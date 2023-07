W związku ze zbliżającymi się żniwami, obroty rynkowe starym ziarnem są ograniczone, zarówno ze względu na uszczuploną podaż ziarna (głównie pszenicy), ale także słabszy popyt ze strony przetwórców. Ile kosztuje obecnie pszenica?

Ceny zbóż: Ile kosztuje pszenica? fot. shutterstock

Część wytwórni pasz nie jest w pełni pokryta w surowiec i poszukuje m.in. pszenicy, co wspiera ceny tego zboża na rynku krajowym. Tak więc aby obecnie kupić większą partię ziarna pszenicy, trzeba zapłacić więcej od średnich cen rynkowych. Cały czas aktywni na rynku są eksporterzy, którzy kupują ziarno (głównie pszenicy i kukurydzy) zarówno z dostawą do portów jak i magazynów zlokalizowanych w głębi kraju. W ostatnich dniach, ceny pszenicy oferowane przez eksporterów jednak spadły, w ślad za zniżką cen na MATIFie, Tym samym ceny oferowane za pszenicę przez krajowych przetwórców zbliżyły się do cen tego zboża z dostawą do portów.

Ceny zbóż: Sytuacja na rynku krajowym

Obecne ceny skupu ziarna zbóż i rzepaku ze zbiorów 2022 roku oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe z dostawą przedstawiały się następująco (DAP, wg stanu na 7 lipca br.):

• pszenica konsumpcyjna (12.5%) – 900-980PLN/t,

• pszenicapaszowa– 860-970PLN/t

• żyto konsumpcyjne – 650-700PLN/t,

• żyto paszowe– 600-650PLN/t,

• jęczmień paszowy – 730-800PLN/t,

• pszenżyto – 730-850PLN/t,

• owies paszowy – 680-730PLN/t,

• kukurydza– 860-950PLN/t,

• rzepak– 1750-1890PLN/t.

Ceny zbóż: Zbiory 2023

W kraju trwają już zbiory jęczmienia ozimego uprawianego na lżejszych glebach. Pierwsze partie krajowego jęczmienia ozimego pojawiły się już w skupach. Początkowo ceny jęczmienia na południu kraju wahały się w przedziale 750-770 PLN/t, ale obecnie wyraźnie spadły w tej części kraju do 600-700 PLN/t po tym jak przetwórcy pokryli pozycje. Co ciekawe, za tegoroczny jęczmień ozimy dostarczony do punktów skupu dostawcy mogą otrzymać dopłaty rządowe i część rolników postanowiła skorzystać z tej okazji. Ministerstwo rolnictwa o dwa tygodnie (tj. do 15 lipca) przedłużyło bowiem termin, w którym rolnicymogą sprzedać zboża z dopłatami.

Z kolei, zbiory rzepaku w południowo-zachodniej Polsce raczej nie rozpoczną się na szerszą skalę wcześniej niż za około 10 dni.

W zależności od regionu kraju, ceny oferowane przez krajowych przetwórców za ziarno ze zbiorów 2023 roku z dostawą w żniwa kształtowały się następująco (DAP, wg stanu na 7 lipca br.):

• pszenica konsumpcyjna (12.5%) - 760-920PLN/t,

• żyto – 620-660PLN/t,

• pszenżyto – 715-780PLN/t,

• jęczmień paszowy - 600-745PLN/t,

• rzepak– 1750-1890PLN/t.

Ceny zbóż: Sytuacja na rynku krajowym

W czerwcu br., eksport zbóż drogą morską ponownie był rekordowy i wyniósł około 936 tys. ton. Z tej wielkości, eksport pszenicy wyniósł ok. 634 tys. ton, a kukurydzy ok. 250 tys. ton. W lipcu br., eksport ziarna zbóż przez porty ponownie będzie

bardzo duży. W portach Gdańsk i Gdynia cały czas notuje się wzmożony ruch, gdzie ładowane są kolejne statki, głównie pszenicą i kukurydzą.

W porównaniu do cen z połowy tygodnia, ceny pszenicy ze zbiorów 2022 roku z dostawą do portów wzrosły o ok. 40 PLN/t, a kukurydzy nie uległy zmianie i kształtowały się następująco (wg stanu na 7 lipca br.):

• pszenica konsumpcyjna (10.0/76/250)– 940 PLN/t (dostawaG/G, do 20.VII),

• pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250)– 975 PLN/t (dostawaG/G do 15.VII,Sz VII),

• pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250)– 1010 PLN/t(dostawaG/G, do 20.VII,Sz VII),

• pszenica konsumpcyjna(13.5/77/270)– 1025PLN/t(dostawaG/G, VII,Sz VII),

• pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280)– 1040 PLN/t(dostawaG/G VII,Sz VII),

• żyto – 720 PLN/t (dostawaG/G, VII),

• pszenżyto – 830 PLN/t(dostawaG/G, VII-15.VIII),

• kukurydza (DON 2000)– 990-1000PLN/t(dostawaG/G, do 15.VII),

• kukurydza (DON 3000) – 970-980PLN/t(dostawaG/G, do 15.VII),

• kukurydza (DON 4000)– 960-970PLN/t(dostawaG/G, do 15.VII),

Z kolei, w porównaniu do cen z połowy tygodnia, oferowane ceny pszenicy ze zbiorów 2023 roku z dostawą do portów wzrosły o ok. 50 PLN/t, a kukurydzy o 20 PLN/t i kształtowały się następująco(wg stanu na 7 lipca br.):

• pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250)– 970 PLN/t (dostawaSz/G/G,VIII-IX),

• pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250)– 1010 PLN/t(dostawaSz/G/G, VIII-IX),

• pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280)– 1040 PLN/t(dostawaSz/G/G, VIII-IX),

• pszenżyto – 840 PLN/t (dostawaSz/G/G, VIII-IX),

• żyto – 725 PLN/t(dostawaSz/G/G, VIII-X),

• kukurydza (DON 2000)– 910-920PLN/t (dostawaG/G, X-XI)