwca br.):

• pszenica konsumpcyjna (12.5%) – 850-980 PLN/t,

• pszenica paszowa – 830-980 PLN/t

• żyto konsumpcyjne – 670-750 PLN/t,

• żyto paszowe – 620-690 PLN/t,

• jęczmień paszowy – 730-850 PLN/t,

• pszenżyto – 730-850 PLN/t,

• owies paszowy – 750-860 PLN/t,

• kukurydza – 800-920 PLN/t,

• rzepak – 1750-1850 PLN/t.

- Należy jednak zaznaczyć, iż w przypadku zakupu większych partii ziarna, często ceny transakcyjne kształtują się w górnych przedziałach widełek cenowych - dodaje IZP.

Ceny zbóż: Eksport

W portach Gdańsk i Gdynia cały czas notuje się wzmożony ruch, gdzie ładowane są kolejne statki, głównie pszenicą i kukurydzą, ale także pszenżytem. Podobnie jak w kwietniu i maju br., eksport zbóż drogą morską będzie bardzo duży także w czerwcu br. Największe załadunki w dalszym ciągu notuje się w przypadku pszenicy.

Zdaniem IZP, wiele wskazuje na to, że w całym sezonie 2022/23 (do 30 czerwca br.), całkowity eksport pszenicy z kraju będzie rekordowy i wyniesie 5,4-5,5 mln ton, a eksport kukurydzy może wynieść ok. 4,2-4,3 mln ton.

W porównaniu do cen z połowy tygodnia, ceny zbóż z dostawą do portów wzrosły o ok. 20-25 PLN/t i kształtowały się następująco (wg stanu na 23 czerwca br.):

• pszenica konsumpcyjna (10.0/76/250) – 980 PLN/t (dostawa G/G, VII),

• pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250) – 1010 PLN/t (dostawaG/G VII, Sz VII),

• pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1050 PLN/t (dostawaG/G, VII, Sz VII),

• pszenica konsumpcyjna (13.5/77/270) – 1065 PLN/t (dostawaG/G, VII, Sz VII),

• pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280) – 1080 PLN/t (dostawaG/G VII, Sz VII),

• kukurydza (DON 2000) – 960-970 PLN/t (dostawaG/G, VI-15.VII),

• kukurydza (DON 3000) – 940-950 PLN/t (dostawaG/G, VI-15.VII),

• kukurydza (DON 4000) – 920-930 PLN/t (dostawaG/G, VI-15.VII),

• pszenżyto – 905 PLN/t (dostawa G/G, VII),

• żyto – 815 PLN/t (dostawaG/G, VII).

Z kolei oferowane ceny ziarna zbóż ze zbiorów 2023 roku z dostawą do portów wzrosły o ok. 40 PLN/t (z wyjątkiem kukurydzy) i kształtowały się następująco (wg stanu na 23 czerwca br.):

• pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250) – 1030 PLN/t (dostawaSz/G/G, VIII-IX),

• pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1070 PLN/t (dostawaSz/G/G, VIII-IX),

• pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280) – 1100 PLN/t (dostawaSz/G/G, VIII-IX),

• pszenżyto – 910 PLN/t (dostawaSz/G/G, VIII-X),

• żyto – 820 PLN/t (dostawaSz/G/G, VIII-X),

• kukurydza (DON 2000) – 900-910 PLN/t (dostawaG/G, X-XI).

Eksport ziarna zbóż na kołach na rynek niemiecki jest obecnie niewielki i w znacznej mierze ogranicza się do realizacji wcześniejszych kontraktów.

Niemcy nie są zainteresowani oferowaniem wyższych cen za ziarno w celu realizacji większych zakupów.

Import zbóż

W związku z decyzją KE, import zbóż z Ukrainy do Polski pozostanie zastopowany przynajmniej do 15 września br. W pierwszych 51 tygodniach bieżącego sezonu 2022/23 (do 18 czerwca br.), import pszenicy do Polski spoza UE wyniósł około 813 tys. ton, a kukurydzy – 1308 tys. ton. W ostatnim tygodniu (11-18 czerwca br.), import tych zbóż spoza UE do Polski nie wystąpił. Z kolei, w pierwszych 51 tygodniach bieżącego sezonu import rzepaku do Polski spoza UE wyniósł około 709 tys.ton. Z tej wielkości, import rzepaku w ostatnim tygodniu nie wystąpił.