Po okresie wzmożonego handlu zbożami w I połowie maja br., obecnie obroty ziarnem na rynku krajowym osłabły. Podaż ziarna cały czas jest, ale mniejsza niż w ostatnich dniach. Wielu mniejszych rolników, którzy byli bardzo aktywni na rynku w ostatnim czasie sprzedało już zmagazynowane ziarno. Z kolei, duże gospodarstwa, które dysponują profesjonalną powierzchnią magazynową nie sprzedają i zapewne przetrzymają ziarno do początku sierpnia - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Ceny zbóż: Ile kosztuje pszenica? Ile inne zboża? fot. shutterstock

Jak podaje IZP, po stronie popytowej, na rynku zboża jeszcze kupują przetwórcy, ale po ostatnim wysypie ziarna część wytwórni pasz i młynów kupuje już wybiórczo bądź wstrzymała skup. Ziarno pszenicy i kukurydzy cały czas kupują eksporterzy, zarówno z dostawą do portów (czerwiec) jak i magazynów zlokalizowanych na terenie kraju. Notowana spora zniżka cen zbóż na MATIFie przekłada się jednak na spadki cen zbóż oferowanych przez eksporterów, a krajowi przetwórcy i firmy skupowe podążają tym samym śladem.

Ceny zbóż: Sytuacja na rynku krajowym

Według danych Izby Zbożowo-Paszowej zależności od regionu kraju, ceny zbóż z dostawą kształtowały się następująco (wg stanu na 19 maja br.):

pszenica konsumpcyjna(12.5%) – 820-960PLN/t,

pszenica paszowa– 750-880PLN/t

żyto konsumpcyjne – 700-750PLN/t,

żyto paszowe– 630-680PLN/t,

jęczmień paszowy– 700-820PLN/t,

pszenżyto – 700-820PLN/t,

owies paszowy– 680-750PLN/t,

kukurydza– 800-900PLN/t,

rzepak – 1650-1730PLN/t.

Ceny zbóż: Eksport

IZP informuje, że cały czas notuje się dynamiczne tempo eksportu pszenicy i kukurydzy drogą morską. Gros eksportu ziarna realizowane jest przez terminale portowe w portach Gdańsk i Gdynia. Znacznie mniejsze załadunki notuje się w porcie Szczecin/Świnoujście. Wiele wskazuje na to, iż w maju br. wielkość eksportu ziarna pszenicy i kukurydzy przez porty będzie równie duża jak w kwietniu br., kiedy to łączne przeładunki zbóż w eksporcie wyniosły ponad 700 tys. ton. W odniesieniu do pszenicy, eksporterzy kupują już ziarno z dostawą do portów w czerwcu br., ale pszenica jest na bieżąco przez nich kupowana z dostawą do magazynów zlokalizowanych na terenie kraju.

W porównaniu do cen z połowy tygodnia, ceny pszenicy z dostawą do portów spadły o kolejne 25-30 PLN/t, a kukurydzy o 15-20 PLN/t i kształtowały się następująco (wg stanu na 19 maja br.):

pszenica konsumpcyjna(10.0/76/250) – 885 PLN/t(dostawaG/G, 15.VI-VII),

pszenica konsumpcyjna(11.5/76/250)– 935 PLN/t(dostawaG/G 15.VI-VII,SzVI-VII),

pszenica konsumpcyjna(12.5/76/250) – 975 PLN/t(dostawaG/G, 15.VI-VII,SzVI-VII),

pszenica konsumpcyjna(13.5/77/270)– 995 PLN/t(dostawaG/G, 15.VI-VII,SzVI-VII),

pszenica konsumpcyjna(14.0/77/280) – 1015 PLN/t(dostawaG/G 15.VI-VII,SzVI-VII),

kukurydza(DON2000) – 920-950PLN/t(dostawaG/G, VI),

kukurydza(DON3000) – 900-930PLN/t(dostawaG/G,VI),

kukurydza(DON4000) – 870-900PLN/t(dostawaG/G,VI),

pszenżyto– 830 PLN/t(dostawaG/G, VI-VII),

żyto – 730 PLN/t(dostawaG/G, VI-VII),

jęczmień – 845PLN/t(dostawaSz,V).

Z kolei oferowane ceny ziarna zbóż ze zbiorów 2023 roku z dostawą do portów kształtowały się następująco (wg stanu na 19 maja br.):

pszenica konsumpcyjna(12.5/76/250)– 995 PLN/t(dostawaSz/G/G,VIII-IX),

pszenica konsumpcyjna(14.0/77/280) – 1025PLN/t(dostawaSz/G/G,VIII-IX),

pszenżyto– 845PLN/t(dostawaSz/G/G,VIII-X),

żyto paszowe– 745 PLN/t(dostawaSz/G/G,VIII-X),

kukurydza(DON2000) – 830-850PLN/t(dostawaG/G,X-XI).

Eksport ziarna zbóż na kołach na rynek niemiecki jest obecnie niewielki i w znacznej mierze ogranicza się do realizacji wcześniejszych kontraktów. Notowany wzrost kosztów transportu kołowego, a także wyraźne umocnienie złotego do euro ograniczają możliwości większego wywozu zbóż za zachodnią granicę.