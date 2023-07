Obroty rynkowe starym ziarnem na rynku wewnętrznym są niewielkie. Z jednej strony, rynkowa podaż ziarna z ubiegłorocznych zbiorów jest uszczuplona. Z drugiej strony przetwórcy ostrożnie podchodzą do zakupów zbóż ze zbiorów 2022 i kupują jedynie niezbędne ilości ziarna, aby dotrwać do tegorocznych zbiorów - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Ceny zbóż: Ile kosztuje obecnie pszenica? fot. unsplash

Jak podaje IZP, sporym zainteresowaniem przetwórców cały czas cieszy się pszenica (głównie paszowa), której ceny trzymają się mocno, co wynika z małej liczby ofert sprzedaży tego zboża. Krajowa podaż ziarna pszenicy na południu kraju jest już uzupełniana importem słowackiej pszenicy pochodzącej z tegorocznych zbiorów.

Ceny zbóż: Sytuacja na rynku krajowym

Ceny skupu ziarna zbóż i rzepaku ze zbiorów 2022 roku oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe z dostawąprzedstawiałysię następująco(DAP, wg stanu na 14 lipca br.):

pszenica konsumpcyjna (12.5%)– 870-960PLN/t,

pszenicapaszowa– 850-940PLN/t

żyto konsumpcyjne – 650-740PLN/t,

żyto paszowe– 600-680PLN/t,

jęczmień paszowy – 700-800PLN/t,

pszenżyto – 730-800PLN/t,

owies paszowy– 680-730PLN/t,

kukurydza– 860-950PLN/t,

rzepak– 1800-1990PLN/t.

ZBIÓR 2023

Zbiory jęczmienia ozimego w kraju są już zaawansowane. Notowana w ostatnich dniach upalna pogoda sprzyja prowadzeniu prac żniwnych, ale prognozowane burze mogą spowolnić prace polowe. Na południu kraju, zbiory tego zboża są już w końcowej fazie.

Jakość ziarna jęczmienia jest zróżnicowana regionalnie w zależności od panujących warunków pogodowych w okresie wegetacji. Lokalnie, na Opolszczyźnie, Kujawach i Warmii ziarno ma słabą gęstość (52-57 kg/hl). W większości regionów kraju, plony są jednak niezłe, często wyższe od spodziewanych wcześniej, aczkolwiek i tutaj notuje się ich spore zróżnicowanie regionalne.

Rosnąca podaż jęczmienia wywiera presję na jego ceny, które zawierają się w przedziale od 600 PLN/t na Podkarpaciu do 730 PLN/t na północy kraju.

Do kraju zaczęła docierać także słowacka pszenica paszowa, której cena z dostawą do centrum kraju kształtowała się w minionym tygodniu na poziomieokoło850 PLN/t.

W zależności od regionu kraju, ceny oferowane przez krajowych przetwórców za ziarno ze zbiorów 2023 roku z dostawą w żniwa kształtowałysię następująco(DAP, wg stanu na 14 lipca br.)::

pszenica konsumpcyjna (12.5%) - 780-940PLN/t,

żyto – 620-660PLN/t,

pszenżyto – 720-740PLN/t,

jęczmień paszowy - 630-730 PLN/t,

rzepak– 1800-1990PLN/t.

Ceny zbóż: Eksport

W lipcu br. wolumen eksportu ziarna pszenicy i kukurydzy przez porty ponownie będzie bardzo duży, ale nie aż tak spektakularny jak w czerwcu. W portach Gdańsk i Gdynia cały czas notuje się wzmożony ruch, gdzie ładowane są kolejne statki, głównie pszenicą i kukurydzą. Z kolei, wyraźnego spowolnienia eksportu należy spodziewać się w sierpniu br. w związku z silną konkurencją ze strony krajów Basenu Morza Czarnego.

W porównaniu do cen z końca minionego tygodnia, ceny pszenicy ze zbiorów 2022 roku z dostawą do portów nie uległy zmianie i kształtowały się następująco (wg stanu na 14 lipca br.):

pszenica konsumpcyjna (10.0/76/250)– 930 PLN/t(dostawaG/G, do 20.VII),

pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250)– 965 PLN/t(dostawaG/G do 20.VII,Sz VII),

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250)– 1000PLN/t (dostawaG/G, do 20.VII,Sz VII),

pszenica konsumpcyjna(13.5/77/270)– 1015 PLN/t(dostawaG/G, VII,Sz VII),

pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280)– 1030 PLN/t(dostawaG/G VII,Sz VII),

kukurydza (DON 2000)– 990-1000PLN/t(dostawaG/G, do 21.VII),

kukurydza (DON 3000) – 970-980PLN/t(dostawaG/G, do 21.VII),

kukurydza (DON 4000)– 960-970PLN/t(dostawaG/G, do 21.VII),

Z kolei, oferowane ceny pszenicy ze zbiorów 2023 roku z dostawą do portów kształtowały się następująco (wg stanu na 14 lipca br.):

pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250)– 960 PLN/t(dostawaSz/G/G, VIII-IX),

pszenica konsumpcyjna(12.5/76/250)– 1000PLN/t (dostawaSz/G/G, VIII-IX),

pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280)– 1030 PLN/t(dostawaSz/G/G, VIII-IX),

pszenżyto – 805 PLN/t(dostawaSz/G/G, VIII-IX),

żyto – 720 PLN/t (dostawaSz/G/G, VIII-X),

kukurydza (DON 2000)– 910-920PLN/t (dostawaG/G, X-XI).