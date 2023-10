Koniec września nie przyniósł przełomu na krajowym rynku zbóż. Obroty ziarnem na rynku krajowym w dalszym ciągu są mocno ograniczone. W ofertach sprzedaży brakuje praktycznie wszystkich zbóż - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Ceny zbóż: Ile kosztuje obecnie pszenica? fot. shutterstock

Ceny zbóż: Dopłaty bezpośrednie wpływają na handel

Jak podaje Izba Zbożowo-Paszowa, trwające siewy ozimin oraz początkowa faza zbiorów kukurydzy na ziarno zniechęcają rolników do większej sprzedaży zmagazynowanego ziarna. Ponadto, od 15 października br. wypłacane będą rolnikom zaliczki dopłat bezpośrednich (70% stawki), co także powstrzymuje ich przed sprzedażą większych partii ziarna.

Zbiory wczesnych odmian kukurydzy

W kraju lokalnie trwają już zbiory wczesnych odmian kukurydzy na ziarno, a także kukurydzy uprawianej na lżejszych glebach. Obecnie panujące warunki pogodowe sprzyjają pracom żniwnym, aczkolwiek główny zbiór spodziewany jest w okolicach 5 10 października br. Notowane plony zazwyczaj kształtują się w przedziale 6-9 t/ha. Wraz z postępami zbiorów, plony powinny być wyższe. Notowane we wrześniu warunki pogodowe sprzyjały utracie wilgotności ziarniaków. Obecnie, w zależności od regionu kraju, ceny oferowane za kukurydzę mokrą (30% wilgotności) zawierają się w przedziale od 380 PLN/t na południowym-wschodzie, 450 PLN/t w centrum do 480 PLN/t na zachodzie i północy kraju.

Utworzenie rezerw kukurydzy

W odpowiedzi na negatywne sygnały płynące z rynku, rząd i resort rolnictwa podjęli próbę złagodzenia sytuacji na rynku kukurydzy. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski poinformował o decyzji w sprawie utworzenia rezerw kukurydzy. „Premier Mateusz Morawiecki oraz minister Robert Telus podjęli decyzję o utworzeniu rezerwy kukurydzy, którą będziemy w najbliższych dniach skupować. Rozpoczynamy kontraktowanie. Naszym priorytetem jest jak najszybsza budowa rezerwy, która mogłaby być wykorzystana w planowaniu działań podczas kryzysu” – powiedział prezes RASP. Kontraktacja i skup mają się rozpocząć w 2 października. Skup ma być prowadzony przez oddziały ELEWARR oraz Zamojskie Zakłady Zbożowe. Nie podano jednak ceny, po której kukurydza będzie skupowana.

Ceny zbóż: Rynek krajowy

Większość młynów pracuje na zapasach i realizuje wcześniej zawarte kontrakty na dostawy ziarna. Dokupowanie surowca na bieżąco jest trudne w związku z utrzymującą się małą liczbą ofert sprzedaży ziarna. Z kolei, wytwórnie pasz czekają na większą podaż tegorocznej kukurydzy. W najbliższych tygodniach, jej udział w recepturach paszowych zapewne wzrośnie kosztem pszenicy.

W zależności od regionu kraju, ceny oferowane przez krajowych przetwórców za ziarno ze zbiorów 2022-2023 z dostawą w żniwa kształtowały się następująco (DAP,dostawaIX, wg stanu na 29 września br.):

• pszenica konsumpcyjna(12.5/76/250)- 850-970PLN/t,

• pszenica paszowa– 750-850PLN/t,

• żyto konsumpcyjne– 620-720PLN/t,

• żyto paszowe– 580-650PLN/t,

• pszenżyto– 720-770PLN/t,

• jęczmień paszowy- 720-790PLN/t,

• owies paszowy– 660-830PLN/t,

• kukurydza– 680-800PLN/t,

• kukurydza mokra (30% wilgotności) – 380-480PLN/t,

rzepak– 1740-1900PLN/t.

Ceny zbóż: Eksport

W porcie Gdynia w dalszym ciągu realizowane są załadunki statków przede wszystkim pszenicą w ramach realizacji wcześniej zawartych kontraktów. Oceniamy, iż we wrześniu br. eksport pszenicy drogą morską będzie dość spory i przekroczy 350 tys. ton. W portach w dalszym ciągu realizowany jest eksport pozostałych zbóż, w tym załadunek 30tys.ton pszenżyta i żyta na statek w porcie Gdańsk.

W porównaniu z cenami z połowy tygodnia, ceny pszenicy konsumpcyjnej i paszowej oferowane przez eksporterów z dostawą do portów wzrosły o 5 PLN/t. Z kolei, ceny jęczmienia wzrosły o 15-20 PLN/t, kukurydzy ze starych zbiorów spadły o 30 PLN/t, a kukurydzy z nowych zbiorów spadły o 5 PLN/t i kształtowały się następująco (wg stanu na 29 września br.):

• pszenica konsumpcyjna(10.0/74/220)– 940 PLN/t (dostawaG/G/Sz,X-XI),

• pszenica konsumpcyjna(11.5/76/250)– 995 PLN/t (dostawaG/G/Sz,X-XI),

• pszenica konsumpcyjna(12.5/76/250)– 1040PLN/t (dostawaG/G/Sz,X-XI),

• pszenica konsumpcyjna(13.0/76/250)– 1055PLN/t (dostawaG/G/Sz,X-XI),

• pszenica konsumpcyjna(13.5/76/250)– 1110PLN/t (dostawaG/G/Sz,X-XI),

• pszenica konsumpcyjna(14.0/77/280)– 1180PLN/t (dostawaG/G/Sz,X-XI),

• pszenica paszowa– 895 PLN/t (G/G/Sz,X-XI),

• jęczmień(62) – 830-835PLN/t (dostawaG/G/Sz, IX-XI),

• pszenżyto(68) – 810-820PLN/t (dostawaG/G/Sz,X-XII),

• żyto paszowe(68) – 730PLN/t (dostawaG/G/Sz,X-XI),

• kukurydza(DON 2000) – 890-900PLN/t (dostawaG/G, do 10.X),

• kukurydza(DON 3000) – 870-880PLN/t (dostawaG/G, do 10.X),

• kukurydza(DON 4000) – 860-870 PLN/t (dostawaG/G, do 10.X),

• kukurydza(DON 2000) – 875 PLN/t (dostawaG/G, 15.X-XI).

Eksport zbóż na kołach do Niemiec w znacznej mierze jest ograniczony do realizacji wcześniej zawartych kontraktów. Niemieccy kontrahenci w dalszym ciągu nie przejawiają obecnie większego zainteresownia zakupami polskiego ziarna. Dotyczy to zarówno drobnych zbóż jak i ziarna kukurydzy z tegorocznych zbiorów zważywszy na spodziewane większe zbiory tego zboża w Niemczech niż przed rokiem i pojawiające się oferty sprzedaży taniej ukraińskiej kukurydzy w krajach Europy Zachodniej.

Import zbóż

Z kolei, niewiele zmienia się w kwestii importu zbóż z południa Europy. Niesprzyjający importowi kurs złotego do koszyka walut dodatkowo ciąży na opłacalności importu ziarna.