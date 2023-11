Na szerszym rynku zbożowym w dalszym ciągu nie widać dużej podaży ziarna, szczególnie na północy i zachodzie kraju. Lepiej pod tym względem wygląda sytuacja na szeroko pojętym południu kraju - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Ceny zbóż: Ile kosztuje obecnie pszenica? fot. unsplash Tomasz Filipek

Zbiory kukurydzy

Jak podaje Izba Zbożowo-Paszowa, w większości regionów kraju, zbiory kukurydzy już się zakończyły lub są w końcowej fazie. Szacujemy, iż w skali kraju ziarno kukurydzy zostało zebrane z ponad 85% areału. W większości regionów, zbiory kukurydzy potrwają do połowy listopada, ale w niektórych potrwają dłużej. Najmniejsze zaawansowanie zbiorów notuje się na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, gdzie zbiory są na półmetku. Lokalnie na Podkarpaciu kukurydzy zebrano jeszcze mniej gdyż rolnicy muszą czekać na swoją kolejkę do suszarni i punktów skupu.

Ceny zbóż: Sytuacja na rynku krajowym

Na szerszym rynku zbożowym w dalszym ciągu nie widać dużej podaży ziarna, szczególnie na północy i zachodzie kraju. Lepiej pod tym względem wygląda sytuacja na szeroko pojętym południu kraju, gdzie ciągle trwają zbiory kukurydzy i gdzie w związku z problemami logistycznymi (drogi i trudno dostępny transport) zboża są w mniejszych ilościach przemieszczane do portów z przeznaczeniem na eksport. Z racji różnych płatności i potrzeb finansowych, rolnicy co prawda wystawiają na bieżąco do sprzedaży część zmagazynowanego ziarna, ale z reguły nie są to duże partie. Stąd też nie ma za wiele ofert sprzedaży zbóż, szczególnie jęczmienia i owsa.

Z drugiej strony, na rynku w dalszym ciągu nie notuje się dużego ciśnienia ze strony ze strony przetwórców na zakupy surowca. Większość wytwórni pasz i młynów wydaje się być pokryta w surowiec i stara się dokupować ziarno na bieżąco, głównie na rynkach lokalnych.

Uszczuplona rynkowa podaż ziarna przeciwdziała spadkom cen zbóż na rynku krajowym. W zależności od regionu kraju, ceny oferowane przez krajowych przetwórców kształtowały się następująco (DAP, dostawa XI, wg stanu na 10 listopada br.):

pszenica konsumpcyjna(12.5/76/250)- 850-950PLN/t,

pszenica paszowa– 750-870PLN/t,

żyto konsumpcyjne– 620-680PLN/t,

żyto paszowe– 560-630PLN/t,

pszenżyto– 700-790PLN/t,

jęczmień paszowy- 740-810PLN/t,

owies paszowy– 800-900PLN/t,

kukurydza– 650-760PLN/t,

kukurydza mokra (30% wilgotności)– 350-470PLN/t,

rzepak – 1750-1880PLN/t.

Ceny zbóż: Eksport

W październiku br., eksport zbóż ogółem drogą morską z kraju wyniósł ponad 851 tys. ton wobec 677 tys. ton wywiezionych we wrześniu br. oraz 437 tys. ton wyeksportowanych w październiku 2022 roku. Z tej wielkości, w październiku br. eksport pszenicy wyniósł ponad 531 tys. ton, kukurydzy – 233 tys. ton, żyta – 30 tys. ton, jęczmienia – 19 tys. ton, pszenżyta – 16 tys. ton, a owsa – 22 tys. ton. Z kolei, w październiku br. eksport rzepaku drogą morską wyniósł około 82 tys. ton.

Na początku listopada br. ruch w portach cały czas jest znaczny. Przedmiotem eksportu są przede wszystkim pszenica i kukurydza. W listopadzie, udział kukurydzy w łącznym eksporcie ziarna zapewne będzie wyższy niż w październiku br. w związku z sezonowym wzrostem podaży tego zboża.

W porównaniu z cenami z połowy tygodnia, ceny pszenicy konsumpcyjnej i paszowej z dostawą do portów spadły o 10-20 PLN/t, podczas gdy ceny pozostałych zbóż nie uległy większym zmianom i kształtowały się następująco (wg stanu na 10 listopada br.):

pszenica konsumpcyjna(10.0/74/220)– 910PLN/t(dostawaG/G/Sz,XI),

pszenica konsumpcyjna(11.5/76/250)– 940 PLN/t(dostawaG/G/Sz,XI),

pszenica konsumpcyjna(12.5/76/250)– 970-980PLN/t(dostawaG/G/Sz,XI),

pszenica konsumpcyjna(13.0/76/250) – 985-995 PLN/t(dostawaG/G/Sz,XI),

pszenica konsumpcyjna(13.5/76/250)– 1020-1040PLN/t(dostawaG/G/Sz,XI-10.XII),

pszenica konsumpcyjna(14.0/77/280) – 1070-1100PLN/t(dostawaG/G/Sz,XI-10.XII),

pszenica paszowa– 840-855PLN/t(G/G/Sz,XI-XII),

jęczmień (62) – 780PLN/t(dostawaSz,XI-XII),

pszenżyto(68) – 750PLN/t(dostawaG/G/Sz,XI-I),

żyto paszowe(68) – 675-685PLN/t(dostawaG/G/Sz,XI-XII),

kukurydza(DON2000) – 820 PLN/t(dostawaG/G/Sz,XI-15.I),

kukurydza(DON3000) – 800 PLN/t(dostawaG/G/Sz,XI-15.I),

kukurydza(DON4000) – 780PLN/t(dostawaG/G/Sz,XI-15.I).

Eksport zbóż na kołach do Niemiec w dalszym ciągu pozostaje spowolniony i w znacznej mierze ogranicza się do realizacji wcześniej zawartych kontraktów. Handel utrudniają obecne relacje kursowe oraz wyraźnie uszczuplona rynkowa podaż ziarna w kraju.