- Szum medialny i coraz to nowe obietnice rządu odnośnie uruchomienia kolejnych dopłat do cen pszenicy i być może innych zbóż usztywniają rolników przed sprzedażą ziarna w oczekiwaniu na konkretne decyzje - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Ceny zbóż: Ile kosztuje obecnie pszenica? Rolnicy czekają ze sprzedażą na dopłaty; fot. shutterstock

Ceny zbóż: Rolnicy czekają na dopłaty

Na rynku zbóż w dalszym ciągu notuje się wyraźne spowolnienie w handlu. Trwające prace polowe powodują, że ofert sprzedaży ziarna ze strony rolników jest niewiele, a oferowane przez nich partie ziarna nie są duże. Jak podaje Izba Zbożowo-Paszowa, szum medialny i coraz to nowe obietnice rządu odnośnie uruchomienia kolejnych dopłat do cen pszenicy i być może innych zbóż usztywniają rolników przed sprzedażą ziarna, w oczekiwaniu na konkretne decyzje.

- Tym samym nie należy spodziewać się większych obrotów ziarnem w najbliższych dniach. Oznacza to, iż eksport nadwyżki ziarna z kraju ponownie przesunie się w czasie - komentuje IZP.

Zapotrzebowanie na ziarno ze strony przetwórców jest obecnie umiarkowane. Wielu z nich wydaje się być pokrytych w surowiec na najbliższe tygodnie. Większość młynów i wytwórni pasz próbuje utrzymywać ceny skupu zbóż na stabilnym poziomie, starając się uzupełniać zapasy ziarna na bieżąco, przede wszystkim na rynkach lokalnych. Ograniczenie sprzedaży ziarna przez rolników i firmy skupowe ograniczyło możliwości zakupu ziarna przez eksporterów z dostawą do portów.

Ceny zbóż: Sytuacja na rynku krajowym

- W najbliższym czasie, pewne ilości pszenicy konsumpcyjnej ma „zdjąć” z rynku Agencja Rezerw Strategicznych na rezerwy strategiczne. Skup raczej nie nastąpi od rolników, a od przedsiębiorców z usługą przechowywania. Agencja Rezerw Strategicznych ma przeprowadzić rozeznanie rynku w zakresie zakupu ziarna pszenicy - informuje IZP.

Jak podała Agencja, ze względu na pilny charakter zakupów spowodowany sytuacją kryzysową na rynku zbóż będącą wynikiem konfliktu zbrojnego na Ukrainie, Agencja zastrzega sobie prawo zawarcia umów w trakcie prowadzonego rozeznania rynku.

Czynnikiem decydującym o zakupie zapewne będzie zaproponowana przez przedsiębiorcę cena za tonę pszenicy konsumpcyjnej.

W zależności od regionu kraju, ceny zbóż z dostawą kształtowały się następująco (wg stanu na 14 kwietnia br.):

• pszenica konsumpcyjna (12.5%) – 950-1100PLN/t,

• pszenica paszowa– 930-1070PLN/t

• żyto konsumpcyjne – 800-900PLN/t,

• żyto paszowe– 760-820PLN/t,

• jęczmień paszowy – 850-930PLN/t,

• pszenżyto – 830-920PLN/t,

• owies paszowy– 820-900PLN/t,

• kukurydza– 950-1000PLN/t,

• rzepak– 1900-2050PLN/t.

Ceny zbóż: Eksport

W marcu br., eksport zbóż ogółem drogą morską z kraju wyniósł ponad 628 tys. ton wobec 539 tys. ton wywiezionych w lutym br. oraz 316 tys. ton wyeksportowanych w marcu 2022 roku. Z tej wielkości, w marcu br. eksport pszenicy wyniósł ponad 486 tys. ton, kukurydzy – 139 tys. ton, a żyta – 3 tys. ton. Z kolei, w marcu br. eksport rzepaku drogą morską wyniósł jedynie 2,9 tys. ton.

Ceny pszenicy i kukurydzy z dostawą do portów kształtowały się następująco (wg stanu na 14 kwietnia br.):

• pszenica konsumpcyjna (10.0/76/250)– 1025PLN/t (dostawaG/G, IV-V),

• pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250)– 1085 PLN/t (dostawaSz/G/G, IV-V),

• pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250)– 1125PLN/t (dostawaSz/G/G, IV-V),

• pszenica konsumpcyjna(13.5/77/270)– 1140 PLN/t (dostawaSz/G/G, IV-V),

• pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280)– 1155 PLN/t (dostawaSz/G/G, IV-V),

• kukurydza (DON 2000)– 1075-1085PLN/t (dostawaG/G, IV-V),

• kukurydza (DON 3000) – 1055-1065 PLN/t (dostawaG/G, IV-V),

• kukurydza (DON 4000)– 1025-1035 PLN/t (dostawaG/G, IV-V).

Z kolei, oferowane ceny ziarna zbóż ze zbiorów 2023 roku z dostawą do portów są wyższe od cen ze zbiorów 2022 roku i kształtowały się następująco (wg stanu na 14 kwietnia br.):

• pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250)– 1135 PLN/t (dostawaSz/G/G, VIII-IX),

• pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280)– 1165 PLN/t (dostawaSz/G/G, VIII-IX),

• pszenżyto – 945 PLN/t (dostawaSz/G/G, VIII-X),

• żyto paszowe– 820PLN/t (dostawaSz/G/G, VIII-X),

• kukurydza (DON 2000)– 1075-1095PLN/t (dostawaG/G, X-XI).

Import zbóż

Po stronie importu, w ostatnich tygodniach przywóz zbóż i rzepaku z Ukrainy wyraźnie osłabł, stąd też decyzja odnośnie wstrzymania ich importu do końca bieżącego sezonu nie będzie miały większego wpływu na rynek. Według danych Komisji Europejskiej, w pierwszych 41 tygodniach bieżącego sezonu 2022/23 (do 9 kwietnia br.), import pszenicy do Polski spoza UE wyniósł około 808 tys. ton, a kukurydzy – 1306 tys. ton. W ostatnim tygodniu (2-9 kwietnia br.), fizyczny import pszenicy do Polski spoza UE wyniósł niespełna 4 tys. ton, kukurydzy - 3 tys. ton, a jęczmienia - 0,1 tys. ton. Z kolei, w pierwszych 41 tygodniach bieżącego sezonu import rzepaku do Polski spoza UE wyniósł około 709 tys. ton. Z tej wielkości, import rzepaku w ostatnim tygodniu wyniósłokoło1,5 tys. ton.