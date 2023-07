W kraju trwają "małe żniwa", tj. zbiory jęczmienia ozimego i rzepaku ozimego. Zaawansowanie zbiorów jest jednak zróżnicowane regionalnie - informuje Izba Zbożowo-Paszowa

Małe żniwa w Polsce

- Szacujemy, iż jak dotychczas jęczmień ozimy w skali kraju zebrano z ponad 80% areału uprawy. Najbardziej zaawansowane zbiory jęczmienia ozimego notuje się na południowym-zachodzie kraju, gdzie zbiory tego zboża są już na ukończeniu. Im dalej na północ, tym mniejsze zaawansowanie zbiorów - informuje Izba Zbożowo-Paszowa

Jak ocenia IZP, tegoroczne plony i zbiory jęczmienia ozimego są dobre. Na plantacjach, które zostały dobrze zabezpieczone przed chorobami i szkodnikami jeszcze jesienią osiągane są bardzo dobre plony rzędu 7-10 t/ha.

Wkraju trwają także zbiory rzepaku ozimego. Są one najbardziej zaawansowane na południowym-zachodzie kraju, gdzie rzepak zebrano z około 30% areału. Pierwsze sygnały wskazują na wysokie zaolejenie nasion. Lokalnie rolnicy zaczęli także zbierać pszenicę ozimą, a pierwsze doniesienia wskazują na wysokie plony tego zboża rzędu 9-11 t/ha. Jakość ziarna jest jednak zróżnicowana regionalnie, w centrum ziarno charakteryzuje się brakiem gęstości i wyrównania, podczas gdy na południowym-zachodzie pierwsze partie pszenicy mają niskie białko. Na bardziej szczegółowe oceny trzeba jednak poczekać aż żniwa rozkręcą się na dobre.

Ceny zbóż: Sytuacja na rynku krajowym

W zależności od regionu kraju, ceny oferowane przez krajowych przetwórców za ziarno ze zbiorów lat 2022-2023 z dostawą w żniwa kształtowały się następująco (DAP, wg stanu na 21 lipca br.)

pszenica konsumpcyjna (12.5%) - 830-1020PLN/t,

pszenica paszowa– 800-900PLN/t,

żyto konsumpcyjne– 620-750PLN/t,

żyto paszowe– 560-720PLN/t,

pszenżyto – 720-810PLN/t,

jęczmień paszowy - 650-750PLN/t,

owies paszowy– 550-700PLN/t,

rzepak– 1900-2100PLN/t.

Eksport zbóż

Według wstępnych danych, w pierwszych 11 miesiącach sezonu 2022/23 (lipiec maj), eksport zbóż z kraju wyniósł ponad 10177 tys. ton wobec 7017 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Z tej wielkości, eksport pszenicy wyniósł ponad 4883 tys. ton (wobec 2440 w tym samym okresie poprzedniego sezonu), żyta – 420 tys. ton (590 tys. ton), pszenżyta – 626 tys. ton (616 tys. ton), kukurydzy – 3915 tys. ton (2810 tys. ton), owsa – 93 tys. ton (167 tys. ton), a jęczmienia – 242 tys. ton (391 tys. ton). Z kolei, w pierwszych 11 miesiącach sezonu 2022/23 (lipiec-maj) eksport rzepaku z kraju wyniósł ponad 472 tys. ton wobec 359 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu.

Podobnie jak w czerwcu br., także w lipcu br. realizowany jest znaczny eksport ubiegłorocznej kukurydzy i pszenicy drogą morską. Wiele wskazuje na to, iż w lipcu br. eksport pszenicy z kraju może zbliżyć się do 500 tys. ton, a wywóz kukurydzy przekroczy 200 tys. ton. W portach Gdańsk i Gdynia cały czas notuje się wzmożony ruch, gdzie ładowane są kolejne statki, głównie pszenicą i kukurydzą. Z kolei, wyraźnego spowolnienia eksportu należy spodziewać się w sierpniu br. w związku z silną konkurencją ze strony krajów Basenu Morza Czarnego.

W porównaniu do cen z połowy tygodnia, ceny pszenicy ze zbiorów 2022 roku z dostawą do portów wzrosły o ok. 40 PLN/t, podczas gdy ceny kukurydzy wzrosły o 45-50PLN/t i kształtowały się następująco(wg stanu na 21 lipca br.):

pszenica konsumpcyjna(10.0/76/250)– 990 PLN/t(dostawaG/G, VII),

pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250)– 1025 PLN/t(dostawaG/G/Sz, VII),

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250)– 1060PLN/t (dostawaG/G/Sz, VII),

jęczmień – 790 PLN/t (dostawaSz, 15.VIII-15.IX),

kukurydza (DON 2000)–1035-1040 PLN/t(dostawaG/G/Sz, VII),

kukurydza (DON 3000) – 1025-1030PLN/t(dostawaG/G, VII),

kukurydza (DON 4000)– 1015-1020PLN/t(dostawaG/G, VII),

Z kolei, oferowane ceny zbóż ze zbiorów 2023 roku z dostawą do portów wzrosły o 30-40 PLN/t, a żyta i pszenżyta o 25-30 PLN/t i kształtowały się następująco(wg stanu na 21 lipca br.):

pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250)– 1010 PLN/t (dostawaSz/G/G, VIII-IX),

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250)– 1050PLN/t (dostawaSz/G/G, VIII-IX),

pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280)– 1070 PLN/t(dostawaSz/G/G, VIII-IX),

pszenżyto – 870 PLN/t (dostawaSz/G/G, VIII-IX),

żyto – 780 PLN/t (dostawaSz/G/G,VIII-X),

kukurydza (DON 2000)– 960-970PLN/t (dostawaG/G, X-XI).