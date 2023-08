Ostatnie dni przyniosły wzrost podaży ziarna na rynku, szczególnie pszenicy paszowej - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Zbiory zbóż 2023

Notowane w ostatnim okresie obfite i nawracające opady deszczu w większości regionów kraju wyraźnie spowolniły prace żniwne, budząc coraz większe obawy o jakość tegorocznego ziarna. Niemniej, sucha i słoneczna pogoda notowana w ostatnich dniach zapewne wpłynie na przyspieszenie prac żniwnych, których zaawansowanie w skali kraju zbliża się do półmetka.

Zgodnie z przewidywaniami, plony zbóż osiągane przez rolników na południu kraju są wysokie i zbieranego ziarna w masie jest sporo. W odniesieniu do jakości pszenicy, o ile ziarno generalnie charakteryzuje się niezłą liczbą opadania i gęstością, o tyle cały czas potwierdzają się doniesienia płynące z terenu wskazujące przede wszystkim na niską zawartość białka w ziarnie pszenicy, często poniżej10%.

Wiele wskazuje na to, iż udział pszenicy paszowej w łącznych zbiorach tego zboża w kraju będzie sporo większy od spodziewanego wcześniej. Tym samym, premia płacona za pszenicę wysokobiałkową będzie wyraźnie większa niż w sezonie poprzednim.

Ostatnie dni przyniosły wzrost podaży ziarna na rynku, szczególnie pszenicy paszowej. Wydaje się, że rolnicy sprzedają głównie nadwyżki ziarna, którego nie są w stanie zmagazynować. Wielu rolników, którzy już zebrali bądź zbierają dobrej jakości ziarno decydują się na jego przechowanie, widząc problemy z jakością ziarna.

W kraju trwają jeszcze zbiory rzepaku ozimego, które przebiegają z opóźnieniem w związku z ostatnimi opadami deszczu. Z dostępnych meldunków wynika, iż w większości regionów kraju rolnicy osiągają dobre plony rzepaku, zazwyczaj w przedziale 30-45 dt/ha. Dobre jest zaolejenie nasion, często powyżej 43% wobec wymaganych 40%.

Ceny zbóż

W zależności od regionu kraju, ceny oferowane przez krajowych przetwórców za ziarno ze zbiorów 2022-2023 z dostawą w żniwa kształtowały się następująco (DAP, wg stanu na 11 sierpnia br.):

• pszenica konsumpcyjna (12.5%) - 880-1030PLN/t,

• pszenica paszowa– 750-900PLN/t,

• żyto konsumpcyjne– 620-730PLN/t,

• żyto paszowe– 600-680PLN/t,

• pszenżyto – 730-800PLN/t,

• jęczmień paszowy - 650-780PLN/t,

• owies paszowy – 620-750PLN/t,

• kukurydza– 870-990PLN/t,

• rzepak– 1780-1850PLN/t.

Ceny zbóż: Eksport

W lipcu br., eksport zbóż ogółem drogą morską z kraju wyniósł ponad 747 tys. ton wobec 937 tys. ton wywiezionych w czerwcu br. oraz 669 tys. ton wyeksportowanych w lipcu 2022 roku. Z tej wielkości, w lipcu br. eksport pszenicy wyniósł ponad 560 tys. ton, kukurydzy – 182 tys. ton, żyta – 3 tys. ton, a owsa – 3 tys. ton Z kolei, w lipcu br. eksport rzepaku drogą morską wyniósł około 7 tys. ton.

W porównaniu do cen z połowy tygodnia, ceny pszenicy wysokobiałkowej (14.5% białka) ze zbiorów lat 2022-2023 z dostawą do portów wzrosły o ok. 15-30 PLN/t, a ceny kukurydzy spadły o 20-30 PLN/t i kształtowały się następująco (wg stanu na 11 sierpnia br.):

• pszenica konsumpcyjna (10.0/76/250)– 950-960PLN/t (dostawa G/G/Sz, dostawa VIII-IX),

• pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250)– 990-1000PLN /t(dostawaG/G/Sz, VIII-IX),

• pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250)– 1035-1045PLN/t(dostawaG/G/Sz, VIII-IX),

• pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280)– 1105-1115PLN/t(dostawaG/G/Sz, VIII-IX),

• pszenica paszowa– 910 PLN/t (dostawaVIII-15.IX),

• jęczmień (62) – 810 PLN/t (dostawaG/G, IX),

• pszenżyto (68) – 835 PLN/t (dostawaG/G/Sz, VIII-X),

• żyto paszowe(68) – 745-755PLN/t (dostawaG/G/Sz, VIII-X),

• kukurydza (DON 2000)–950-960PLN/t (dostawaG/G, do 11.VIII),

• kukurydza (DON 3000) – 930-940PLN/t (dostawaG/G, do 11.VIII),

• kukurydza (DON 4000)– 920-930PLN/t (dostawaG/G, do 11.VIII)