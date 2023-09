Tegoroczne zbiory zbóż podstawowych praktycznie zostały zakończone. Lokalnie na północy kraju do zebrania są jeszcze pojedyncze plantacje zbóż - poinformowała Izba Zbożowo-Paszowa. Ile kosztuje obecnie pszenica?

Ceny zbóż: Ile kosztuje obecnie pszenica? fot. unsplash Warren

Żniwa 2023

- Większość zebranej w tym roku pszenicy to ziarno o parametrach paszowych. Na rynku pojawiają się rozbieżne oceny odnośnie udziału pszenicy konsumpcyjnej w łącznych zbiorach tego zboża, ale generalnie szacuje iż udział pszenicy konsumpcyjnej o zawartości białka powyżej 12.5% nie przekracza 50% - podaje Izba Zbożowo-Paszowa.





Ceny zbóż: Handel ziarnem

IZP nadmienia, że pomimo dopiero zakończonych żniw, handel ziarnem jest już trudny. Wielu rolników zdecydowało się na przechowanie ziarna w oczekiwaniu na wyższe ceny, szczególnie ziarna o wysokich parametrach jakościowych. To z kolei wspiera ceny płacone przez młyny i eksporterów za pszenicę wysokobiałkową.

Z drugiej strony, zapotrzebowanie na ziarno ze strony przetwórców jest także ograniczone. Wytwórnie pasz zbudowały zapasy ziarna pod bieżącą produkcję i obecnie starają się kupować ziarno lokalnie. Większy popyt z ich strony spodziewany jest za kilka tygodni, jak ruszą zbiory kukurydzy.

Podobnie, młyny kupują ziarno na rynkach lokalnych. Zboża cały czas starają się kupować eksporterzy, ale ceny oferowane za ziarno z dostawą do portów czy do magazynów w głębi kraju generalnie nie są atrakcyjne dla sprzedających. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę fundamenty rynkowe, o wzrost cen ziarna (szczególnie jakości paszowej) o w najbliższym czasie może być jednak trudno zważywszy na silną konkurencję w eksporcie i spodziewany spadek tempa wywozu ziarna z kraju, a także spore zapasy zbóż, jakie zdążyli już zbudować przetwórcy. Ponadto, za kilka tygodni rozpoczną się zbiory kukurydzy na ziarno. Lokalnie, zbiory wczesnych odmian kukurydzy na ziarno mogą się rozpocząć już w II połowie września, ale rolnicy przystąpią jednak do głównego zbioru kukurydzy nie wcześniej niż w październiku.

Ceny zbóż: Rynek krajowy

Według danych IZP w zależności od regionu kraju, ceny oferowane przez krajowych przetwórców za ziarno ze zbiorów 2022-2023 z dostawą w żniwa kształtowały się następująco (DAP, wg stanu na 1 września br.):

• pszenica konsumpcyjna (12.5%) - 880-970 PLN/t,

• pszenica paszowa – 750-850 PLN/t,

• żyto konsumpcyjne – 620-730 PLN/t,

• żyto paszowe – 560-650 PLN/t,

• pszenżyto – 700-750 PLN/t,

• jęczmień paszowy - 660-780 PLN/t,

• owies paszowy – 650-780 PLN/t,

• kukurydza – 850-900 PLN/t,

Ceny zbóż:: Eksport

W sierpniu br. w dalszym ciągu notowano spory eksport pszenicy i mniejszy eksport kukurydzy i innych zbóż drogą morską. Oceniamy, iż w sierpniu br. eksport pszenicy drogą morską może przekroczyć 400 tys. ton, w ramach realizacji wcześniej zawartych kontraktów. We wrześniu br. eksport prawdopodobnie będzie mniejszy niż w poprzednich miesiącach za sprawą zbyt wysokich cen i braku konkurencyjności krajowego ziarna na rynku światowym. Pojawiają się doniesienia, iż eksporterzy przesuwają statki, które miały być ładowane pszenicą w najbliższych tygodniach na bardziej odległe terminy. Zakupy ziarna pszenicy z wolnego rynku są obecnie trudne.



W końcu tygodnia, ceny zbóż oferowane przez eksporterów z dostawą do portów kształtowały się następująco (wg stanu na 1 września br.):

• pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250) – 930 PLN/t (dostawa G/G/Sz, IX-X),

• pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1005 PLN/t (dostawa G/G/Sz, IX-X),

• pszenica konsumpcyjna (13.0/76/250) – 1010 PLN/t (dostawa G/G/Sz, IX-X),

• pszenica konsumpcyjna (13.5/76/250) – 1060 PLN/t (dostawa G/G/Sz, do 15.IX),

• pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280) – 1130 PLN/t (dostawa G/G/Sz, do 15.IX),

• pszenica paszowa – 870 PLN/t (dostawa do 8.IX),

• jęczmień (62) – 790 PLN/t (dostawa G/G/Sz, IX-X),

• pszenżyto (68) – 790 PLN/t (dostawa G/G/Sz, IX-XI),

• żyto paszowe (68) – 675 PLN/t (dostawa G/G/Sz, IX-XI),

• kukurydza (DON 2000) – 920-930 PLN/t (dostawa G/G, do 15.IX),

• kukurydza (DON 3000) – 900-910 PLN/t (dostawa G/G, do 15.IX),

• kukurydza (DON 4000) – 890-900 PLN/t (dostawa G/G, do 15.IX),

• kukurydza (DON 2000) – 850-860 PLN/t (dostawa G/G, X-XI).