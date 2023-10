Liczba ofert sprzedaży ziarna w dalszym ciągu nie jest duża. W ofertach brakuje przede wszystkim jęczmienia - podaje Izba Zbożowo-Paszowa.

Ceny zbóż: Ile kosztuje obecnie pszenica? fot. shutterstock

Zbiory kukurydzy

Jak informuje Izba Zbożowo-Paszowa, w kraju już ruszyły zbiory kukurydzy na ziarno, aczkolwiek wyraźne przyspieszenie zbiorów spodziewane jest najbliższych dniach. Wielu rolników czeka jeszcze na spadek wilgotności ziarniaków w kolbach, czemu sprzyjają notowane w ostatnim czasie warunki pogodowe. Obecnie zbierane ziarno kukurydzy już jest bardzo suche o wilgotności w przedziale 22-32%. Sygnały płynące z terenu wskazują jednak na słabsze plonowanie kukurydzy niż przed rokiem, kiedy notowaliśmy bardzo wysokie plony kukurydzy. Obecne plony osiągane przez rolników zawierają się przedziale 6-10 t/ha. Wraz z postępem zbiorów, plony powinny być nieco wyższe.

Ceny kukurydzy

Rolnicy wyrażają duże niezadowolenie z oferowanych cen za ziarno kukurydzy mokrej twierdząc, iż oferowane ceny za kukurydzę jedynie w niewielkim stopniu pokrywają koszty produkcji. Obecnie, w zależności od regionu kraju, ceny oferowane za kukurydzę mokrą (30% wilgotności) zawierają się w przedziale od 380 PLN/t na południowym-wschodzie, 450 PLN/t w centrum do 480 PLN/t na zachodzie i północy kraju. Potrącenia za wilgotność powyżej normy bazowej (czyli ponad 30%) ustalone są na 10-15 PLN/t, a za surowiec poniżej 30% dopłacane jest 6-8 PLN/t (za każdy procent).

Rząd i resort rolnictwa podjęli próbę złagodzenia sytuacji na rynku kukurydzy i utworzenia rezerw kukurydzy. Skup ma być prowadzony przez oddziały ELEWARR oraz Zamojskie Zakłady Zbożowe. Niemniej jednak, oferowane ceny skupu kukurydzy mokrej (30% wilgotności) na poziomie 415-460 PLN/t (w zależności od regionu) rozczarowały rolników, którzy liczyli na ceny powyżej 500 PLN/t.

Ceny zbóż: Sytuacja na rynku krajowym

W odniesieniu do pozostałych zbóż, liczba ofert sprzedaży ziarna w dalszym ciągu nie jest duża. W ofertach brakuje przede wszystkim jęczmienia. Wytwórnie pasz czekają na większą podaż tegorocznej kukurydzy. W najbliższych tygodniach, jej udział w recepturach paszowych zapewne wzrośnie kosztem pszenicy.

W zależności od regionu kraju, ceny oferowane przez krajowych przetwórców za ziarno ze zbiorów 2022-2023 z dostawą w żniwa kształtowały się następująco (DAP, dostawa X, wg stanu na 6 października br.):

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250)- 850-950PLN/t,

pszenica paszowa – 750-850PLN/t,

żyto konsumpcyjne – 620-720PLN/t,

żyto paszowe – 580-650PLN/t,

pszenżyto – 700-760 PLN/t,

jęczmień paszowy - 720-790PLN/t,

owies paszowy– 660-830PLN/t,

kukurydza – 680-810PLN/t,

kukurydza mokra (30% wilgotności) – 380-490PLN/t,

rzepak – 1750-1850PLN/t.

Ceny zbóż: Eksport

We wrześniu br., eksport pszenicy drogą morską wyniósł ponad 435 tys. ton. Gros załadowanego na eksport ziarna stanowiło ziarno krajowe.

IZP przewiduje, iż w październiku br. eksport pszenicy drogą morską może być mniejszy niż we wrześniu br.

Trudno liczyć na rekordy w eksporcie pszenicy w ostatnim kwartale br. zważywszy na ciągle silną konkurencję ze strony krajów Basenu Morza Czarnego oraz notowane osłabienie popytu ze strony kluczowych importerów. Niemniej jednak, na początku października br. w porcie Gdynia notuje się spory ruch, gdzie przedmiotem załadunków jest zarówno pszenica jak i kukurydza, ale także owies, żyto i rzepak. IZP



W porównaniu z cenami z połowy tygodnia, ceny większości zbóż oferowane przez eksporterów z dostawą do portów spadły o 10- 15 PLN/ti kształtowały się następująco(wg stanu na 6 października br.):

pszenica konsumpcyjna(10.0/74/220)– 920 PLN/t(dostawaG/G/Sz,X-XI),

pszenica konsumpcyjna(11.5/76/250)– 965 PLN/t(dostawaG/G,X-XI),

pszenica konsumpcyjna(12.5/76/250)– 1000PLN/t(dostawaG/G/Sz,X-XI),

pszenica konsumpcyjna(13.0/76/250)– 1015PLN/t(dostawaG/G/Sz,X-XI),

pszenica konsumpcyjna(13.5/76/250)– 1070PLN/t(dostawaG/G/Sz,X-XI),

pszenica konsumpcyjna(14.0/77/280)– 1140PLN/t(dostawaG/G/Sz,X-XI),

pszenica paszowa– 870PLN/t(G/G/Sz,X-15.XI),

jęczmień(62) – 800PLN/t (dostawaG/G/Sz,X-XI),

pszenżyto(68) – 785PLN/t(dostawaG/G/Sz,X-XII),

żyto konsumpcyjne(72/120)– 725PLN/t(dostawaG/G,X),

żyto paszowe (68) – 705 PLN/t(dostawaG/G/Sz,X-XII),

kukurydza(DON 2000) – 855-865PLN/t(dostawaG/G, do 20.X),

kukurydza(DON 3000) – 835-845PLN/t(dostawaG/G, do 20.X),

kukurydza(DON 4000) – 825-835PLN/t(dostawaG/G, do 20.X),

kukurydza(DON 2000) – 865 PLN/t(dostawaG/G, 15.X-XI).

Eksport zbóż na kołach do Niemiec w dalszym ciągu pozostaje ograniczony, aczkolwiek w ostatnich dniach notuje się większe zainteresowanie zakupami kukurydzy mokrej przez niemieckich kontrahentów. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę spodziewane większe zbiory tego zboża w Niemczech niż przed rokiem i pojawiające się oferty sprzedaży taniej ukraińskiej kukurydzy w krajach Europy Zachodniej, eksport kukurydzy w dłuższym okresie może być utrudniony.

Import zbóż

Z kolei, niewiele zmienia się w kwestii importu zbóż z południa Europy. Niesprzyjający importowi kurs złotego do koszyka walut dodatkowo ciąży na opłacalności importu ziarna.